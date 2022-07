verkehr «Im schlimmsten Fall wird aus einem kleinen Brand ein Grossereignis»: St.Galler Departemente reagieren auf den Hilferuf aus dem Rheintal Es brennt im Badekurort Bad Ragaz: Wenn sich entlang der A13 der Verkehr staut, verstopfen die Autos die Dörfer in der Region Viamala bis ins Sarganserland. Nun möchte der Bad Ragazer Gemeinderat die Haftung nicht mehr übernehmen, falls Feuerwehrleute zu spät zu einem Einsatz kommen. Der Kanton St.Gallen reagiert mit einem Brief ans Astra. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.45 Uhr

Freie Fahrt für die Feuerwehr? In Bad Ragaz zuweilen undenkbar, wenn sich Autokolonnen durchs Dorf schlängeln. Dann müssen sie auch mal einen Umweg übers Trottoir nehmen. Bild: Getty

Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Normalerweise brauchen Marc Wallisers Feuerwehrleute sechs Minuten, um sich in der Zentrale einzufinden, um von dort aus mit Blaulicht zum Feuer auszurücken. Jetzt dauert es teilweise bis zu 20 Minuten. «Im schlimmsten Fall wird aus einem kleinen Brand ein Grossereignis», sagt Marc Walliser, Kommandant der Milizfeuerwehr Bad Ragaz. Der Grund: Seine Männer bleiben auf dem Weg ins Depot häufig im Verkehr stecken. Dieser staut sich von der Region Viamala bis ins Sarganserland auf der A13 und verstopft die Strassen der Dörfer Bonaduz, Rhäzuns oder eben Bad Ragaz. Für Feuerwehrleute auf dem Weg zum Einsatz gebe es keine Sonderrechte, sagt Walliser. Prekär sei die Lage vor allem an den Winterwochenenden oder zu Ferienbeginn und -ende. Sitzen die Einsatzkräfte einmal im Wagen, bahnen sie sich dank Blaulicht und Sirene häufig über Trottoirs einen Weg an der stehenden Autokolonne vorbei. «Das ist gefährlich», sagt Walliser.

Das Problem ist bekannt. Nun hat der Bad Ragazer Gemeinderat gegenüber der St.Galler Regierung sowie der St.Galler Gebäudeversicherung offiziell deklariert, dass er die Verantwortung für die Einsätze der lokalen Feuerwehr nicht mehr übernehmen werde. Die Bad Ragazer Feuerwehr könne die im kantonalen Gesetz über den Feuerschutz gemachten Vorgaben «bezüglich Leistungsstandards und Ausrückzeiten angesichts der Stausituationen auf den Hauptstrassen in Bad Ragaz nicht mehr einhalten», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch, wie der «Sarganserländer» schreibt.

«Dass wir ein Sicherheitsproblem haben, wurde zu wenig wahrgenommen»

Daniel Bühler, Gemeindepräsident von Bad Ragaz und St.Galler Kantonsrat. Bild: Pd / PD

«Der Transit- und Ferienverkehr soll auf der Autobahn bleiben», sagt Daniel Bühler, Gemeinderatspräsident von Bad Ragaz. Dass die chaotischen Verhältnisse im Dorfkern ein Sicherheitsproblem darstellten, sei zu wenig wahrgenommen worden.

Bühler sitzt auch im St.Galler Kantonsparlament. Dort hatte er im Februar eine Einfache Anfrage mit dem Titel «A13 Ausweichverkehr durch die Dörfer» an die Regierung eingereicht. Unter anderem wollte er wissen, wie die Regierung den Schleichverkehr durch die Dörfer und Wohngebiete nachhaltig zu reduzieren gedenke. In ihrer Antwort vom Juni hielt die Regierung vorab fest, dass der Polizei keine Situation bekannt sei, in der die Blaulichtorganisationen aufgrund der Verkehrssituation ihre Funktion nicht mehr hätten wahrnehmen können oder die Sicherheit der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. Weiter schreibt die Regierung, kurzfristige organisatorische oder bauliche Massnahmen böten sich nicht an. Die einzige Möglichkeit bestehe in einem Appell an die Verkehrsteilnehmenden. Für Bühler ist die Antwort dennoch unbefriedigend. «Dass wir ein Sicherheitsproblem haben, ist zu wenig wahrgenommen worden.» Die Regierung habe es verpasst, deutlich klarzumachen, dass sie in der Sache Verantwortung übernehme.

Haben die Bündner kein Interesse an der Zusammenarbeit?

Aus dem Schreiben der Regierung wird jedoch auch deutlich, dass der Kanton Graubünden in Bezug auf eine interkantonale Zusammenarbeit zurückhaltend eingestellt ist. So berief das Tiefbauamt des Kantons Graubünden Ende März zu einer Sitzung. Dem Tiefbauamt St.Gallen wurde die Teilnahme daran trotz Interessenbekundung verwehrt.

Hans-Rudolf Arta, Generalsekretär des St.Galler Sicherheits- und Justizdepartements.

So kann Hans-Rudolf Arta, Generalsekretär des St.Galler Sicherheits- und Justizdepartements, die Kritik aus Bad Ragaz denn auch «nicht ganz nachvollziehen». Er verstehe, dass die Situation schwierig sei, weil das Strassennetz an seine Kapazitätsgrenzen stosse. Arta sagt:

«Wichtig ist jetzt aber eine überkantonale Zusammenarbeit, bei der mit allen Beteiligten nach Lösungen gesucht wird.»

So haben das Bau- und Umweltdepartement und das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen noch diese Woche einen Brief ans Bundesamt für Strassen (Astra) geschrieben, um einen gemeinsamen Lösungsfindungsprozess anzustossen.

Bühler interpretiert es so: «Der Appell aus Bad Ragaz scheint Wirkung gezeigt zu haben.» Er hoffe nun, dass der runde Tisch zeitnah erfolge, zumal nach den verkehrsreichen Sommer- und Herbstferien wieder verkehrsreiche Winterwochenenden anstünden. «Das Problem muss von Thusis bis Murg ganzheitlich angegangen werden», sagt er. Das sähen auch die Vertreterinnen und Vertreter der Regionen Viamala, Imboden, Plessur, Landquart und Sarganserland so, welche sich Ende Juni zu einem zweiten Austausch getroffen hatten. Auch ein Pilotversuch während der Ostertage und am Auffahrts- und Pfingstwochenende, bei dem die Ortsdurchfahrten der Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns Anwohnenden und dem öffentlichen Verkehr vorbehalten war, habe gezeigt, dass nur ein gemeinsames, interkantonales Vorgehen mit personellen Lenkungsmassnahmen erfolgversprechend sei. Fahrverbote alleine würden dagegen keinen Erfolg bringen.

Bis eine umfassende Lösung vorliegt, rät Arta zu Ersatzmassnahmen. So könne das Feuerwehrdepot in Bad Ragaz allenfalls an verkehrsreichen Tagen permanent besetzt werden, um den Feuerwehrleuten die Anfahrtswege zu ersparen, sagt er.

