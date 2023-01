Verspätungen: Der Eurocity aus München ist fast nie rechtzeitig

Verspätungen Acht von zehn Zügen fahren in St.Gallen zu spät ab: Die miserable Jahresbilanz des Eurocity von München nach Zürich Eine Analyse der Pünktlichkeit im letzten Jahr zeigt: Wer mit dem von München kommenden Eurocity von St.Gallen nach Zürich reisen will, muss so gut wie immer mit Verspätungen rechnen. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Oft zu spät: Der Eurocity zwischen München und Zürich verkehrt vor allem in Richtung Schweiz selten pünktlich. Bild: Donato Caspari / Grafik: Stefan Bogner

«Eine Information zum Eurocity nach Zürich.» Pendlerinnen und Pendlern dürfte dieser Satz aus den Lautsprechern am Bahnhof St.Gallen bekannt vorkommen. Er kündigt an, dass eine Verspätungsmeldung folgt. Wer mit dem Eurocity, der von München kommt, nach Zürich reisen will, wartet praktisch immer länger als geplant.

In dieser Woche verliessen von Montag bis Donnerstag gerade mal zwei der insgesamt 24 Züge St.Gallen rechtzeitig. In den übrigen Fällen warteten die Reisenden bis zu 40 Minuten. So sie denn nicht resigniert auf einen anderen Zug ausgewichen sind, der unterwegs allerdings deutlich öfter hält.

80 Prozent aller Züge fahren zu spät ab

Was bei jedem anderen Zug eine aussergewöhnliche Pannenwoche wäre, ist beim Eurocity von München nach Zürich Normalität. So oft, dass sich die Reisenden schon darauf eingestellt zu haben scheinen.

Eine Auswertung von CH Media zeigt denn auch: Im letzten Jahr waren 80 Prozent der Eurocity-Züge bei der Abfahrt in St.Gallen in Richtung Zürich verspätet. Jeder fünfte Zug hatte eine Verspätung von 30 Minuten oder mehr. Und in einem von 100 Fällen betrug die Verspätung sogar mehr als eine Stunde.

Zu den meisten Abfahrtszeiten ist der Eurocity allerdings noch verspätungsanfälliger: Wer beispielsweise um 11:29 Uhr nach Zürich reisen wollte, der fuhr nur in einem von zehn Fällen tatsächlich um diese Zeit los.

Während die SBB im ganzen Netz auf Pünktlichkeitswerte von rund 92 Prozent kommen, ist es auf dieser Strecke mit einer Unpünktlichkeit von bis zu 90 Prozent also beinahe umgekehrt.

Am längsten wartet man in der Rushhour

Für Pendlerinnen und Pendler noch etwas mühsamer als die Verspätung am Mittag dürfte jene der Verbindung um 17:29 Uhr sein. Wer seinen Arbeitstag um 17 Uhr in St.Gallen beendet und mit diesem Eurocity nach Zürich reisen will, tut das äusserst selten pünktlich. Und ausgerechnet bei diesem Zug ist die Verspätung im Schnitt am grössten: Man fährt im Schnitt über 18 Minuten zu spät los, pünktliche Züge eingerechnet.

Über das ganze Jahr summieren sich alleine bei der Verbindung um 17:29 Uhr fast unglaubliche 6163 Verspätungsminuten. Das sind über vier Tage.

Die Züge kommen schon verspätet in die Schweiz

Die Ursache des Problems liegt gemäss den SBB im Ausland. Eines der Hauptprobleme: Wenn der Eurocity schon verspätet über die Grenze kommt, wird er auf der Strecke von einem Interregio blockiert. Die Verspätung wird aus- statt abgebaut.

Dass das so ist, hat einen einfachen Grund: Die Priorität liegt gemäss Reto Schärli, Leiter der SBB-Medienstelle, beim nationalen Verkehr. Wäre das nicht so, «würden zahlreiche weitere Züge Verspätung erhalten, ein Vielfaches der Reisenden würde ihre Anschlüsse verpassen».

Kommt hinzu, dass ein einspuriger Abschnitt im Allgäu dazu führt, dass sich Verspätungen auch auf die Gegenrichtung übertragen können.

Um dem Problem Herr zu werden, haben die SBB unlängst zu aussergewöhnlichen Massnahmen gegriffen: Der Eurocity wird teilweise aus dem Fahrplan gestrichen. Zwar fährt er weiterhin die gleiche Route zur – zumindest fahrplanmässig – gleichen Zeit. Aber einzelne Halte sind nur noch zum Aussteigen gedacht.

Zugpassagiere müssen in Richtung München weniger lang warten

In der Gegenrichtung ist die Lage weniger prekär, aber für die SBB immer noch unbefriedigend. Wer mit dem Eurocity nach München reist, tritt seine Reise in St.Gallen in drei von zehn Fällen mit Verspätung an. Vor allem der Zug mit fahrplanmässiger Abfahrt um 18:32 Uhr kämpft oft mit Verspätungen.

Die durchschnittlichen Verspätungen sind bei diesem Zug aber deutlich tiefer als beim Sorgenkind aus München: Rund sechs Minuten später fahren Reisende ab, wenn sie eigentlich um 18:32 Uhr in Richtung München losfahren wollten.

