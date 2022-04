SEM-Verteilschlüssel: Zu wenige Ukraine-Flüchtlinge in St.Gallen

Verteilschlüssel «Die Zahlen sagen nichts aus über die Hilfsbereitschaft»: St.Gallen nimmt als einziger Ostschweizer Kanton zu wenige Ukraine-Flüchtlinge auf Seit Montag gilt für die Aufteilung von Flüchtenden aus der Ukraine: Je grösser ein Kanton, desto mehr Personen muss er aufnehmen. Während die beiden Appenzell und der Thurgau über dem Soll liegen, besteht im Kanton St.Gallen Nachholbedarf. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 28.04.2022, 14.00 Uhr

Diese vier Mädchen und 51 weitere Geflüchtete aus der Ukraine haben im ehemaligen Altersheim Ob dem Holz in Rehetobel Schutz gefunden. Bild: Michel Canonica

4310 – so viele Geflüchtete aus der Ukraine haben bisher in den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden Schutz gefunden – das sind rund 100 zu viel.

Zu viel deshalb, weil das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Zuteilung von Flüchtlingen seit Montag neu geregelt hat. Während manche Flüchtende bisher von privaten Organisationen in gewisse Kantone gebracht wurden und andere sich selbst eine Unterkunft gesucht haben, sollen seit dieser Woche alle Neuankömmlinge aus der Ukraine proportional zur Bevölkerung auf die Kantone verteilt werden.

Insgesamt 10 Prozent der 42'025 Geflüchteten aus der Ukraine mit Schutzstatus S entfallen gemäss der neuen «Zuweisungspraxis» auf die vier Ostschweizer Kantone. Per Donnerstag sähe die Aufteilung mit gerundeten Prozentzahlen wie folgt aus:

St.Gallen: 5,9 Prozent oder 2494 Geflüchtete

Thurgau: 3,3 Prozent oder 1371 Geflüchtete

Appenzell Ausserrhoden: 0,6 Prozent oder 268 Geflüchtete

Appenzell Innerrhoden: 0,2 Prozent oder 79 Geflüchtete

Der Kanton St.Gallen ist im Hintertreffen

Die neusten Zahlen des SEM zeigen, dass drei der vier Ostschweizer Kantone bisher über dem Soll gemäss Verteilschlüssel liegen. Einzig der Kanton St.Gallen hat seit Kriegsausbruch deutlich weniger Personen aufgenommen als gemessen an der Kantonsbevölkerung angezeigt wäre. Die 1882 Schutzsuchenden, die der Kanton St.Gallen per 28. April offiziell aufgenommen hat, sind 612 weniger als das Soll von 2494.

Der Kanton St.Gallen betont, man habe auf die Zahl der bisher aufgenommenen Geflüchteten keinen Einfluss. «Vor der neuen Zuweisungspraxis haben Geflüchtete aus der Ukraine meist bei Verwandten oder Bekannten eine Unterkunft erhalten», schreibt der Kanton auf Anfrage.

Dies hat dazu geführt, dass städtisch geprägte Kantone wie Zürich, Basel, Bern oder Genf überdurchschnittlich viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben, während in anderen Kantonen vergleichsweise wenige Personen untergekommen sind. Der Kanton teilt mit: «Somit sagen die Zahlen nichts aus über die Hilfsbereitschaft», und:

«Der Kanton St.Gallen ist bereit, die Anzahl Personen gemäss Verteilschlüssel aufzunehmen.»

Appenzell Ausserrhoden übertrifft die Erwartungen

Während dem Kanton St.Gallen in den kommenden Tagen und Wochen also mehr Geflüchtete zugewiesen werden dürften, passiert im Kanton Appenzell Ausserrhoden das Gegenteil. Die 268 Schutzsuchenden, die gemäss Verteilschlüssel in Ausserrhoden untergebracht sein müssten, übertrifft der Kanton mit 556 per 28. April um mehr als 100 Prozent.

Ein Grund für die hohe Zahl sieht Andreas Disch, stellvertretender Leiter des Ausserrhoder Kommunikationsdiensts, in der Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger: «Einzelne Personen holten rasch nach Kriegsausbruch rund 160 Flüchtlinge nach Appenzell Ausserrhoden.» Eine dieser Personen ist Stefan Staub: Der Seelsorger hat zwei Cars an die ukrainische Grenze geschickt und so rund 120 Flüchtende nach Teufen geholt.

Zusätzlich dazu habe es etwas gedauert, bis das SEM aufzeigen konnte, welche Kantone wie viele Flüchtlinge aufgenommen hätten. Disch schreibt:

«In den Kanton Appenzell Ausserrhoden kamen Flüchtlinge, obwohl er seine Aufnahmepflicht gemäss Verteilschlüssel längst erfüllt hatte.»

Mittlerweile habe sich die Situation aber beruhigt, weil der Kanton beim SEM interveniert und auf die proportionale Verteilung hingewiesen habe. Disch schreibt: «Aus diesem Grund werden derzeit von SEM keine Schutzsuchenden an Appenzell Ausserrhoden überwiesen.»

Der neue Verteilschlüssel bringt Planungssicherheit

Esther Hörnlimann, Leiterin des Asylzentrums des Kantons Appenzell Innerrhoden. Bild: Philipp Griesemer Photography

Ähnlich wie Appenzell Ausserrhoden haben auch die Kantone Appenzell Innerrhoden und Thurgau bisher mehr Geflüchtete aufgenommen als verlangt. Der Kanton Thurgau liegt mit 1774 Aufgenommenen knapp 30 Prozent über dem Soll, die 98 Geflüchteten in Innerrhoden sind rund ein Viertel mehr als vom Kanton erwartet.

Für die drei Kantone, die im Moment über ihrem eigentlichen Flüchtlingskontingent liegen, kommt der neue Verteilschlüssel gelegen. Der Kanton Thurgau bezeichnet die proportionale Verteilung von Schutzbedürftigen auf die Kantone als «grundsätzlich sinnvoll». Esther Hörnlimann, die Leiterin des Innerrhoder Asylzentrums, schreibt:

«Die Rückkehr zur proportionalen Verteilung gibt uns noch ein paar Tage ‹Verschnaufpause›, um uns auf weitere Zuweisungen vorzubereiten.»

St.Gallen und das Problem der privaten Unterbringung

Eine grössere Belastung allerdings bedeutet die neue Zuweisungspraxis für St.Gallen. Trotzdem begrüsst der Kanton die aktuelle Lösung. Beim für die Unterbringung von Geflüchteten zuständigen Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen, kurz TISG, ist man darauf vorbereitet, was in den nächsten Tagen und Wochen kommen könnte. Geschäftsführerin Claudia Nef sagt: «Wir erwarten mehr Zuweisungen, weil Nachholbedarf besteht.»

Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins für Integrationsprojekte St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Gesamtschweizerisch sei die Zahl an täglich neu ankommenden Flüchtenden allerdings leicht rückläufig. Nef ist deshalb und aus einem weiteren Grund zuversichtlich:

«Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist nach wie vor hoch.»

Zuständig für die Unterbringung von Geflüchteten sind im Kanton schlussendlich die Gemeinden. Nef glaubt, dass sie auch für weitere Schutzsuchende genug Platz haben. «Viele mieten Wohnungen oder Häuser, manche arbeiten mit Privaten zusammen.»

Gerade die private Unterbringung sorgte im Kanton zuletzt aber für Probleme. Weil es sich manche Leute zu einfach vorgestellt hatten, Geflüchtete bei sich aufzunehmen, kam es zu Umplatzierungen – mühsam für die Direktbetroffenen genauso wie für die zuständigen Behörden.

Grundsätzlich von der privaten Unterbringung abraten will Claudia Nef nicht, sagt aber: «Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Sie müssen den Zeithorizont, die Erwartungen und die Entschädigung für Gastgeber und Schutzsuchende abklären.»

In einigen Fällen hätten sich Hilfsbereite und Schutzsuchende an einem Bahnhof kennen gelernt und so zusammengefunden. In solchen Fällen bestehe Gefahr, dass die Unterbringung langfristig nicht funktioniere. Nef sagt: «Mir ist kein Fall bekannt, bei dem die private Unterbringung nicht klappte, obwohl eine Gemeinde sie vorgängig sauber abgeklärt hat.»

Ausruhen kommt nicht in Frage

Eine Verteilung der Geflüchteten auf die Gemeinden analog der Verteilung auf die Kantone kennt nicht nur der Kanton St.Gallen, sondern auch der Thurgau. Markus Zahnd, Leiter des kantonalen Informationsdiensts, schreibt: «Die Schutzbedürftigen mit Status S werden vom Sozialamt des Kantons Thurgau proportional zur Wohnbevölkerung einer politischen Gemeinde zugewiesen.»

Weniger starr ist der Verteilschlüssel in Appenzell Ausserrhoden. Die Geflüchteten würden zwar einerseits entsprechend der Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt, andererseits spielten aber auch die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten eine Rolle, schreibt Andreas Disch vom kantonalen Kommunikationsdienst. Einziger Kanton ohne Verteilschlüssel für Gemeinden ist Appenzell Innerrhoden.

Ob mit oder ohne Verteilschlüssel, ob mit aktuell zu vielen oder zu wenigen Flüchtlingen: Angesichts der unsicheren Situation kommt entspanntes Zurücklehnen für keinen Ostschweizer Kanton in Frage.

Man werde im Thurgau selbstverständlich nicht nur abwarten, schreibt Markus Zahnd. «Wir nutzen die Zeit, uns darauf vorzubereiten, wieder mehr Schutzbedürftige aufzunehmen, wenn die proportionale Verteilung wieder hergestellt ist.»

Auch in Appenzell Innerrhoden läuft die Suche nach weiteren Unterkünften. Dabei eine maximale Kapazität zu definieren, sei nicht möglich; man müsse sich am «Flüchtlingsstrom» orientieren. Esther Hörnlimann, Leiterin des kantonalen Asylzentrums, schreibt aber:

«Appenzell Innerrhoden ist gut vorbereitet und hat zurzeit weitere 60 bezugsbereite Betten in den kantonalen Unterkünften.»

Noch grösser ist die Kapazität in Ausserrhoden. Andreas Disch teilt mit: «Unsere Planarbeiten sind bereits soweit fortgeschritten, dass Appenzell Ausserrhoden in den nächsten Wochen für 600–800 Personen eine Unterbringung sicherstellen kann.»

