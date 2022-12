So sieht es aus, wenn die Transportdrohne über Buchs ihre Runden dreht und ihre Fracht liefert. Marius Eckert / Arthur Gamsa / Sarah Wagner

Am Mittwoch stellte die Laborgruppe Dr. Risch gemeinsam mit dem Start-Up Jedsy ein Pilotprojekt zum Transport von Laborproben mittels Drohne vor. Schneller, ökologischer und verkehrsentlastend soll das Lufttransportmittel sein. Getestet wird die Drohne ab diesem Monat zwischen Buchs und Vaduz bis zu 20 Mal am Tag.

Die Transportdrohne des Start-Ups Jedsy beim Testflug über Buchs. Bild: Arthur Gamsa

Sie sieht ein bisschen aus wie ein grünes Modellflugzeug, wenn sie fast lautlos durch die Luft gleitet. Nur beim Anlegen brummt und surrt sie laut. Die Rede ist von einer Transportdrohne, die in Zukunft Laborproben von Spitälern, Kliniken und Arztpraxen in Labore fliegen soll. Am Mittwoch hat die Laborgruppe Dr. Risch zusammen mit dem Schweizer Start-Up Jedsy in Buchs das Pilotprojekt vorgestellt.

Bisher transportierte das Unternehmen seine medizinischen Proben täglich mit circa fünfzig Kurierfahrerinnen und -fahrern von A nach B. «Durch die Pandemie und die vielen Tests, die wir zeitnah auswerten mussten, haben wir aber gemerkt, dass unser System an seine Grenzen stösst», sagt Martin Risch, CEO der Dr. Risch-Gruppe.

Stau, Notfälle, Stosszeiten, all diese Faktoren hätten den geplanten Tagesablauf rund um die Analyse und die ärztliche Diagnose verzögert. Aber auch die zehn Minuten, die es teilweise dauerte, um eine Probe innerhalb einer Praxis bis zum Kurier zu transportieren, strapazierten den engen Zeitplan. «Gerade bei medizinischen Notfällen ist es enorm wichtig, dass Testergebnisse schnell vorliegen.»

Martin Risch, CEO der Dr. Risch-Gruppe, entnimmt der Drohne die Laborproben. Bild: Marius Eckert

Die Lösung dieses Problems sieht für die Laborgruppe wie folgt aus: Die Drohne dockt an einer Station, die an jedem Fenster befestigt werden kann, an. Dann legt das medizinische Fachpersonal ihre Proben in eine Box, die wiederum direkt in der Drohne verstaut werden kann. Schliesslich fliegt das Gerät mit bis zu 100 km/h auf einer vorgegebenen, genehmigten Route zum Labor, wo die Probe wiederum direkt am Fenster entgegengenommen werden kann.

Das alles funktioniert automatisiert. Ein Pilot oder eine Pilotin, die vom Boden aus steuert, braucht es nicht. Die Route ist programmiert. Einen hohen sechsstelligen Betrag hat die Laborgruppe in diese Technologie investiert.

Steckbrief der Transportdrohne Spannweite: 240 cm Gewicht: 13 kg Anzahl Proben, die transportiert werden können: 40 Zuladung: 2.3 kg Flugerfahrung: 5000 Flüge in der Schweiz und Malawi Reisefluggeschwindigkeit: 100 km/h Reichweite: 100 km

Ökologie als wichtiger Faktor

Als erste Route wird nun die Strecke zwischen den Laboren Buchs und Vaduz getestet. Bis zu zwanzig Mal am Tag soll die Drohne ab diesem Monat hier von A nach B pendeln. Dafür braucht sie nur drei Minuten. Zum Vergleich: Mit dem Auto würde dies sieben Minuten dauern.

«Wir rechnen damit, dass wir mit den Drohnen 30 bis 50 Prozent schneller sein können», sagt Herbert Weirather, Luft- und Raumfahrtingenieur und Gründer von Jedsey. Viel wichtiger als die Effizienz ist für Weirath aber zu betonen, dass das neue Transportmittel auch aus ökologischer Sicht punkten kann. Ein mit der Drohne geflogener Kilometer verursache immerhin weniger CO 2 als ein gefahrener Kilometer. Ausserdem würde der öffentliche Verkehr entlastet.

Herbert Weirather, Luft- und Raumfahrtingenieur und CEO von Jedsy, hält die Box, in der die Laborproben transportiert werden, in den Händen. Hinter ihm befindet sich die Drohne. Bild: Arthur Gamsa

Sieht so die Zukunft aus? Der Himmel voller summender Drohnen und die Strassen leer? «Nein», sagt dazu der Basler Zukunftsforscher Georges Roos.

«Drohnen werden nie ein Massentransportmittel für Alltagsgüter sein.»

Dafür gäbe es in der Schweiz einerseits jetzt bereits zu viele Regulierungen, die etwa das Fliegen über Wohngebiet stark einschränkten. Andererseits würde sich der Verkehr sonst nur von der Strasse in die Lüfte verlagern. «Der Vorteil der Effizienz wäre damit nicht mehr gegeben.»

Je mehr solcher Flüge stattfinden würden, desto höher wären ausserdem die Lärmemissionen und das Sicherheitsrisiko, dass eine Person von einer herabfallenden Drohne getroffen werden könnte. Roos sieht aber gerade im medizinischen Bereich in der Schweiz, oder aber in Ländern, bei denen die Verkehrsinfrastruktur weniger gut ausgebaut ist – etwa im globalen Süden – viel Potenzial der Technologie. «Die Drohne kann in Zukunft ein wichtiges, ergänzendes Transportmittel sein, das in ausgewählten Fällen zum Einsatz kommt.»

Kein Einsatz bei Wind und Wetter

Ähnlich klingt es auch seitens der Laborgruppe. «Unsere Drohne wird den Autotransport nie ganz ersetzen können», sagt Risch. Allein die Tatsache, dass sie derzeit maximal 2,3 Kilogramm transportieren und nicht bei jedem Wetter fliegen kann, schränke ihre durchgehende Nutzung in der Logistik ein. Eine Landung am Fenster ist etwa maximal bis zu einer Windstärke von 36 km/h möglich.

Aber auch bei eisigen Temperaturen oder in der Nacht kann die Drohne noch nicht eingesetzt werden. Die technischen Möglichkeiten sowie die Reduktion des Fluglärms würden aber stetig weiterentwickelt, so Weirath. Ziel der Laborgruppe Dr. Risch ist es, dass in den nächsten beiden Jahren drei weitere Flugrouten implementiert werden können.

