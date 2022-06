Video Lieferwagen geht in Märstetten in Flammen auf In Märstetten kam es am Dienstag zu einem Vollbrand eines Lieferwagens. Das Feuer weitete sich auch auf ein umliegendes Fahrzeug aus. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge allerdings erlitten einen Totalschaden. 29.06.2022, 14.05 Uhr

Gegen 12.10 Uhr ging am Dienstag bei der Thurgauer Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen brennenden Lieferwagen auf einem Parkplatz an der Zielstrasse in Märstetten ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lieferwagen bereits in Vollbrand. Ein davor parkiertes Auto geriet ebenfalls in Brand und musste durch die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden