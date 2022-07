Durchgangsplatz in Thal: Fahrende scheitern vor Bundesgericht

Urteil Kein provisorischer Durchgangsplatz in Thal: Bundesgericht weist Beschwerde von Fahrenden ab Seit Jahren kämpfen Schweizer Fahrende um Durchgangsplätze – auch im Kanton St.Gallen. Ein Provisorium in Thal scheiterte am Widerstand der Gemeinde. Dagegen zogen die Fahrenden bis vor Bundesgericht – ohne Erfolg. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 01.07.2022, 12.16 Uhr

In Thal war ein provisorischer Durchgangsplatz für Fahrende vorgesehen. Einen rechtlichen Anspruch darauf hätten diese aber nicht, urteilen die Gerichte. Bild: Rudolf Hirtl

Die Suche nach Durchgangsplätzen für Jenische und Sinti bleibt so schwierig wie eh und je. Der Kanton St.Gallen bemüht sich seit Jahren, solche Areale zu definieren und scheitert immer wieder an lokalem Widerstand. Die Justiz kann dabei auch nicht viel helfen – das zeigt ein aktueller Entscheid des Bundesgerichts zu einem Gelände in Thal: Die Gemeinde könne nicht auf dem Rechtsweg dazu gezwungen werden, dort einen provisorischen Durchgangsplatz einzurichten, so das Gericht. Es lehnt damit eine Beschwerde der Radgenossenschaft der Landstrasse, der Dachorganisation der Schweizer Jenischen und Sinti, ab.