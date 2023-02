Uznach: Freilaufender Hund jagt und beisst Schafe

Uznach Gejagt bis zur Erschöpfung: Hund beisst mehrere Schafe und treibt sie vor sich her – zehn Tiere mussten erlöst werden Am Donnerstagmorgen hat eine Tierhalterin gemeldet, dass ihre Schafe nahe der Pumpwerkstrasse von einem Tier gerissen wurden. Mittlerweile kann ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Wolf handelte. Ein unbekannter Hund dürfte mehrere Schafe gebissen haben. Zehn Schafe mussten erlöst werden. Aktualisiert 23.02.2023, 16.38 Uhr

Die Tiere wurden später gefunden und mussten teilweise erlöst werden. Bild: Kapo SG

Die Tierhalterin vermisste nach dem Vorfall einen Grossteil ihrer 28 Schafe. Diese konnten teilweise schwer verletzt in der Nähe festgestellt werden. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte bei der eingezäunten Schafherde ein totes und ein schwer verletztes Tier angetroffen werden.

Neben einer Tierärztin wurden auch zwei Wildhüter aufgeboten. Diese konnten als Verursacher einen Wolf eindeutig ausschliessen. Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, mussten zehn Schafe von ihren Verletzungen erlöst werden. «Das erste festgestellte Tier starb nicht an den Bissverletzungen, sondern an Erschöpfung», schreibt die Polizei.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen frei laufenden Hund beobachtet haben. Bild: Kapo SG

Polizei sucht nach Beobachtungen zu frei laufenden Hunden

Der Vorfall kann vom Mittwochabend bis Donnerstagmorgen eingegrenzt werden. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, die Angaben machen können, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon und der Nummer 058-229-52-00 zu melden. Auch Personen, denen frei laufende Hunde oder sonstige Vorkommnisse in diesem Gebiet zu früherer Zeit aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden. (kapo/chs)