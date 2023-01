Vatikan «Es war mystisch»: So hat ein Schweizergardist aus Walzenhausen die Beerdigung von Papst Benedikt XVI. erlebt Claude Frei aus Walzenhausen ist seit zweieinhalb Jahren Schweizergardist. Er durfte die Beerdigung des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. letzte Woche als Hellebardier begleiten. Einmal besuchte der 23-Jährige den Papst zu Lebzeiten sogar als Schmutzli. Nina Steiner Jetzt kommentieren 11.01.2023, 17.47 Uhr

Claude Frei bei seiner Vereidigung als Schweizergardist in Rom. Bereits drei Tage vor der Beerdigung ging es für ihn mit der Totenwache los. Bild: PD

Ein historisches Ereignis – die Beerdigung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Und der 23-jährige Claude Frei aus Walzenhausen ist einer von vier Gardisten, die bei der Beerdigung des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. am vergangenen Donnerstag ganz vorne, nämlich direkt vor dem Petersdom und wenige Meter vom Papst entfernt, mit dabei sein durften. Für den Appenzeller ging es bereits drei Tage früher los, er durfte Teil der Totenwache in der Basilika sein. Während einer sechsstündigen Schicht halten die Hellebardiere je eine Stunde Wache. Danach sind sie eine Stunde auf Reserve, falls eine Ablöse nötig werden würde. Schliesslich machen sie eine Stunde Pause, bevor wiederum das Wachehalten ansteht.

Am Tag der Beerdigung sei es kalt und neblig gewesen, sagt Claude frei. Daher seien er und seine Kollegen froh gewesen, etwas länger schlafen zu dürfen als andere Gardisten. Für ihn ging es nämlich erst um etwa 9 Uhr los. Insgesamt waren bei der Beerdigung ungefähr 30 bis 40 Gardisten im Einsatz, wobei Frei die «grosse Ehre» hatte, die Thronwache des Papstes Franziskus zu vollziehen. Die Thron- oder auch Ehrenwache sei ein Teil jeder Messe des Papstes. Dabei sind vier Gardisten zu beiden Seiten des Thrones mit Blick auf den Papst positioniert und bewachen ihn mit ihrer Hellebarde.

Als Schmutzli zu Besuch beim Papst

Claude Frei schwärmt: «Es war wirklich eine ganz spezielle Situation und Atmosphäre.» Besonders für jene Schweizergardisten, die Papst Benedikt XVI. noch persönlich gedient hätten. Frei erinnert sich gerne an ein Erlebnis mit dem ehemaligen Papst. Jedes Jahr am 6. Dezember besuchen die Gardisten ihren Vorgesetzten als Samichlaus und Schmutzli. Durch seine deutsche Herkunft kannte der emeritierte Papst die Tradition natürlich und mochte sie scheinbar auch sehr gerne. Zusammen mit einem anderen Gardisten durfte der Appenzeller, verkleidet als Schmutzli, dem Papst einen Besuch abstatten.

Gewohnt habe der ehemalige Papst damals im Kloster Mater Ecclesiae, einem kleinen Palazzo im römischen Stil inmitten der Vatikanischen Gärten, wenige Gehminuten entfernt von der Kaserne der Schweizergardisten. Claude Frei erzählt stolz: «Ich durfte ihn kurz kennen lernen. Es war ein sehr eindrückliches Erlebnis.»

Gardist Claude Frei. Bild: Iris Oberle

Die Messe selbst sei schätzungsweise bis 11 Uhr gegangen, danach sei der Sarg in die Katakomben des Petersdoms gebracht worden. Claude Frei sagt: «Es war ein ganz spezielles Gefühl, als sie den Sarg nach der Messe in die Basilika getragen haben und Papst Franziskus wenige Meter vor mir seinem Vorgänger den letzten Segen gegeben hat. Es war mystisch, nicht einmal meine Vorgesetzten haben so etwas je erlebt.» Der Sarg sei dann im engen Familienkreis beigesetzt worden. Das Grab befinde sich an der Stelle, wo Johannes Paul II. begraben war.

Sein Glaube brachte ihn nach Rom

Nach der Beisetzung ist in Claude Freis Dienstalltag wieder die Normalität eingekehrt. Doch Normalität gebe es in Rom eigentlich nicht, kein Tag sei wie der andere. An die Menschenmassen seien sie sich jedoch gewohnt. Jeden Mittwoch gebe Papst Franziskus seine Generalaudienz, wo sich manchmal bis zu 40'000 Pilger einfinden. Oft stehe man als Hellebardier auch an Eingängen, wo sich Touristenscharen tummeln. Manchmal sei man im ruhigeren Palast oder vor der Residenz des Papstes positioniert.

Der Walzenhauser hat sich durch seinen Bruder und den Ministrantendienst zu seiner Berufswahl inspirieren lassen. Der ausschlaggebende Beweggrund sei sein Glaube gewesen. Zudem habe es auch Vorteile, in einer Weltstadt leben zu dürfen. Was er nach seinem Aufenthalt in Rom machen möchte, weiss er noch nicht so genau: «Mal sehen, was das Leben bringt. Ich bin ja noch jung und habe Zeit.»

