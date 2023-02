Veranstaltungen St.Gallen hat bald eine Halle mit 12'000 Plätzen: Kommen nun Robbie Williams und der Davis Cup in die Stadt? Wie soll die neue Halle 1 gefüllt werden? Bisher blieben die Olma-Messen vage. Gespräche laufen allerdings. Grosse Konzerte dürften aber Einzelfälle bleiben. In ganz St.Gallen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 08.02.2023, 12.00 Uhr

Beatrice Egli trat 2016 in der Olma-Halle auf. Bild: Urs Bucher

In der vergangenen Woche gaben die Olma-Messen Auskunft über ihre Pläne mit der neuen Halle 1, die im März 2024 öffnen soll. Zwar betrage die Auslastung 2024 und 2025 bereits über 50 Prozent. Aber wie sich diese zusammensetzen, da blieben die Olma-Messen vage. Das dürfte auch daran liegen, dass sich diese 50 Prozent zu einem wesentlichen Teil aus dem bestehenden Angebot zusammensetzen. Ralph Engel, Bereichsleiter Kongressevents der Olma-Hallen, sagt: «Wir gehen davon aus, dass alle Messen – abgesehen von der Ostschweizer Bildungsausstellung (OBA) – die neue Halle in Beschlag nehmen werden.»

Doch was gibt es Neues in der Halle 1? Auf der Homepage der Olma-Messen ist die Rede von Sportveranstaltungen, Konzerten und kulturellen Events. 12’000 Menschen passen hinein, im Hallenstadion sind es nur wenig mehr, 15'000. Einige träumen von grossen Spielen oder Konzerten. Der Davis Cup oder Robbie Williams in St.Gallen?

«Das hat mit der Grösse der Halle zu tun»

Wer sich in der Veranstaltungsbranche umhört, stellt fest: Konzerte in der Halle 1 dürften absolute Einzelfälle bleiben. Live Nation, das Konzerte unter anderem von Helene Fischer oder Beyoncé durchführt, sagt auf Anfrage, es habe keine Gespräche mit den Olma-Messen gegeben. Und auch die Veranstaltungsagentur Domino Event, die in der Deutschschweiz aktiv ist, sagt: «Momentan bestehen keine Pläne, in der Olma-Halle 1 etwas zu organisieren.» Früher arbeitete Domino Event immer wieder mit den Olma-Messen zusammen; der Comedian Kaya Yanar trat in der Halle 9.1 auf. Warum nicht auch Comedy in der Halle 1? «Das hat hauptsächlich mit der Grösse der Halle zu tun.»

Gespräche führten die Olma-Messen dagegen mit Gadget. Die Veranstalterin und Bookingagentur teilt allerdings mit, dass diese «bislang eher flüchtig» gewesen seien, «ohne dass sich hierzu bereits ein konkretes Statement abgeben liesse». Zum Portfolio des Unternehmens gehören unter anderem das Summerdays Festival in Arbon sowie das Open Air St.Gallen. Mit Letzterem kooperieren die Olma-Messen im Rahmen des Zusammenschlusses «Leading Events of St.Gallen». Dass es Kontakt mit Gadget gab, überrascht deshalb nicht.

Stadion oder Olma?

Teil der «Leading Events of St.Gallen» ist auch der FC St.Gallen. Er hat seine Generalversammlung in den vergangenen vier Jahren auf dem Olma-Areal abgehalten. Wird er künftig in der Halle 1 zu Gast sein? Ivo Forster, CEO der FC St.Gallen Event AG, sagt: «Durch die Kapitalerhöhung haben wir jetzt viel mehr Aktionäre, rund 18’000. Wir überlegen uns, wie viele von denen an die GV kommen würden.» Eigentlich gebe es nur zwei Optionen: «Stadion oder Olma.»

Der FC St.Gallen war vor einigen Jahren häufig Gastgeber von Konzerten. Elton John trat im heutigen Kybunpark auf, Andreas Gabalier und die Toten Hosen genauso. Doch derlei Auftritte sind – auch wegen Corona – seltener geworden. Am Rande der Special Olympics im vergangenen Jahr trat mit Beatrice Egli letztmals eine Musikerin im Stadion auf. Der Grund: «Wir können Konzerte nur in den Jahren machen, in denen der Rasen nachher saniert wird.» Und das passiere im Schnitt etwa alle drei Jahre, und zwar zwischen zwei Saisons. «Wenn ein Konzert in Frage kommt, dann also nur am Wochenende nach dem letzten Saisonspiel.» Wobei ein gerades Jahr jeweils auch WM- oder EM-Jahr sei, und der Kybunpark dann häufig Austragungsort von Testspielen. Kurz: Konzerte wird es im Kybunpark zumindest in den nächsten Jahren kaum mehr geben.

Auf- und Abbau dauert bis zu drei Tage

Auch in der Halle 1 ist die Zeit ein limitierender Faktor: Mit dem Aufbau der Bühne, den Plätzen und der Technik, die eine Tournee mitbringt, dem danach folgenden Soundcheck, dem Konzert selbst und dem Abbau würden in der neuen Halle 1 alles in allem etwa «zwei bis drei Tage» vergehen, wie Ralph Engel von den Olma-Messen sagt. Das kostet. Einen «zusätzlichen Auf- und Abbautag» der gesamten Halle 1 veranschlagen die Olma-Messen mit 13’600 Franken.

Im Gegensatz zum Hallenstadion in Zürich oder zur St.-Jakobshalle in Basel wird die neue Olma-Halle 1 leer vermietet, Bühne und Tribüne müssen erst aufgebaut werden. Ganz anders in Basel: In der St.-Jakobshalle können innerhalb von zwei Tagen zwei völlig unterschiedliche Konzerte stattfinden, mit jeweiligem Auf- und Abbau, das sagt Thomas Kastl von der Geschäftsleitung der Halle.

Bolt weibelt an Branchentreff

Daher sind für die Olma-Messen vor allem mehrtägige Events sinnvoll, auch im Sport. Engel sagt: «Unsere Halle ist nicht für einzelne Sportevents geeignet, zum Beispiel einzelne Länderspiele oder dergleichen. Das würde sich nicht lohnen.» Turniere seien aber ein «erstrebenswertes Geschäftsfeld». Das könnten Welt- und Europameisterschaften in Randsportarten sein.

Es dauert noch 13 Monate, bis die Halle öffnet. Und diese werden die Olma-Messen nutzen, um Aufträge an Land zu ziehen. Ende März ist Olma-Direktorin Christine Bolt als Rednerin zu Gast bei «360° Entertainment», dem grössten Schweizer Branchentreff im Entertainment-Business. Dort, in Andermatt, wird sie auch über die Halle 1 sprechen.

Gleichwohl bleiben Corporate Events, also Firmenveranstaltungen, «am wichtigsten», wie Engel sagt. «Das geht von Personalevents bis zu Generalversammlungen und Jubiläen.» Zu hören ist, dass Unternehmen (zum Beispiel die Migros) weiterhin Events auf dem Olma-Areal durchführen wollen oder dies zumindest in Betracht ziehen (Raiffeisen).

