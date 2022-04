Geld für Flüchtlinge und Gastfamilien: So macht es die Ostschweiz

Unterkünfte Zu knausrig beim Geld für Flüchtlinge und Gastfamilien? St.Gallen und Innerrhoden wehren sich – neue Richtlinien im Thurgau und in Ausserrhoden Die finanzielle Unterstützung für ukrainische Geflüchtete ist je nach Kanton unterschiedlich geregelt. Der Kanton St.Gallen widerspricht dem Vorwurf, er nehme den Flüchtlingen Sozialhilfegeld weg, um damit Gastfamilien zu bezahlen. Im Thurgau und in Ausserrhoden werden die Entschädigungen für Gastfamilien vereinheitlicht. Adrian Vögele und Hans Suter Jetzt kommentieren 12.04.2022, 18.00 Uhr

Ukrainische Flüchtlinge im Aufnahmezentrum des Kantons St.Gallen in Kirchberg: Von hier aus werden sie nach einigen Tagen auf die Gemeinden verteilt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Sieben Wochen ist es her, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Etwa 30'000 Menschen aus der Ukraine haben inzwischen in der Schweiz Schutz gesucht, mindestens 3000 davon in den vier Ostschweizer Kantonen. Etwa die Hälfte kam bei Gastfamilien unter. Die Solidarität und Bereitschaft zu spontaner Hilfe ist gross. Gleichzeitig stellen sich materielle Fragen: Was bezahlt der Staat? Und mit welcher finanziellen Unterstützung können Geflüchtete und Gastfamilien rechnen?

Die Behörden empfehlen dringend, dass sich ukrainische Flüchtlinge bei einem Bundesasylzentrum registrieren lassen. Sie erhalten dann den Schutzstatus S und haben damit auch Anrecht auf Sozialhilfe. Der Betrag, der für den Grundbedarf – beispielsweise Verpflegung, Toilettenartikel und Kleidung – ausbezahlt wird, variiert jedoch von Kanton zu Kanton.

Schweizweit tiefster Wert: Innerrhoden verweist auf interne Fairness

Auch in der Ostschweiz sind die Unterschiede gross, wie die «Sonntags-Zeitung» am Wochenende publik gemacht hat. Für den Grundbedarf einer erwachsenen Person mit zwei Kindern gelte im Thurgau ein Ansatz von 930 Franken monatlich, in Appenzell Ausserrhoden sind es 899 Franken, in Appenzell Innerrhoden 837 Franken. Letzteres ist der schweizweit tiefste Wert. Innerrhoden hat im Sinn der Gleichbehandlung aller Geflüchteten im Asylzentrum die Sozialhilfe für die Ukrainerinnen leicht reduziert, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt. Dies, weil sie Vergünstigungen wie Gratis-ÖV und Handyabonnemente erhalten. «Wenn entsprechende Vergünstigungen wegfallen, wird der Grundbedarf selbstverständlich entsprechend angehoben.»

Bundespolitiker zweifeln daran, ob die finanzielle Hilfe für die Geflüchteten ausreicht. Die Ostschweizer Kantone sehen momentan aber keinen Anpassungsbedarf. Der Kanton St.Gallen gehört bereits jetzt zu den zehn grosszügigsten Kantonen – im obigen Beispiel gilt hier ein Ansatz von 1230 Franken pro Monat.

Sozialhilfe «abgezwackt»? St.Gallen widerspricht

Gleichwohl ist gerade der Kanton St.Gallen jetzt negativ in die Schlagzeilen geraten: «St.Gallen lässt Flüchtlinge für Gastfamilien zahlen», titelte der «Blick» am Dienstagmorgen. Im Artikel heisst es: «Gastfamilien können in St.Gallen beantragen, dass sie für die Unterbringung entschädigt werden. Der Pauschalbetrag, den die Gemeinden dafür festlegen, wird dann aber den Flüchtlingen vom Grundbedarf abgezwackt!»

Claudia Nef, Geschäftsführerin Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG). Bild: Belinda Schmid

Gegen diese Darstellung wehren sich die St.Galler Behörden vehement. «Das stimmt nicht – das wäre rechtswidrig!», sagt Claudia Nef auf Anfrage. Sie ist Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), der für die Unterbringung und Verteilung der ukrainischen Geflüchteten im Kanton zuständig ist. Zutreffend ist, dass es im Kanton St.Gallen keine konkrete Richtlinie für die Höhe finanzieller Entschädigungen an Gastfamilien gibt. Es sei wichtig, dass die Gemeinden die angebotenen Unterkünfte individuell prüfen und von Fall zu Fall entscheiden würden, so Nef. Der TISG empfiehlt den Gemeinden, mit den Privatpersonen, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, einen Untermietvertrag abzuschliessen und die Frage der Entschädigung darin zu regeln. Diesen Pauschalbeitrag – falls ein solcher vereinbart wird – zu bezahlen, ist dann Sache der öffentlichen Hand.

Dass die Flüchtlinge in St.Gallen dazu gezwungen werden, Geld aus dem Grundbedarf für die Unterbringung abzugeben, davon kann laut Nef keine Rede sein. Wenn allerdings die Gastfamilie auch für die Mahlzeiten sorgt und aufkommt, dann ist es möglich, dass Gäste und Gastgeber eine gemeinsame Vereinbarung für eine Essensentschädigung treffen. Diese Option ist keine St.Galler Erfindung – es handelt sich um eine Empfehlung der Sozialdirektorenkonferenz der Kantone (SODK). Diesen Essensbeitrag würden die Geflüchteten dann aus ihrem Sozialhilfe-Grundbedarf bezahlen – der ja eben unter anderem für Verpflegung vorgesehen ist.

Thurgau: 200 Franken pro erwachsene Person für Gastfamilien

In anderen Kantonen wurden währenddessen Richtlinien mit konkreten Frankenbeträgen erstellt, um die Unterstützung der öffentlichen Hand für Gastfamilien zu vereinheitlichen.

So haben die Vorstände der Thurgauischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (Tkös) und des Verbandes Thurgauer Gemeinden (VTG) über das Wochenende Empfehlungen ausgearbeitet: Bezüglich der Unterkunft wird geraten, den Gastfamilien monatliche Beträge von 200 Franken pro Erwachsenen und 100 Franken pro Kind zu entschädigen. Die Auszahlung erfolgt direkt an die Gastfamilie.

Den Schutzsuchenden selber soll vom ersten Tag eine Nothilfe von 8 Franken pro Tag und Person ausbezahlt werden, finanziert durch die Gemeinde. Sobald die Globalpauschale, die der Bund für die Personen mit Schutzstatus S zahlt, per Anfang des Folgemonats greift, erhalten Erwachsene eine Unterstützungspauschale von 11 Franken pro Tag sowie 7 Franken für das erste Kind, 6 Franken für das zweite und 5 Franken für jedes weitere Kind. Hinzu kommt ein tägliches Taschengeld von 3 Franken für Erwachsene und unbegleitete Minderjährige, 2 Franken für Jugendliche bis 18 Jahre und 1 Franken für Kinder bis 12 Jahre. Wie weit aus der Unterstützungspauschale eine Verpflegungsentschädigung an die Gastfamilie zu entrichten ist, müssen Flüchtlinge und Gastfamilien unter sich regeln.

Höhere Ansätze in Ausserrhoden

In den St.Galler Gemeinden wird die Wartefrist bis zum Inkrafttreten des Schutzstatus S bei den ukrainischen Personen unterschiedlich überbrückt: Die Geflüchteten erhalten teils Nothilfegeld – aber nicht überall gleich viel. Claudia Nef vom Verein TISG spricht sich dafür aus, dass die Gemeinden den Flüchtlingen von Beginn weg jene Beträge zahlen, die ihnen dann aufgrund des Schutzstatus S zustehen.

In Appenzell Ausserrhoden haben Kanton und Gemeinden eine Richtlinie für die Entschädigung von Gastfamilien erarbeitet. Die empfohlenen Beträge reichen von 250 Franken monatlich für eine einzelne untergebrachte Person und steigen dann an: 380 Franken für zwei Personen, 460 Franken für drei Personen, 530 Franken für vier Personen und 600 Franken ab fünf Personen.

