Tod der Queen: Das sagen vier Ostschweizerinnen

Vereinigtes Königreich «Eine Mischung aus Bundesrat, Papst und Roger Federer»: Wie der Tod der Queen vier Ostschweizerinnen bewegt Pfarrerin Carla Maurer, Headhunterin Henriette Engbersen, Köchin Sabrina Bornhauser und Musikerin Helen Moody äussern sich zum Tod der britischen Königin. Sie erinnern sich an die Vorbildfunktion der Queen, aber auch ihren Humor. Rossella Blattmann 09.09.2022, 19.03 Uhr

Der Tod von Queen Elizabeth II bewegt auch in der Ostschweiz. Bild: Getty

Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. ist eine Ära zu Ende gegangen. Niemand anderes sass so lange – 70 Jahre – auf dem Thron wie sie. Ihr Hinschied bewegt weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus. Vier Ostschweizerinnen mit Bezug zu Grossbritannien erinnern sich einen Tag nach der Nachricht ihres Todes an die Monarchin.

Die St.Gallerin Carla Maurer ist Pfarrerin der Swiss Church in London. Bild: PD

Die gebürtige St.Gallerin Carla Maurer ist Pfarrerin der Swiss Church in London. Die 42-Jährige lebt seit zehn Jahren mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen Sohn im Londoner Stadtteil Crouch End. Im Quartier, wo sie lebe, sei es im Vergleich zur Gegend um den Buckingham Palace, wo etliche Menschen Blumen hinlegen würden, zwar ruhig, sagt Maurer am Freitag, einen Tag nach dem Tod der Monarchin. Doch Mauer sagt auch:

«Der Tod der Queen beschäftigt die Menschen auf den Londoner Strassen und Geschäften. Es ist ‹das› Gesprächsthema.»

Wie viele Britinnen und Briten sei sie fassungslos, so Maurer. «Sie war immer da, nun ist sie es plötzlich nicht mehr.»

Maurer ergänzt

«Ich bin eine Frau und Feministin. Die Königin war ein Vorbild für mich.»

Elizabeth II sei eine Ikone gewesen, die sich stets behauptet und sich in einem männlich geprägten Umfeld Respekt verschafft habe. «Davon können sich viele Frauen eine Scheibe abschneiden.»

Henriette Engbersen lebte und arbeitete fünf Jahre in Grossbritannien. Bild: SRF/Ueli Christoffel

Die Romanshorner Headhunterin Henriette Engbersen berichtete fünf Jahre für das Schweizer Fernsehen aus Grossbritannien. Der Tod der Queen sei ein prägendes Ereignis, sagt die 42-Jährige, die heute in Zürich lebt.

«Eine Ära geht zu Ende.»

Für viele Schweizerinnen und Schweizer sei die Bedeutung der Queen in Grossbritannien schwer nachvollziehbar. «Sie war eine Identifikationsfigur.» Und:

«Eine Mischung aus Bundesrat, Papst und Roger Federer.»

Viele Menschen im Vereinigten Königreich hätten die Queen gut gefunden. «Sie war beliebter als die Monarchie an sich», so die Thurgauerin. Diese Beliebtheit habe Neo-König Charles nicht, hält sie fest. «Er tritt in sehr grosse Fussstapfen.» Will Charles dereinst die Beliebtheit seiner Mutter erreichen, muss er laut der Headhunterin bereit sein, sich zu öffnen und zu verändern. Die Queen sei nicht fehlerfrei gewesen, hält Engbersen fest. Aber: «Trotz Fehler hat die Königin einen guten Job gemacht.»

Sabrina Bornhauser, Köchin im Weinfelder «Eigenhof». Bild: Donato Caspari

Elizabeth II kam an einem 21. April auf die Welt. Am selben Tag wie die 39-jährige Sabrina Bornhauser, vom Weinfelder «Eigenhof».

Gemeinsam mit Starkoch Anton Mosimann stand die Thurgauerin für die Queen hinter dem Herd. Etwa bei der royalen Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. «Ich habe die Queen leider nur von weitem, aus der Küche gesehen», sagt Bornhauser.

«Ihre Präsenz und ihre besonnene Art haben mich sehr beeindruckt.»

Die Nachricht vom Tod der Königin habe sie nachdenklich gestimmt. «Aber 96 Jahre sind ein schönes Alter», so Bornhauser.

Charles strahle schon nicht das gleiche Grundvertrauen aus wie die Königin, sagt die Restaurantleiterin. «Doch ich hoffe, dass er sich noch etablieren wird.»

Oboistin Helen Moody, Schulmusikerin an der Kantonsschule Trogen. Bild: PD

Im Bus, via BBC-App auf dem Handy der Tochter, habe sie vom Tod der Queen erfahren, sagt die in Yorkshire aufgewachsene Helen Moody. Die 48-jährige Oboistin, die als Schulmusikerin an der Kantonsschule Trogen arbeitet und seit 17 Jahren in St.Gallen lebt, sagt:

«Die Queen war ein Symbol für Stabilität und Kontinuität für die Britinnen und Briten. Sie war Teil unserer kulturellen Identität.»

Aufgrund des hohen Alters von 96 Jahren habe sie der Tod der Queen zwar nicht überrascht. Doch die Nachricht habe sie sehr nachdenklich gestimmt, so Moody. Die Queen habe eigentlich nur eine repräsentative Funktion gehabt. «Doch Elizabeth II war sehr volksnah, reiste viel im Land umher und gab vielen Menschen in Grossbritannien das Gefühl, wichtig zu sein.»

Als Mädchen habe sie die Queen sogar einmal persönlich getroffen, erinnert sich Musikerin Moody. «Ich war Mitglied im National Children's Orchestra, und an einem Konzert in London sassen die Queen und Prinz Philip in der Loge.» Auf dem Programm stand auch die «God Save The Queen». Der Dirigent habe die Nationalhymne bewusst übertrieben arrangiert, «over the top», sagt Moody. Es sei ein wenig absurd gewesen, in der Ferne habe die Queen geschmunzelt. «Unsere Queen, sie hatte Humor», sagt Moody.

