Olma-Messen sollen AG werden: Das sind die Reaktionen

Volksaktie «Wir fühlen uns an der Nase herumgeführt»: Olma-Messen sollen zur AG werden – so reagieren St.Galler Politikerinnen und Politiker Um die benötigte Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken zu erreichen, wollen die Olma-Messen St.Gallen von einer Genossenschaft zur Aktiengesellschaft werden. Ebenso sollen die Coronadarlehen von Stadt und Kanton in Eigenkapital umgewandelt werden. Die Reaktionen der städtischen und kantonalen Politik fallen durchmischt aus. Rossella Blattmann 4 Kommentare 18.08.2022, 14.13 Uhr

Die Olma begeistert zahlreiche Ostschweizerinnen und Ostschweizer. Bild: Christoph Ruckstuhl

In den Coronajahren 2020 und 2021 schrieben die Olma-Messen St.Gallen Defizite in Millionenhöhe. Aufgrund der Pandemie und wegen gestiegener Baukosten der neuen Halle 1 braucht die Messegesellschaft Kapital.

Um ans dringend benötigte Geld zu gelangen, haben die Olma-Messen am Mittwoch einen Drei-Massnahmen-Plan zur finanziellen Absicherung präsentiert. Dieser umfasst die Umwandlung der Rechtsform von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft, eine Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken sowie die Umwandlung der Coronadarlehen (16,8 Millionen) von Stadt und Kanton St.Gallen in Eigenkapital.

Die Reaktionen der Parteien in Stadtparlament und Kantonsrat fallen gemischt aus.

Andreas Hobi, Grüne-Fraktionspräsident im St.Galler Stadtparlament. Bild: PD

Stadtparlamentarier Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne, teilt auf Anfrage im Namen beider Fraktionen mit: «Wir sind dem Ansinnen gegenüber noch durchaus skeptisch eingestellt.»

Die Grünen würden den finanziellen Notstand der Olma und deren «Flucht nach vorne in die Privatisierung» zwar sehen. Einerseits biete sich die Möglichkeit, dass vermögende Personen sich an der finanziellen Rettung der Olma beteiligten. Aber: «Andererseits ist es eine etwas gar saloppe Art der Übernahme von öffentlichen Geldern, wenn die Darlehen von Stadt und Kanton einfach so in das Eigenkapital überführt werden», so Hobi. Und:

«Da fühlen wir uns als Volksvertreterinnen und Volksvertreter schon etwas an der Nase herumgeführt.»

Wichtig für die Grünen sei, dass die Politik respektive die öffentliche Hand weiterhin eine gewisse Kontrolle über die Verwendung der Gelder ausüben könne, so Hobi weiter. «Vor fünf Jahren haben Stadt und Kanton A-fonds-perdu-Beiträge für die Überdachung der Autobahn bezahlt, das ist noch nicht vergessen.» Die Zukunft der Olma stehe für die Grünen derzeit wieder auf «gar wackligen Füssen». Hobi ergänzt:

«Das wirft über die coronabedingten Einschränkungen und finanziellen Verluste Fragen nach der Sinnhaftigkeit des Fortbestehens der Olma-Messen auf.»

Bettina Surber, SP-Fraktionspräsidentin im St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Die SP-Fraktionen in den beiden Parlamenten setzten «zwei grosse Fragezeichen» hinter die Änderung der Rechtsform der Olma-Messen von einer Genossenschaft in eine AG und die Umwandlung der Coronadarlehen in Eigenkapital, halten sie in einem gemeinsamen Communiqué fest.

Eine Öffnung der Olma sei gerade als Genossenschaft gut möglich, so die Sozialdemokraten. Die SP sieht den einzigen Vorteil der Umwandung in eine AG für die Politik darin, dass Kanton und Stadt nicht mehr derart stark in der finanziellen Verantwortung stünden, sondern stärker die Aktionärinnen und Aktionäre.

«Den Betrag der Olma als Eigenkapital zu überschreiben, ist ein altes Muster», hält die SP weiter fest. Die öffentliche Hand finanziere damit die Entwicklung einer bald privaten AG.

«Dieser Punkt wird in der Beratung des Geschäfts in beiden Fraktionen wohl zu heftigen Diskussionen führen.»

Der angekündigte Schritt dürfe nicht dazu führen, dass die öffentliche Hand die Zinsforderung der Banken subventioniere.

Jacqueline Gasser-Beck, GLP-Fraktionspräsidentin im Stadtparlament St.Galler. Bild: Michel Canonica

Die Grünliberalen in Stadt- und Kantonsrat nehmen laut der GLP-Fraktionspräsidentin im St.Galler Stadtparlament, Jacqueline Gasser-Beck, zur Kenntnis, dass die während der Pandemie gesprochene Unterstützung durch die öffentliche Hand wenig zur Stabilisierung der Finanzen der Olma-Messen beigetragen habe. Gasser-Beck:

«Grundsätzlich begrüssen wir den Entscheid der Olma-Messen zur Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft. Dieser Schritt erfolgt aus der Sicht der Grünliberalen allerdings zu einem sehr späten Zeitpunkt.»

Unklar sei laut der GLP auch, wie die Rolle von Stadt und Kanton innerhalb der neuen privatrechtlichen Gesellschaftsform aussehen soll. Hierzu sei ein politischer Diskus nötig, den die Olma-Messen nun angestossen hätten. Darin einfliessen soll auch die Reaktion der Bevölkerung auf die vorgeschlagene Ausgabe von Olma-Aktien zur Aufstockung des Eigenkapitals. Die Grünliberalen sagen:

«Wir wünschen den Olma-Messen ein zukunftsfähiges Modell, allerdings nicht um jeden Preis.»

Boris Tschirky, Präsident der Mitte-EVP-Fraktion im Kantonsparlament. Bild: Tobias Garcia

Die Olma-Messen seien für den Kanton St.Gallen eine «wichtige Institution», sagt Boris Tschirky, Präsident der kantonalen Mitte-EVP-Fraktion. Die Stossrichtung der Zukunftsmassnahmen sei nachvollziehbar.

Die Umwandlung in eine AG ermögliche neue Finanzierungsoptionen, ebenso stelle die Umwandlung des Darlehens des Kantons in Eigenkapital ein möglicher Sanierungsweg dar, sagt Tschirky. Gleichzeitig erwarte die Mitte-EVP, dass die Olma-Messen vollständige Transparenz bezüglich der Finanzen sowie der geprüften Sanierungsmassnahmen zeige und die öffentliche Hand von der gegenwärtig fast schon erwarteten finanziellen ‹Nachschusspflicht› entbunden werde. Tschirky:

Patrik Angehrn, Präsident der Mitte-EVP-Fraktion im Stadtparlament. Bild: Michel Canonica

«In diesem Zusammenhang stehen die Olma-Messen vor einer grossen Herausforderung, was aber auch eine Chance darstellen kann.»

Patrik Angehrn, Mitte-EVP-Fraktionspräsident im St.Galler Stadtparlament, sagt derweil:

«Die Umwandlung in eine AG ist ein richtiger Schritt.»

Insbesondere Stadt und Kanton haben gemäss Angehrn «erhebliche finanzielle Mittel» zur Verfügung gestellt. «Bei Abstimmungen innerhalb der Genossenschaft sind diese beiden Geldgeber jedoch ebenfalls nur mit einer Stimme vertreten. Genau gleich wie alle anderen Genossenschafter», sagt Angehrn. Mit dem Erwerb von Aktien würden alle Interessierten ihren Beitrag leisten und entsprechend ihrem Anteil auch mitbestimmen.

Felix Keller, FDP-Stadtparlamentarier und Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands (KGV). Bild: PD

Durchmischt fällt die Reaktion der FDP aus. Da die öffentliche Hand mit mehr als zehn Prozent am Genossenschaftskapital beteiligt sei, sei der pandemiebedingte wirtschaftliche Schaden nicht über Härtefallgelder von Bund und Kanton abgemildert worden, halten die Fraktionspräsidenten Felix Keller (Stadt) und Christian Lippuner (Kanton) gemeinsam fest. «Vor diesem Hintergrund war es verständlich und richtig, dass Kanton und Stadt 2020 die Genossenschaft durch Darlehensgewährungen unterstützten.»

Präsidiert die FDP-Fraktion im Kantonsrat: Christian Lippuner. Bild: Benjamin Manser

Dennoch seien aus liberaler Sicht derartige Eingriffe des Staates in privatrechtliche Organisationen «problematisch». Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mache indes Sinn und eröffne die Chance, die Olma als Unternehmen agiler auszugestalten und auf eine bedeutend breitere Trägerschaft abzustützen.

«Die Beteiligung von Kanton und Stadt als Aktionäre sehen wir in einer ersten Phase als wichtiges Vertrauenssignal.»

Christoph Gull, Fraktionspräsident der SVP im St.Galler Kantonsrat. Bild: Ralph Ribi

Die kantonale und städtische SVP zeigen sich bezüglich des am Mittwoch präsentierten Zukunftsplans der Olma-Messen in einer gemeinsamen Reaktion erfreut. Zu Beginn der Pandemie hätten sowohl der Kanton wie auch die Stadt die Olma-Messen finanziell unterstützt und dadurch gezeigt, dass man an die Olma glaube.

«Wir sind der Meinung, dass das Vorgehen der Olma-Messen richtig ist.»

Die Last werde damit auf mehrere Schultern verteilt und liege nicht mehr nur beim Steuerzahler. Die Umwandlung der Darlehen in Eigenkapital erachte man als «richtig und wichtig».

Doch die SVP betont auch:

«Mit den jetzt vorgeschlagenen Massnahmen ist die Zukunft der Olma noch lange nicht nachhaltig sichergestellt.»

Es brauche eine strategische Neuausrichtung, abgestimmt auf den Tourismus, die Stadt und die Region. Dies einerseits aufgrund der Veränderungen, die sich im Messe-Umfeld grundsätzlich schon ergeben hätten oder sich zumindest abzeichnen würden. Andererseits aber auch aufgrund der baulichen Investitionen in den Ausbau der Messe-Infrastruktur in St.Gallen, die neue Möglichkeiten eröffne.

«Diese Hausaufgaben sind unseres Erachtens noch nicht erledigt und hier erwarten wir entsprechende Ergebnisse vom Verwaltungsrat.»

4 Kommentare Eduard R. ITH vor 27 Minuten Unglaublich, was wir Steuerzahler da zur Kenntnis nehmen müssen. Grossinvestition "Olmadeckel" mit der Strategie "Vollgas durch die Wand" führten zum ersten finanziellen Debakel. Dank Corina war der alleinige Sündenbock schnell erklärt und Stadt, sowie Kanton St. Gallen gewährten der Olma Geld, Steuergeld wohlgemerkt, wenn der Kredit nicht zurück bezahlt wird. --- Und jetzt keine zwei Jahre später schon wieder Geld ohne mal danach zu fragen "Warum" und wer da offensichtlich nicht fähig ist diesen Laden aus der Krise heraus zu führen?! Bürgerliches Versagertum, wie beim st. galler Spitalverbund? Gewisse Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Eduard R. ITH vor 25 Minuten Unglaublich, was wir Steuerzahler da zur Kenntnis nehmen müssen. Grossinvestition "Olmadeckel" mit der Strategie "Vollgas durch die Wand" führten zum ersten finanziellen Debakel. Dank Corina war der alleinige Sündenbock schnell erklärt und Stadt, sowie Kanton St. Gallen gewährten der Olma Geld, Steuergeld wohlgemerkt, wenn der Kredit nicht zurück bezahlt wird. --- Und jetzt keine zwei Jahre später schon wieder Geld ohne mal danach zu fragen "Warum" und wer da offensichtlich nicht fähig ist diesen Laden aus der Krise heraus zu führen?! Bürgerliches Versagertum, wie beim st. galler Spitalverbund? Gewisse Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Alle Kommentare anzeigen