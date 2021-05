Urteil Verurteilter Einbrecher verabschiedet sich vom Bezirksgericht Frauenfeld mit den Worten: «Es war mir ein Fest.» Sein fester Wohnsitz ist das Gefängnis: Ein notorischer Straftäter wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt. Es schien ihm nichts auszumachen. Barbara Hettich 03.05.2021, 05.00 Uhr

Der 37-Jährige verschaffte sich gewaltsam Zugang zu Wohnungen und Gebäuden, ähnlich wie auf diesem Symbolbild. Bild: Keystone

Was er braucht, das holt er sich. Seien es Lebensmittel, alkoholische Getränke, Geld oder einfach nur ein paar Schuhe. Dafür spaziert der 37-Jährige durch unverschlossene Türen oder schlägt Scheiben ein, um sich Zugang zu Restaurants und Wohnungen zu verschaffen. Er nimmt mit, was er gerade findet. Vom Waschmittel bis zu Kleidern, Lebensmittel, Getränke, Geld, einmal einen Autoschlüssel und das dazugehörende Auto. In einem anderen Fall ein Velo, das er in alkoholisiertem Zustand, ohne Licht dafür, mit Beifahrer auf dem Gepäckträger durch die Nacht lenkt.