Veloboom Nachfrage nach Zweirädern ist in der Ostschweiz ungebrochen hoch: «Wer ein neues Velo will, muss flexibel und kompromissbereit sein» Ein gutes Velo ist das Fortbewegungsmittel der Stunde. Bei den Velohändlern in der Region ist die Nachfrage nach E-Bikes und nach Velos ohne Motor denn auch ungebrochen hoch. Doch nicht alle Kundenwünsche können derzeit erfüllt werden – das hängt nach wie vor mit Lieferstaus wegen der Coronapandemie zusammen. Christa Kamm-Sager 23.03.2022, 05.00 Uhr

Das Velo ist als Freizeitsportgerät, aber auch für den Arbeitsweg beliebter denn je. Bild: Keystone

Der Benzinpreis ist hoch, die Temperaturen werden milder, und etwas mehr Bewegung tut immer gut: alles Gründe, die motivieren, vom Auto auf das Velo umzusteigen. Auch die Unterstützung durch einen Elektromotor hat das Velofahren attraktiver denn je gemacht – nicht nur für den Arbeitsweg, sondern auch für die Freizeit. Doch wer eine genaue Wunschvorstellung seines neuen Traumbikes hat, könnte enttäuscht werden: Nicht alle Modelle sind innert nützlicher Frist lieferbar.

Vorlaufzeiten deutlich erhöht

Die Nachfrage nach Velos ist nach wie vor hoch, daran habe sich im letzten Jahr nichts geändert, sagt denn auch Reto Meyer, Geschäftsleiter der Tour de Suisse Rad AG (TdS) in Kreuzlingen. Jetzt kämen auch immer häufiger Kunden, die ihr Elektrovelo der ersten Generation ersetzen und auf eine neuere Technologie umsteigen würden. «70 Prozent unserer verkauften Velos sind E-Bikes.»

Reto Meyer, Geschäftsleiter der Tour de Suisse Rad AG in Kreuzlingen Bild: Reto Martin

Es gebe keinen generellen Mangel an Velos – ob mit oder ohne Motor. Die Vorlaufzeiten seien aber deutlich erhöht. Rund 30 Prozent der eigenen Jahresplanung von Tour de Suisse seien noch verfügbar. Bei sehr konkreten Wünschen müsse man etwas mehr Flexibilität mitbringen, weil die Wartezeit dann deutlich höher sein kann. Wer für diesen Frühling ein E-Bike kaufen möchte, solle sich bei den entsprechenden Händlern umsehen, was verfügbar sei, und müsse allenfalls bei Farbwahl oder Komponenten etwas kompromissbereit bleiben.

Kurzfristig das Bestellvolumen zu erhöhen, sei der TdS und auch den Velohändlern nicht möglich.

«Gewisse Teile haben eine zweieinhalb Jahre lange Frist, wir können deshalb nicht so einfach Teile nachbestellen.»

Das Problem werde sich auch nicht sofort entschärfen, da in China immer noch oder immer wieder Fabriken geschlossen seien wegen der Coronapandemie. Welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg haben werde, sei derzeit noch ungewiss. Erhöhungen bei den Rohstoffpreisen oder teurere Energiekosten schliesst Reto Meyer nicht aus. Zudem gebe es auch in Osteuropa Produktionsfirmen, in denen teilweise Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Ukraine beschäftigt seien.

Herausforderung Lichtobligatorium

Neue Herausforderungen gebe es rund um das Lichtobligatorium bei E-Bikes, das ab dem 1. April in der Schweiz in Kraft ist: Die Umsetzungsfrist sei relativ sportlich, so Reto Meyer. «Wir stellen ab Werk das Licht so ein, dass sich die Nutzerin oder der Nutzer nicht darum kümmern muss.» Es gebe aber keine Anforderung an die Inbetriebnahme: das Licht tagsüber einzustellen sei die Pflicht des Velofahrers. Bei eher sportiven MTB-E-Bikes sei das Licht nicht unbedingt fest eingebaut. Reto Meyer sagt: «Hier hinterfrage ich die Verhältnismässigkeit zur Wirkung als Unfallverminderung, wenn primär abseits von Strassen gefahren wird.»

Zu wenig Kindervelos an Lager

Das Lichtobligatorium für E-Bikes betreffe die Velohändler durchaus, sagt auch Harry Ramsauer von Ramsauer Radsport in St.Gallen. «Wir beraten unsere Kundschaft und haben überall im Geschäft entsprechende Hinweise aufgehängt.» Neu werde man die E-Bikes auf Dauerlicht programmieren – ausser ein Kunde wünscht das nicht. «Aber es gibt keinen Grund, das nicht zu machen.»

Ramsauer ist trotz hoher Nachfrage und der Lieferengpässe hoffnungsvoll für Möchtegern-E-Bike-Besitzer:

Harry Ramsauer, Ramsauer Radsport in St.Gallen Bild: Adriana Ortiz Cardozo

«Wer ein E-Bike kaufen möchte und ein bisschen flexibel ist, wird ein E-Bike finden.»

Ramsauer Radsport habe derzeit über 100 Velos an Lager und bekomme nochmals 200 nachgeliefert. Weil die Fabriken in Asien wegen der Pandemie lange geschlossen gewesen seien, bestehe aber tatsächlich ein Lieferstau. Es gebe Händler, die hätten noch nicht einmal alle bestellten 21er-Modelle erhalten. Im Moment hätten sie in ihrem Radsportgeschäft, das es seit 85 Jahren gebe und eines der ältesten der Schweiz sei, etwas zu wenig Kindervelos an Lager.

Die Nachfrage nach Velos – nicht nur E-Bikes – sei nach wie vor gross, der Markt nicht gesättigt. «Auch Biovelos, also Velos ohne Motor, sind sehr gefragt.» Viele Leute, die sich für diesen Frühling ein neues Velo kaufen wollten, hätten deshalb schon im letzten August/September bestellt. «Ein wenig mühsam ist die Situation für uns Velohändler schon», sagt Ramsauer.

«Wir würden unseren Kunden gerne alle Wünsche erfüllen und können das manchmal nicht.»

Aber jammern würde er als Geschäftsinhaber nicht, denn die Velohändler in der Schweiz hätten eher profitieren können von der Pandemie, da sich sehr viele Leute in dieser Zeit ein neues Velo angeschafft hätten.

Nur noch zwei Hersteller von Schaltungen weltweit

«Die Nachfrage nach Velos ist gross», sagt auch Daniel Räss von Danis Velolade in Appenzell-Steinegg. Dabei sei das Interesse an E-Bikes und an Biovelos in seinem Laden in etwa gleich hoch. Den Lieferanten sei es nicht möglich, zu informieren, wann die bestellten Velos eintreffen würden. Dazu komme, dass sie nur rund 70 Prozent der eigentlich verlangten Velos hätten bestellen können. «Wenn in China Werke geschlossen bleiben wegen Corona, hat das grosse Auswirkungen auf den Velohandel.» Es gebe beispielsweise nur noch zwei Hersteller von Schaltungen auf der ganzen Welt; daraus ergäben sich natürlich eine entsprechende Problematik und ein Klumpenrisiko – man kann nicht einfach auf einen anderen Hersteller ausweichen. Fast noch grösser sei die Problematik bei den Ersatzteilen. Es seien zeitweise keine Ketten oder Kassetten mehr zur Verfügung gestanden.

Daniel Räss von Danis Veloshop in Appenzell-Steinegg. Bild: pd

«Es kommt vor, dass wir kaputte Velos nicht in nützlicher Zeit reparieren können.»

Tröstend sei, dass es allen Velohändlern ähnlich gehe. Daniel Räss fügt an: «Wir Velohändler dürfen nicht jammern, uns geht es gut. Wir konnten profitieren von der grossen Nachfrage in den letzten Jahren.» Die Kundschaft habe sich an die Begebenheiten angepasst und sei flexibler geworden.

Grössere Probleme kommen auf die Branche zu

Der Inhaber des Appenzeller Velogeschäfts sieht aber noch grössere Probleme auf die Branche zukommen: Durch die Lieferverzögerung träfe ein Teil der Velos, die auf diesen Frühling bestellt seien, erst im Herbst ein. Die Bestellung für den nächsten Frühling sei aber jetzt schon abgeschlossen. «Das gibt Überschneidungen, und Velohändler werden irgendwann mit doppelten Bestellungen konfrontiert sein.» Da man bei jeder Bestellung ein Risiko fahre und man derzeit nicht nachbestellen könne, sei «eine gewisse Lotterie mit dabei». Hinzu komme, dass E-Bikes sehr kapitalintensiv seien und manchem Velohändler in dieser Situation zu wenig Kapital zur Verfügung stehen könnte. «Irgendwann wird sich der Markt wieder regulieren», prognostiziert Daniel Räss.

Mit der Lichtpflicht am Tag für die E-Bikes seien nicht alle happy. Dani Räss findet diese Vorschrift auf der Strasse aber eine sinnvolle Sache, da das Licht die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit der Zweiradfahrer erhöhe.

Fahren mit Licht am Tag für E-Bikes ab 1. April Ab dem 1. April müssen alle E-Bike-Lenkerinnen und -Lenker das Licht auch tagsüber einschalten. Aufgrund der Bestimmungen zum Tagfahrlicht genügt es, wenn das Licht tagsüber nur vorne eingeschaltet ist. Um besser gesehen zu werden, empfiehlt das Bundesamt für Strassen (ASTRA) aber, immer Vorder- und Rücklicht einzuschalten. Die Ausrüstungsvorschriften für die Beleuchtungseinrichtungen bleiben unverändert. Bereits heute müssen an E-Bikes mindestens ein nach vorne weiss und ein nach hinten rot leuchtendes, ruhendes Licht fest angebracht sein. Bei schnellen E-Bikes muss diese Beleuchtung typengenehmigt sein. Als «fest angebracht» gelten auch Anstecklichter. Die Ausrüstung mit speziellen Tagfahrleuchten ist erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Die Lichtpflicht gilt auf allen öffentlichen Verkehrsflächen. Somit gilt die Lichtpflicht in der Regel auch auf Feldwegen oder Bike-Trails. Wer ohne Licht mit dem E-Bike unterwegs ist, kann mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 20 Franken gebüsst werden. (pd)

