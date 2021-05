Urteil Nach Vorwurf der Veruntreuung: Kantonsgericht St.Gallen spricht Geschwisterpaar frei Ein Geschwisterpaar hat am St.Galler Kantonsgericht einen Freispruch erwirkt. Die Angeklagten waren zuvor vom Kreisgericht Toggenburg wegen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage respektive Gehilfenschaft dazu und Geldwäscherei verurteilt worden. Claudia Schmid 05.05.2021, 14.06 Uhr

Ein Geschwisterpaar soll 200'000 Franken von einem Geschäftsmann veruntreut haben. Nun spricht das Kantonsgericht St.Gallen die beiden frei. Bild: iStockphoto

Die Anklage warf Bruder und Schwester vor, vom Konto eines inzwischen verstorbenen Geschäftsmannes Geld abgezweigt zu haben. Das Kreisgericht Toggenburg hatte den 42-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen im Oktober 2019 wegen gewerbsmässigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage schuldig erklärt. Zusätzlich erhielt er Schuldsprüche, weil er ein Fahrzeug vor den Konkursbehörden verheimlichte und in einer 30er-Zone zu schnell fuhr. Er wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 70 Franken verurteilt.

Seine Schwester verurteilte das Kreisgericht wegen Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage und Geldwäscherei. Es sprach gegen die 36-jährige Schweizerin eine bedingte Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 70 Franken aus. Bruder und Schwester wurden in solidarischer Haftung dazu verpflichtet, der Erbengemeinschaft des Verstorbenen etwas mehr als 200'000 Franken zurückzuzahlen.

Kein Arbeitsvertrag und kein Lohn erhalten

Die Geschwister akzeptierten das Urteil der Vorinstanz nicht und wehrten sich am Kantonsgericht gegen die Vorwürfe der Veruntreuung. Konkret ging es darum, dass der Bruder für den Verstorbenen, der mehrere Häuser besass, zwischen 2014 und 2015 arbeitete. Laut seinen Angaben hatte er keinen Arbeitsvertrag und erhielt keinen Lohn. Hingegen sollte er eine Provision für die Verwaltungsaufgaben bekommen.

Die entsprechenden Online-Überweisungen habe er jeweils im Einverständnis seines Chefs getätigt, sagte der Beschuldigte aus. Er sei immer anwesend gewesen, wenn er die Zahlungen ausgeführt habe. Das Geld ging auf ein Konto, das die Schwester ihrem Bruder auf seine Bitte hin zur Verfügung stellte. Ansonsten habe sie mit dem Zahlungsverkehr nichts zu tun gehabt, betonte die Frau. In jener Zeit war der Verstorbene bereits an Demenz erkrankt und verstarb im Jahre 2015.

Zeugin bestätigt Anwesenheit des Chefs

Das Kantonsgericht St.Gallen befragte an der Berufungsverhandlung eine Zeugin, die in der fraglichen Zeit ebenfalls beim Geschäftsmann tätig war. Auch sie war mit der Kontrolle von Mieteingängen und Korrespondenz an die Mieterschaft beauftragt. Sie habe ohne Arbeitsvertrag in einem kleinen Teilzeitpensum gewirkt und jeweils 1000 Franken im Monat erhalten, erklärte sie in der Befragung des vorsitzenden Richters. Wirklich ausgelastet sei sie nicht gewesen.

Der Beschuldigte habe den Chef fast überallhin begleitet, erzählte sie weiter. Er sei so etwas wie seine rechte Hand gewesen. Soweit sie es beurteilen könne, seien alle Zahlungen immer im Beisein des Geschäftsmannes erfolgt. Der Beschuldigte habe sie am Computer ausgeführt, während der Chef neben ihm gesessen sei.

Freispruch vom Vorwurf der Veruntreuung

Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Es hob den Entscheid des Kreisgericht Toggenburg auf und sprach den Bruder vom Vorwurf der Veruntreuung frei. Lediglich wegen des Fahrzeugs, das er bei den Konkursbehörden verschwiegen hatte, und der Geschwindigkeitsübertretung erhielt er Schuldsprüche und eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 30 Franken. Die Schwester erhielt einen vollumfänglichen Freispruch.

Die Zivilforderungen der Erbengemeinschaft wies das Kantonsgericht ab. Die Kosten der Untersuchungs- und Gerichtsverfahren sowie der amtlichen und privaten Verteidigung der Geschwister trägt überwiegend der Staat. Es handelt sich um mehrere zehntausend Franken.