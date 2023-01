Chäserrugg: 67-jähriger Toggenburger verstirbt nach Skiunfall

Unterwasser In Markierungspfosten geprallt und Abhang runtergestürzt: 67-jähriger Toggenburger verstirbt nach Unfall im Skigebiet Chäserrugg Am Mittwoch, kurz nach 9.30 Uhr, ist im Skigebiet Chäserrugg ein 67-jähriger Skifahrer verunfallt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste von der Luftrettung ins Spital geflogen werden. Dort verstarb der Mann in Folge seiner Verletzungen. 26.01.2023, 09.48 Uhr

Der Skifahrer ist in den Markierungspfosten geprallt. Bild: Kapo SG

Der Skifahrer fuhr auf der Piste Nummer 3 vom Chäserrugg in Richtung Tal. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er über den Pistenrand. Dort prallte er in einen Markierungspfosten und stürzte in bewaldetes Gebiet. Wie es in der Polizeimeldung heisst, wurde er dabei schwer verletzt.