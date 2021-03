Urteil Nach dem Urteil zum Grossbrand bei der Egnacher Tobi Seeobst: Wer zahlt den Millionenschaden? Drei Jugendliche haben den Grossbrand bei der Tobi Seeobst AG in Egnach fahrlässig verursacht. Das Bezirksgericht Arbon verurteilte sie zu einer Erziehungsstrafe. Die Forderungen der Geschädigten verwies das Gericht auf den Zivilweg. Ida Sandl 10.03.2021, 18.15 Uhr

Der Brandplatz bei der Tobi AG in Egnach sieht ein paar Tage nach dem verheerenden Brand immer noch schlimm aus. Reto Martin

Mehrere Millionen Franken hoch sind die Forderungen der Geschädigten nach dem Brand bei der Tobi Seeobst vor drei Jahren in Egnach. Am 5.März 2021 verurteilte das Bezirksgericht Arbon drei Jugendliche wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu gemeinnütziger Arbeit. Wie lange sie arbeiten müssen, teilt das Bezirksgericht mit Rücksicht auf die Jugendlichen nicht mit. Die Arboner Gerichtspräsidentin Mirjam Trinkler sagt jedoch: «Das gesetzlich vorgesehene Maximum der Erziehungsstrafe beträgt zehn Tage.» Die Jugendlichen kommen also, was die Strafe betrifft, glimpflich davon. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.