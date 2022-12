Uznach 120 Plätze zur Verfügung: Kanton St.Gallen nimmt Asylzentrum «Linth» vorzeitig in Betrieb Die Lage im Asylbereich hat sich in den letzten Wochen markant verschärft. Der Kanton St.Gallen ist mit deutlich höheren Zuweisungen von Asylsuchenden durch die Bundesstellen konfrontiert. Das kantonale Asylzentrum «Linth» in Uznach nimmt daher bereits Anfang Dezember den Betrieb auf. 01.12.2022, 08.26 Uhr

In Uznach soll ein neues Asylzentrum im ehemaligen Pflegezentrum Linthgebiet entstehen. Die Inbetriebnahme wird nun aufgrund der Situation in der Ukraine vorgezogen. Bild: Donato Caspari

Bund, Kantone und Gemeinden sind gleichzeitig mit den Folgen des Krieges in der Ukraine und mit einer stark steigenden Zahl neuer Asylgesuche konfrontiert. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, suchten aus der Ukraine bisher über 60’000 Personen Schutz in der Schweiz. Da die vom Bund betriebenen Unterkünfte nicht ausreichen, um alle Asylsuchenden unterzubringen, beschleunige das Staatssekretariat für Migration seit Anfang November die Verteilung auf die Kantone. Weiter heisst es: