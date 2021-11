Gewaltdelikt Speicherstrasse: Polizisten freigesprochen

Urteil «Er hat wie im Blutrausch gewirkt»: Der Prozess gegen zwei St.Galler Polizisten, die einen Gewalttäter erschossen, in der Zusammenfassung Zwei St.Galler Stadtpolizisten erschossen im September vergangenen Jahres einen 22-Jährigen, während dieser eine Frau mit einem Metallkochtopf erschlug. Nun mussten sie sich vor Gericht verantworten. Das Kreisgericht hat sie mit Berufung auf Notwehrhilfe freigesprochen.

23.11.2021, 19.48 Uhr

Im vergangenen September erschossen zwei Stadtpolizisten in der Speicherstrasse in St.Gallen einen Gewalttäter, während er eine Frau erschlug.

Bild: Raphael Rohner

Schon im Treppenhaus habe man dumpfe Schläge gehört, schildert der erste der beiden Polizisten, die an diesem Morgen vor Gericht verantworten müssen. Er habe das Geräusch Anfang nicht zuordnen können. Doch nachdem er und sein Kollege die Treppe hinauf geeilt und er in die Wohnung getreten war, stellte er mit Schrecken fest, woher es kam.

Der Fall des 22-Jährigen, der im September vergangenen Jahres in eine Wohnung an der Speicherstrasse in St.Gallen eindrang und eine 46-jährige Kinderbetreuerin auf brutale Weise erschlug, erschütterte die ganze Schweiz. Er war nur wenige Stunden vor der Tat aus der Psychiatrie St.Gallen Nord (PSGN) in Wil entlassen worden und stand gemäss den Untersuchungen zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Medikamenten und Kokain in hoher Dosierung. Die beiden Stadtpolizisten, die den Mann während der Tat stellten und erschossen, stehen nun wegen schwerer Körperverletzung und versuchter Tötung vor Gericht.

Aufgrund des grossen Medien- und Publikumsinteresses wurde die Verhandlung vom Kreisgericht ins Kantonsgericht verlegt. Der Saal ist gut gefüllt.

Der Sachverhalt

Nachdem Polizist P. den Saal verlassen hat, damit er sich nicht von den Antworten von G. beeinflussen lässt, wird anhand der Aussagen von Polizist G. – beide Namen geändert – der genaue Tathergang rekonstruiert. «Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug haben wir Personen auf dem Balkon schreien gehört.» Eine Frau kam den Beamten entgegen und forderte sie auf, schnell hinaufzugehen, jemand sei bewusstlos.

Im betreffenden Stockwerk angekommen, blieb P. im Türrahmen stehen, während sich G. in die Wohnung begab, wo er sah, was das dumpfe Knallen verursachte, das bereits im Treppenhaus zu hören war. Zwischen verstreuten Spielsachen lag auf dem Boden im Gang eine Frau regungslos auf dem Bauch in einer Blutlache. Auf ihr sass ein grosser, kräftiger Mann mit nacktem Oberkörper und schlug ihren Kopf «immer wieder mit voller Wucht auf den Boden».

Der Ort des Geschehens: die Speicherstrasse in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

G. zückte seine Waffe und schrie den Mann an, er solle aufhören und rauskommen. Doch dieser schaute ihn nur an und grinste. G. sagt:

«Er hat wie im Blutrausch gewirkt.»

Dann stand der Mann blitzartig auf und verschwand in der Küche, von wo aus kurz darauf das Klirren von Metall zu hören war. Daraufhin zog sich G. zum Türrahmen zurück. «Ich musste Distanz aufbauen, denn ich glaubte, er holt ein Messer und der nächste Angriff wird uns gelten. Entsprechend habe ich meinen Kollegen gewarnt.»

Doch als der Mann aus der Küche zurückkehrte, hatte dieser kein Messer, sondern einen massiven Metallkochtopf in der Hand. Erneut setzte er sich auf sein Opfer, hob den Topf mit beiden Händen hoch über sein Haupt und schlug mit voller Kraft auf den Kopf des Opfers ein.

Als der Mann erneut ausholte, um zuzuschlagen, eröffneten beide Polizisten gleichzeitig das Feuer. Doch die Schüsse erzielten nicht sofort die gewünschte Wirkung. Sieben Mal drückte jeder Polizist den Abzug. 10 der 14 Schüsse trafen ihr Ziel, bis der Mann über seinem Opfer zusammensackte und regungslos liegen blieb. Die Frau erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

«In diesem Moment gab es keine andere Lösung»

Ob der Beamte aus heutiger Sicht etwas an seinem Einsatz ändern würde, fragt der Richter. G. sagt:

«Ich habe keine Zweifel, dass ich heute in derselben Situation wieder genau gleich reagieren würde. Das ist meine Pflicht.»

Auf die gleiche Frage hin antwortet P. ähnlich, nachdem er den Raum wieder betreten und seine Version des Tathergangs geschildert hat, die im Wesentlichen mit der seines Kollegen übereinstimmt. Auch wenn es sehr tragisch sei, dass es so weit kommen musste: «In diesem Moment gab es keine andere Lösung.»

Auf die Frage hin, ob ihm nie durch den Kopf gegangen sei, den Mann, der nur mit einem Kochtopf bewaffnet war, mit Körpereinsatz von seinem Opfer wegzuziehen, antwortet P. mit einem dezidierten «Nein». Sie hätten keine Zeit gehabt, mit dem Mann zu kämpfen.

«Für mich war klar: Wenn ich jetzt nicht handle, tötet er sie.»

Zudem hätten er und sein Kollege zu dem Zeitpunkt gedacht, dass auch ein Messer im Spiel sei.

Die Gewalttat löste einen Grosseinsatz aus.

Bild: Raphael Rohner

Der Richter fragt, ob der Beamte nie an den Einsatz von Pfefferspray gedacht habe. «Nein, zu keinem Zeitpunkt», antwortet P. In dem engen, geschlossenen Gang hätten sich die Polizisten damit selbst gefährdet, denn sie wären dann eventuell selbst blind gewesen.

Voraussetzungen für die Notwehrhilfe vollends gegeben

In seinem anschliessenden Plädoyer fordert der Staatsanwalt einerseits den Freispruch für beide Beamten, in einem Alternativantrag aber auch je eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten beantrage. Die Beurteilung, welcher Antrag rechtlich zu würdigen sei, obliege jedoch dem Gericht.

Die Verteidigerin und der Verteidiger der jeweiligen Polizisten argumentieren, dass die Voraussetzungen für die Notwehrhilfe vollends gegeben sind, und fordern den Freispruch für ihre Klienten.

Erfolgreich: Das Gericht spricht beide Polizisten vom Vorwurf der versuchten Tötung sowie der mehrfachen schweren Körperverletzung frei. «Wir mussten nicht lange darüber diskutieren, ob es für einen Freispruch reicht», begründet der vorsitzende Richter das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist. Die Polizei sei dafür da, die Bürger zu schützen, und dafür würden sie auch mit Waffen ausgestattet. Die Beamten hätten eine Person angetroffen, die sich in Lebensgefahr befand. «Das Leben ist das höchste Rechtsgut und dieses haben sie korrekterweise geschützt.» Somit sei das Gericht klar zum Schluss gekommen, dass die Beamten richtig gehandelt hätten.