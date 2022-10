Verkehrsplanung Stadt Buchs: Das Quartier Birkenau wird zur Tempo-30-Zone In der Stadt Buchs läuft die Planauflage für das Wohnquartier zwischen Rheinstrasse, Kanalstrasse und Bahnlinie. Heini Schwendener 13.10.2022, 05.00 Uhr

In Buchs gilt bereits in vielen Quartieren Höchstgeschwindigkeit 30. Vielerorts signalisieren solche Stelen das Eingangstor zu den Tempo-30-Zonen. Bild: Heini Schwendener

Etwa um die Jahrtausendwende hat die Stadt Buchs damit begonnen, in Quartieren, die vor allem aus Wohnbauten bestehen, Tempo-30-Zonen einzuführen. In den Stadtteilen Moos (teilweise), Altendorf, Räfis, Heldau und Hanfland gibt es inzwischen Zonen, die mit höchstens 30 km/h befahren werden dürfen. Zudem sind der grösste Teil der Bahnhofstrasse und der Bahnhofplatz Begegnungszonen, in denen maximal Tempo 20 erlaubt ist.