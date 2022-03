Neues Hilfspaket nötig? Olma-Messen schreiben Millionenverlust

Veranstaltungen «Entspannt bin ich nicht»: Erneuter Millionenverlust und schwierige finanzielle Aussichten für die Olma-Messen Die Olma-Messen wurden auch 2021 von der Pandemie gebeutelt: Sie schreiben einen Verlust von 3,3 Millionen Franken. Massnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage sind in Vorbereitung. Ob ein weiteres Hilfspaket der öffentlichen Hand zum Thema wird, ist offen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 31.03.2022, 14.15 Uhr

VR-Präsident Thomas Scheitlin und Direktorin Christine Bolt präsentieren die Bilanz 2021 der Olma-Messen. Bild: Ralph Ribi

Fertig mit Ausnahmezustand: Am Freitag hebt die Schweiz sämtliche Coronamassnahmen auf. Die Pandemie ist damit allerdings nicht vorbei. Das gilt auch für die wirtschaftlichen Schäden, die sie angerichtet hat. Besonders zu spüren bekommt das die Genossenschaft Olma-Messen St.Gallen. Für 2021 sieht die Bilanz zwar etwas besser aus als noch im Vorjahr. Der finanzielle Ertrag ist von 9,3 Millionen auf 12,5 Millionen Franken gestiegen. Das ist aber immer noch weniger als die Hälfte dessen, was vor Corona jeweils erwirtschaftet wurde. Für 2021 schreiben die Olma-Messen einen Verlust von 3,3 Millionen Franken, 2020 war es ein Verlust von 5,8 Millionen gewesen.

Wenn er die Zahlen anschaue, sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin am Donnerstag vor den Medien, dann müsse er zugeben:

«Entspannt bin ich nicht. Das Jahr war für die Olma-Messen schwierig.»

Zwar gab es durchaus Lichtblicke, wie Direktorin Christine Bolt betont – so fand die Olma im Herbst wieder statt, zur Freude des Publikums und der Aussteller. Doch Fakt sei: «Während 12 von 15 Monaten seit Anfang 2021 konnten wir wegen der coronabedingten Einschränkungen gar nicht arbeiten.»

Die finanzielle Situation der Olma-Messen bleibt somit angespannt. Derart angespannt, dass Scheitlin sagt:

«Momentan ist die Liquidität sichergestellt.»

Bolt ergänzt, die Verluste wegen Corona hätten grosse Auswirkungen: «Wir arbeiten aktuell mit vollem Einsatz daran, die Auswirkungen zu analysieren und entsprechende Massnahmen zu definieren.»

«Faktisches Berufsverbot»: Wird ein weiteres Rettungspaket nötig?

Im Jahr 2020 wurde angesichts der Pandemie ein Rettungspaket für die Olma-Messen im Umfang von 24 Millionen Franken geschnürt, Kanton und Stadt steuerten 16,8 Millionen an Krediten bei. Dieses Paket entstand aber unter der Annahme, dass ab Anfang 2021 wieder eine normale Geschäftstätigkeit für die Olma-Messen möglich sein würde. Es kam anders. Anfang 2021 war die Personenzahl für Treffen und Anlässe stark beschränkt – «für uns, die das Geschäft mit den Massen machen, bedeutete das ein faktisches Berufsverbot», sagt Bolt. Nur wenige Messen und Anlässe waren im vergangenen Jahr möglich, hinzu kamen zusätzliche Kosten, etwa wegen der Schutzkonzepte. Könnte nun ein weiteres Hilfspaket zum Thema werden? «Das ist offen», sagt Scheitlin – die Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung seien noch in Arbeit.

Tier&Technik abgesagt – aber kein Geld aus dem Schutzschirm

Auch für dieses Jahr noch mussten zwei Messen abgesagt werden: die Immomesse und die Tier&Technik. Der finanzielle Schutzschirm des Bundes für Grossveranstaltungen habe sich dabei nicht als hilfreich erwiesen, sagt Bolt. Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass etwa 70 Prozent der Aussteller sich von der Tier&Technik zurückziehen würden – vor allem wegen der 2G+-Regel –, sagten die Olma-Messen die Veranstaltung ab. «Wir wollten lieber keine Messe als eine schlechte Messe», so Bolt. Der Bund verweigerte dann aber eine Entschädigung aus dem Schutzschirm – weil die Olma-Messen die Tier&Technik von sich aus gestrichen hätten und nicht aufgrund von behördlichen Anordnungen.

Gute Buchungszahlen für 2022

«Nun wollen wir aber nach vorne schauen», sagt Bolt: Die Aussichten für das aktuelle Jahr seien erfreulicher. Mit den Buchungszahlen etwa für die Offa, die Bildungsmesse und die Olma sei man bislang sehr zufrieden, auch für weitere Kongresse und Veranstaltungen sehe es gut aus.

Währenddessen laufen die Bauarbeiten für die neue Halle 1 direkt über der Stadtautobahn nach Plan. Scheitlin und Bolt sind sich einig: Ein Baustopp aufgrund der Pandemie wäre der falsche Schritt gewesen. «Das hätte bedeutet, dass die Halle noch später fertig wird und somit auch erst später Einnahmen generiert.» Aktuell ist geplant, dass die Halle für die Olma 2023 ein erstes Mal in Betrieb genommen wird. Die komplette Fertigstellung samt Umgebung ist 2024 vorgesehen.

Verwaltungsrat setzt weiterhin auf Wachstumsstrategie

Klar ist auch: Die neue Halle will gefüllt werden. Der Ausbau des Veranstaltungsgeschäfts ist einer von drei Pfeilern der Strategie, welche der Verwaltungsrat der Olma-Messen für die kommenden zehn Jahre formuliert hat. Die Akquisition von Grossevents etwa aus Wirtschaft, Sport und Kultur für die Halle 1 steht dabei im Zentrum. Die Olma-Messen wollen bei Veranstaltungen künftig einen vollen Service an Dienstleistungen anbieten – nicht nur für die Durchführung, sondern bereits auch für die Konzeption, Planung und Vermarktung. Ein weiterer Punkt ist die Stärkung des Messegeschäfts: So sollen vermehrt Fachmessen in St.Gallen stattfinden. «In diesem Markt gibt es noch Potenzial, gerade in der Schweiz», sagt Bolt. Dritter Punkt: Die Olma-Messen wollen künftig mit Zusatzgeschäften rund um die Messen Geld verdienen, beispielsweise im Merchandising.

Die Olma selber fand im vergangenen Herbst zwar statt – doch das Betriebsjahr 2021 war für die Genossenschaft Olma-Messen damit nicht gerettet. Bild: Raphael Rohner

