Abstimmung zu Wil West im Kanton St.Gallen – das Resultat

Urnengang Grossprojekt vor dem Absturz: Nach 64 von 77 Gemeinden sagen überraschend 52,4 Prozent Nein zu Wil West Der Kredit von 35 Millionen für die Erschliessung des Areals Wil West steht auf dem Prüfstand. Bis dato sind 64 von 77 Gemeinden ausgezählt – es führt das Nein-Lager mit 52,39 Prozent der Stimmen. Im Vorfeld hatte sich die SVP überraschend gegen die Verbauung von Fruchtfolgeflächen gewehrt. Judith Schönenberger/Daniel Walt Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.09.2022, 13.05 Uhr

Eine Visualisierung des Areals Wil West. Bild: PD

Bei der Vorlage ging es darum, Geld für die Erschliessung eines Teils des zukünftigen Industriegebiets Wil West zu sprechen. 12,4 Hektaren gehören dem Kanton St.Gallen, liegen aber auf Thurgauer Boden, genauer in der Gemeinde Münchwilen. An der Urne hatte die St.Galler Bevölkerung nun darüber zu entscheiden, ob der Kanton St.Gallen rund 35 Millionen Franken dafür aufwenden soll, das Areal zu erschliessen, zu vermarkten und an Unternehmen zu verkaufen.