Ein Klimafonds soll's richten: SP und Juso lancieren Initiative

Volksinitiative «Wir nehmen nicht hin, dass jetzt wieder der klimapolitische Stillstand droht»: SP und Juso fordern einen St.Galler Klimafonds von 100 Millionen Franken Nach dem Nein zum CO2-Gesetz soll der Kanton einschreiten: SP und Juso fordern per Volksinitiative einen Klimafonds von 100 Millionen Franken aus dem besonderen Eigenkapital. Nach der Prüfung durch die Regierung wollen sie im Winter mit der Unterschriftensammlung beginnen. 09.07.2021, 10.41 Uhr

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage liessen den Wasserstand der Thur steigen. Bild: Reto Martin

(pd/nh) Kalter Starkregensommer am Ostschweizer Alpenrand, Jahrhunderthitze am Polarkreis, unaufhaltsame Waldbrände in West-Amerika: Mit dieser Aufzählung beginnt eine Mitteilung von SP und Juso, in der die beiden Parteien einen St.Galler Klimafonds in der Höhe von 100 Millionen Franken fordern. Nach dem Absturz des CO2-Gesetzes hätten die SP und ihre Jungpartei genug, heisst es weiter, zumal auch der Kanton viel zu zögerlich voranschreite. Am Freitag reichten die beiden Parteien deshalb einen Initiativtext zur Prüfung bei der Staatskanzlei ein.

Mit der Klimafonds-Initiative soll der Kanton St.Gallen rasch und effektiv Massnahmen zum Kampf gegen die Klimakrise finanzieren können. Der Ersatz von fossilen Heizungen und die Sanierung von Gebäuden seien gesamtgesellschaftliche Anliegen, die nicht von Einzelpersonen bezahlt werden müssten. Geäufnet werden soll der Fonds gemäss SP aus dem besonderen Eigenkapital, welches aktuell einen Bestand von 264,4 Mio. Franken aufweist. Die frischgebackene SP-Präsidentin Andrea Scheck sagt:

Die St.Galler SP-Präsidentin Andrea Scheck Bild: Andrea Tina Stalder

«Der Kanton St. Gallen hat eine solide finanzielle Grundlage mit Eigenkapital von über 1,3 Milliarden Franken. Er ist problemlos in der Lage, den Umbau für den wirksamen Klimaschutz zu beschleunigen.»

Juso-Präsidentin und Klimaaktivistin Anna Miotto fügt an: «Die Klimakrise und ihre katastrophalen Folgen fordern dringende Massnahmen auf allen Ebenen, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft.» Um das Klimaabkommen von Paris zu erreic, brauche es es eine schnelle Modernisierung, besonders im Bereich der Gebäude und der Infrastruktur.

Unterschriftensammlung beginnt im Winter

Das CO2-Gesetz hätte diesen Weg konkretisiert. «Wir nehmen nicht hin, dass jetzt wieder der klimapolitische Stillstand droht», sagt Andrea Scheck mit Blick auf das knappe Nein vom 13. Juni. «Vor allem die Investitionskosten für den Ersatz von fossilen Heizsystemen und für die Gewinnung neuer erneuerbarer Energien bremsen heute den dringend nötigen Wandel.» Hier müsse der Kanton eingreifen und mit Fördermitteln die erneuerbaren Energien stärken und Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs umsetzen. Und weiter: Die Subventionierung aus dem Fonds soll der ganzen Bevölkerung zu Gute kommen, etwa auch den Mieterinnen und Mietern statt nur den Immobilienbesitzern.

Nach der Einreichung zur Prüfung entscheidet die Regierung innert vier Monaten über die Zulässigkeit. Die Sammelfrist für die nötigen 4000 Unterschriften dauert fünf Monate. SP und Juso wollen gemäss Mitteilung sodann im Winter mit der Unterschriftensammlung beginnen.