Per Januar 2023 sollten die ersten Asylsuchenden im ehemaligen Pflegezentrum Linthgebiet (PZL) einquartiert werden. Nun zogen allerdings bereits Anfang Dezember Geflüchtete ein. Jürg Eberle, Leiter des Migrationsamtes des Kantons St.Gallen, hängt dies mit den im Herbst stark gestiegenen Asylgesuchszahlen zusammen. «Da in den Bundesasylzentren Kapazitätsengpässe bestanden, wurden im Sinne einer ausserordentlichen Massnahme frühzeitig Asylsuchende auf die Kantone verteilt.»

Inzwischen wohnen 49 Personen im PZL. Die meisten davon befinden sich noch in laufenden Asylverfahren. «Gemäss der Situation in ihren Herkunftsländern, insbesondere der Türkei, Syrien und Afghanistan haben die meisten Personen eine hohe Bleibeperspektive, weshalb wir im Zentrum von Beginn an grossen Wert auf Integration legen», sagt Eberle.

Trotz des frühzeitigen Starts sei der Betrieb sehr gut angelaufen. Die Liegenschaft wird vom Kanton noch bis August 2024 gemietet. «Ob eine Verlängerung möglich und sinnvoll wäre, ist zum heutigen Zeitpunkt offen», sagt Eberle. (aye)