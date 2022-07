Verspätete Züge Zürich-München: Was die SBB dagegen tun

Verspätungen «Eine endlose Geschichte»: Der Eurocity München–Zürich kommt chronisch zu spät – Passagiere ärgern sich, SBB sind unzufrieden Die Züge zwischen Zürich und München sind immer noch oft stark verspätet, gerade in der Ostschweiz. Dabei haben die SBB schon im Winter Massnahmen getroffen. Was läuft falsch? Adrian Vögele Jetzt kommentieren 29.07.2022, 12.00 Uhr

Oft zu spät unterwegs: Eurocityzug am Bahnhof St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Mit der schnelleren Bahnverbindung Zürich–München will es nicht recht klappen. Schon seit dem letzten Fahrplanwechsel sollten die Eurocityzüge die Strecke in dreieinhalb statt vier Stunden zurücklegen. Stattdessen herrscht ein Durcheinander, wie es Schweizer Bahnpassagiere eigentlich nicht gewohnt sind: Die internationalen Züge sind immer noch häufig stark verspätet.

So kann es vorkommen, dass man in St.Gallen am Gleis 1 auf den Eurocity nach Zürich wartet. Es fährt dann aber der Eurocity in der Gegenrichtung ein – der ebenfalls bereits verspätet ist. Vom Zug aus Österreich keine Spur. Er sei in Bregenz hängen geblieben, hört man später.

Warum nicht die Regionalzüge überholen?

Dabei ist die Nachfrage auf dieser internationalen Linie hoch – die Züge sind voll, jetzt in der Ferienzeit erst recht. Umso ärgerlicher für die Passagiere, dass das Problem mit den Verspätungen seit Monaten ungelöst ist. «Eine endlose Geschichte», meint Bruno Eberle. Er ist Präsident der Ostschweizer Sektion des Vereins Pro Bahn – dieser vertritt die Interessen der Kundinnen und Kunden im öffentlichen Verkehr. Eberle:

Bruno Eberle, Präsident Pro Bahn Ostschweiz. Bild: Urs Bucher

«Es kann doch nicht sein, dass der Eurocity schon mit 20 bis 30 Minuten Verspätung aus Zürich kommt.»

In der Gegenrichtung passiert es immer wieder, dass der Eurocity leicht verspätet in St.Margrethen eintrifft – und dann hinter dem Interregio 13 herfahren muss, wodurch er bis Zürich eine halbe Stunde Verspätung anhäuft. Das sei schwer verständlich, sagt Eberle. «Viel besser würde man den Interregio in St.Margrethen zurückhalten oder der Eurocity würde den Interregio in Rorschach überholen.»

Genau dies beschäftigt auch Ostschweizer Bundespolitiker: Die St.Galler Ständeräte Paul Rechsteiner (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte) intervenierten beim Bundesrat und wollten wissen, ob hier nicht die Prioritäten auf dem Schweizer Schienennetz falsch gesetzt würden, wenn internationale Züge zu Gunsten des Regionalverkehrs gebremst würden. Der Bundesrat nahm das Problem mit dem Eurocity zur Kenntnis – doch in der Realität habe der St.Galler Vorstoss nicht viel bewirkt, stellt Bruno Eberle fest.

SBB: Massnahmen greifen noch zu wenig

Verärgert über die Situation sind auch die SBB. Sie haben schon im Winter und Frühling eine Reihe von Massnahmen getroffen, um die Eurocityverbindung zu stabilisieren. So erhielten die Züge aus München für die Abfahrt in St.Margrethen ein Verspätungszeitfenster von sechs Minuten – so lange muss der Interregio abwarten, und der Eurocity erhält auf der Fahrt nach Zürich Vortritt. Auch der Zollprozess an der Grenze wurde optimiert, und die meisten auf der Linie Zürich–München eingesetzten Züge sind inzwischen technisch in der Lage, ohne Zeitverlust zwischen den Zugsicherungssystemen Österreichs und der Schweiz zu wechseln. Reto Schärli, Leiter der SBB-Medienstelle, räumt jedoch ein:

Reto Schärli, Leiter SBB-Medienstelle. Bild: PD

«Die Massnahmen haben bedauerlicherweise noch nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der Pünktlichkeit geführt.»

Die SBB seien «noch nicht zufrieden», so Schärli. Das Bahnunternehmen bittet die betroffenen Reisenden für die häufigen Verspätungen um Entschuldigung. Und: «Wir setzen weiterhin gemeinsam mit unseren Partnerbahnen DB und ÖBB alles daran, die Situation weiter zu verbessern.»

Im Allgäu übertragen sich Verspätungen auf beide Richtungen

Der SBB-Sprecher gibt allerdings zu verstehen, dass keine schnelle Lösung in Sicht ist. «Die Pünktlichkeit auf dieser Linie wird uns auch weiterhin beschäftigen und grosse Anstrengungen erfordern. Das enge Fahrplangefüge in den drei Ländern lässt aufgrund der hohen Streckenauslastung mit Fernverkehr, Regionalverkehr und Güterverkehr den Einbau von weiteren Fahrplanreserven ohne zusätzliche Infrastrukturmassnahmen nicht zu.»

Bei einer Kumulation von Verspätungen könne sich der Fahrplan nur schwer erholen, was teilweise dazu führe, dass Eurocityzüge aus Zürich bereits verspätet in St.Gallen eintreffen würden. Auf dem langen Einspurabschnitt im Allgäu werden Verspätungen auch auf die Gegenrichtung übertragen, weil sich die Züge kreuzen müssen.

Verkehr im Inland hat weiterhin Priorität

Die SBB analysieren die Verspätungen laufend, um die Pünktlichkeit der Züge in kleinen Schritten zu verbessern. Die bereits getroffenen Massnahmen hätten noch nicht die volle Wirkung entfaltet, sagt Schärli.

Bleibt noch die Frage, die sich manch ein Ostschweizer Fahrgast bereits gestellt hat und die schon im Bundeshaus auf den Tisch kam: Warum darf der Eurocity die Regionalzüge nicht einfach überholen? Schärli:

«Für die betroffenen Reisenden im Zug ist es ärgerlich, dass sich dadurch die Verspätung noch vergrössert. Läge die Priorität jedoch nicht beim nationalen Verkehr, würden zahlreiche weitere Züge Verspätung erhalten, ein Vielfaches der Reisenden würde ihre Anschlüsse verpassen.»

Darum müssten die Passagiere des internationalen Zuges diesen Nachteil leider in Kauf nehmen.

