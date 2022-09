Anastasia-Privatschule Uznach: Kantonsräte fordern Antworten

Uznach Privatschule mit Verbindungen zu Neonazis und Reichsbürgern: Kantonsräte fordern Antworten Der St.Galler Bildungsrat hat eine Privatschule in Uznach bewilligt, die einen verschwörungstheoretischen und nationalistischen Hintergrund haben soll. Nun künden Kantonsräte eine Interpellation zum Thema an. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.21 Uhr

Ab diesem Schuljahr dürfen in der Privatschule in Uznach Kinder unterrichtet werden. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

«Lernraum zum Eintauchen» nennt sich die Privatschule, die in diesem Schuljahr neu in Uznach eröffnet hat. Eigentlich ein harmloser Name. Jedoch berichtete die «Wochenzeitung» WOZ im Juli 2022, dass die Schule mit einer umstrittenen Bewegung in Verbindung steht.