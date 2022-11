Thanksgiving in der Schweiz: Kalifornier Olin Bausback erzählt

USA «Die Truthähne hier sind alle so klein»: Ein Kalifornier in der Ostschweiz erklärt Thanksgiving In Santa Barbara hat der Trogener Olin Bausback an Thanksgiving jeweils die ganze Familie, aber auch Obdachlose eingeladen, um zusammen Dankbarkeit zu feiern und den grossen Truthahn zu verspeisen. Dieses Fest in der Schweiz weiterzuführen, ist jedoch schwierig. Malena Widmer Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Da Thanksgiving unabhängig von Religion und Herkunft gefeiert werden kann, ist der Tag für viele Amerikanerinnen und Amerikaner sogar noch wichtiger als Weihnachten. Bild: Getty

Ein riesiger Truthahn, Bratensauce bis zum Abwinken und Unmengen an Kartoffelstock: Daran denken wohl die meisten Schweizerinnen und Schweizer, wenn sie von Thanksgiving hören. Der Truthahn sei zwar ein wichtiger Bestandteil des US-amerikanischen Festes, gibt Olin Bausback zu, doch es stecke noch mehr dahinter. Bausback kommt aus Santa Barbara, Kalifornien, lebt jetzt aber schon seit zehn Jahren in Trogen und unterrichtet dort an der Kantonsschule Chemie. Er liebe Thanksgiving, sagt Bausback. «Es ist ein echt grosses Ding für Amerikaner», erklärt er, «vergleichbar mit Weihnachten.»

Olin Bausback kommt aus Kalifornien, lebt jetzt aber im Appenzellerland. Bild: Malena Widmer

Nächstenliebe auch ausserhalb des Familienkreises

Das Wichtigste dabei sei, Zeit zusammen mit der Familie zu verbringen und sich bewusst zu werden, wofür man dankbar sei, sagt er. Für das Familienfest würden die Amerikanerinnen und Amerikaner auch keine Distanzen und Aufwände scheuen: «Flüge an Thanksgiving sind jeweils ausgebucht, die Kinder haben teilweise die ganze Woche schulfrei», so Bausback.

Jede Familie feiere Thanksgiving auf ihre Art, bei ihnen werde an dem Fest immer viel Wert auf Freundlichkeit und Nächstenliebe gelegt. Deshalb hätten sie, als sie noch in Kalifornien lebten, jeweils zusätzlich zu allen möglichen Familienangehörigen auch einen Obdachlosen eingeladen, so Bausback.

«An diesem Fest soll niemand allein sein. Wenn jemand keine Familie hat, mit der er oder sie feiern kann, haben wir diese Person auch eingeladen.»

So seien an Thanksgiving immer schöne, aber auch kurios-lustige Geschichten entstanden.

Thanksgiving in der Schweiz

Doch das Fest bringe auch viel Vorbereitung mit sich. Der gestopfte Truthahn etwa muss mehrere Stunden im Ofen brutzeln, die Füllung und die Beilagen werden in Zusammenarbeit vorbereitet. Das ist unter anderem ein Grund, wieso es schwierig ist, die Tradition in der Schweiz weiterzuführen. Bausback erklärt:

«An einem gewöhnlichen Donnerstagabend kann man nicht gut stundenlang kochen und mit der ganzen Familie feiern.»

Deshalb haben er und seine Familie Thanksgiving, nachdem sie in die Schweiz gekommen sind, jeweils am Samstag darauf gefeiert. Doch auch dann sei es nicht dasselbe wie in den USA gewesen. Der Trogener Chemielehrer sagt lachend:

«Die Truthähne hier sind alle so klein.»

Es sei schwierig, hier die richtigen Zutaten für das traditionelle Festmahl zu finden.

Halloween und Black Friday

Dieses Jahr feiern Bausback und seine Familie kein Thanksgiving. Der älteste Sohn ist auf Reisen, Olin Bausback arbeitet. Er ist aber überzeugt, dass amerikanische Traditionen wie Thanksgiving trotzdem Bestand haben werden, jetzt da seine Familie in der Schweiz lebt. «Wir müssen ja nicht unbedingt jedes Jahr feiern», sagt er. Das Bedürfnis, immer mal wieder mit der ganzen Familie zusammenzukommen, zu kochen und viel Zeit miteinander zu verbringen, das sei tief verankert: «Solange wir dieses Bedürfnis haben, wird die Tradition Thanksgiving bei uns weitergeführt werden.»

Und vielleicht werden die Schweizerinnen und Schweizer in Zukunft auch Gefallen daran finden. Halloween und Black Friday sind hierzulande schliesslich schon fester Bestandteil des Jahres geworden. Bausback merkt aber an, dass das wohl zu einem grossen Teil daran liege, dass viele Geschäfte diese geschickt vermarkten:

«Thanksgiving hingegen ist wohl einer der letzten nicht kommerzialisierten Feiertage.»

Höchstens Truthahnverkäufer oder Kartoffelfarmer würden wohl versuchen, dabei zu profitieren. Doch gerade die Tatsache, dass diese Tradition nicht gross vermarktet und kommerzialisiert wird, schätzt Olin Bausback. Viel mehr wird stattdessen immer noch Wert auf die grundsätzlichen Aspekte des Feiertages gelegt. «Dankbarkeit, Familie, Nächstenliebe – und den Truthahn», sagt er.

Der Ursprung von Thanksgiving In den Vereinigten Staaten ist Thanksgiving ein nationaler Feiertag und stellt für viele Amerikanerinnen und Amerikaner das grösste Familienfest des Jahres dar. Über den Ursprung des Festes gibt es viele verschiedene Erzählungen und Theorien. Einige glauben, dass Thanksgiving 1541 entstanden ist, als die spanischen Kolonisten bei ihrer Ankunft in der «Neuen Welt» Nahrungsmittel auffanden und aus Freude darüber ein Fest veranstalteten. Andere führen die Tradition auf einen dreitägigen Anlass von Pilgervätern in Massachusetts zurück: Diese feierten 1621 zusammen mit dem einheimischen Stamm «Wampanog» ein Erntedankfest. Auch wenn nicht belegt werden kann, woher der Brauch kommt, wird er heute noch von vielen geschätzt. (maw)

