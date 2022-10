Der Bau der Doppelspur zwischen Sargans und St.Gallen hat begonnen. Die unter Spardruck stehenden SBB jedoch rufen die Bevölkerung an der Feier zum Spatenstich dazu auf, den ÖV in Zukunft zu nutzen. Ein Rundgang durch Oberriet zeigt, dass dieser Aufruf notwendig ist. Das Rheintal hängt an seinem Auto.

Aylin Erol Jetzt kommentieren 19.10.2022, 20.38 Uhr