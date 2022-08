Vermisst: In der St.Galler Lokalpolitik fehlen die Frauen

Vermisstmeldung Frauen? Fehlanzeige! Wieso die Gleichstellung in der St.Galler Lokalpolitik noch immer eine Illusion ist Die 77 St.Galler Gemeinden sind auch 50 Jahre nach dem Frauenstimm- und Wahlrecht grösstenteils in Männerhand. Das ist mehr als ein Schönheitsfehler in der Statistik. Noemi Heule Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf drei Gemeinderäte kommt in den St.Galler Gemeinden im Schnitt eine Gemeinderätin. Bild: Rainer Jensen/DPA

Null Prozent. Sechs Gemeinden im Kanton St.Gallen haben keine einzige Frau in der Exekutive. 38 Jahre nach der Wahl der ersten Bundesrätin sind diese Gemeinderäte noch immer, was die Landesregierung bis dahin war: reine Männergremien.

Wieso dauert das denn so lange, fragt man sich da ernüchtert. Das Frauenstimm- und Wahlrecht ist immerhin ein halbes Jahrhundert alt, im Bundesrat sitzen 38 Jahre nach der Wahl von Elisabeth Kopp selbstverständlich drei Frauen, im Nationalrat beträgt ihr Anteil 42 Prozent. Und auch im diesbezüglich konservativen Kanton St.Gallen sind seit den Wahlen 2020 im Parlament immerhin 27 Prozent Frauen vertreten. Ein neuer Rekord – der freilich immer noch viel zu niedrig ist.

Auf 355 Männer kommen 120 Frauen

Doch der Kanton hat noch andere Baustellen, wie neue Zahlen des Amtes für Soziales zeigen. In der Lokalpolitik ist nur jedes vierte Exekutivmitglied weiblich. In den Führungsetagen der 77 Gemeinden politisieren 355 Männer, aber lediglich 120 Frauen. Die Unterschiede zwischen den 77 St.Galler Gemeinden sind frappant. In vier Gemeinden sind Frauen in der Überzahl, in sechs ländlichen Kommunen sucht man sie vergebens.

Es habe sich halt keine Frau gemeldet, erklärt Gemeindepräsident Alex Arnold die reine Männerdominanz in Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission in der Rheintaler Gemeinde Eichberg. Es brauche mutigere, oder «weniger ängstliche» Frauen, die sich der Aufgabe stellten.

Nur der Wille zählt?

Einmal mehr wird das Missverhältnis der Geschlechter in der Politik am angeblich fehlenden Willen der Frauen festgemacht. Ein Totschlagargument für jede Debatte über die strukturellen Gründe hinter den Zahlen. Denn: Wenn der Weg steinig ist, führt auch der beste Wille nicht weit. Solange Frauen für eine Kandidatur mehr Mut brauchen als ihre männlichen Mitbewerber, liegt der Fehler im System und nicht (nur) am mangelnden Selbstbewusstsein der Frauen, das auch die Studienautorinnen beklagen. Es wird jedoch sicher nicht gestärkt, indem man sie einfach als ängstlich abtut.

Denn engagierte Frauen gibt es in den Gemeinden genug, wie Studienautorin Ruth Nieffer sagt. Sie finden sich in Vereinsvorständen und Schulbehörden. Will man sie für die Exekutive gewinnen, muss man sie nicht an ihrer Fähigkeit zum Ellböglen messen, sondern man sollte ihnen den Weg ebnen, indem man sie aktiv angeht. Gibt es keine Vorreiterinnen, kann die Hürde nämlich hoch sein.

Elisabeth Kopp sagte einst im Rückblick auf ihre Laufbahn gegenüber SRF: «Mein Schicksal war es, überall die Erste und die Einzige zu sein. Als Gemeindepräsidentin, später im Bildungsrat – immer alleine mit sechs Männern.» Sie hätte sich weibliche Gesellschaft gewünscht.

Findungskommissionen, Frauennetzwerke, flexible Sitzungskalender

«Männer fragen tendenziell wieder Männer an», sagt Nieffer dazu. Die Macht der Gewohnheit waltet eben auch in Machtpositionen. Und gleich und gleich gesellt sich nicht nur in der Liebe gern. So fragt man den Nachbarn, den Vereinskumpanen, den alten Schulfreund, aber nicht die junge Präsidentin der Handballerinnen. Diese festgefahrenen Mechanismen zu durchbrechen, tut nicht nur dem Geschlechterverhältnis gut, sondern fördert im Übrigen die Durchmischung zwischen den Altersgruppen und Kulturen.

Klar, der Wille ist wichtig – allerdings nicht nur jener von den potenziellen Kandidatinnen. Wenn bis zu 50 Prozent der Kommunalbevölkerung nicht in einem Gemeinderat vertreten sind, ist das mehr als ein Schönheitsfehler in der Statistik. Und es ist erst recht kein Problem der Frauen, sondern der Gesellschaft als Ganzes. Es reicht deshalb nicht, nachträglich Bedauern zu äussern über eine fehlende Durchmischung. Es braucht Vorlauf, sensibilisierte Findungskommissionen, Frauennetzwerke, Flexibilität im Sitzungskalender. Dass dies langfristig fruchtet, zeigt das Beispiel Gossau: zwei Stadträte sitzen dort drei Stadträtinnen gegenüber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen