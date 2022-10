HSG fehlt in neuem Ranking unter besten schweizer Hochschulen

Universität St.Gallen Elite-Uni HSG fehlt in neuem Ranking unter den besten Hochschulen der Schweiz Sechs Schweizer Universitäten gehören zu den 200 führenden Hochschulen der Welt. Die HSG jedoch rangiert irgendwo auf den Plätzen 300 bis 350 auf der Rangliste der britischen Zeitschrift «Times Higher Education». Beunruhigt ist die HSG über das Ergebnis trotzdem nicht. Enrico Kampmann 12.10.2022, 18.20 Uhr

Gefüllter Vorlesungssaal an der Universität St.Gallen. Bild: Christian Beutler

Die Universität St.Gallen (HSG) versteht sich als Elite-Uni. Dieses Image der «Kaderschmiede» eilt ihr voraus und wird auch sehr bewusst gepflegt. Da passt es nicht ins Bild, dass gemäss einem neuen Ranking sechs Schweizer Unis zu den besten der Welt gehören – nicht aber die HSG.

Jedes Jahr veröffentlicht die britische Zeitschrift «Times Higher Education» die World University Rankings. Das Ranking umfasst 1799 Universitäten aus 104 Ländern und ist damit, laut eigenen Angaben, die umfangreichste Hochschulrangliste der Welt.

Dieses Jahr rangieren dort sechs Schweizer Unis unter den besten 200 Hochschulen der Welt. Allen voran, auf Platz elf weltweit und Platz eins in Kontinentaleuropa, die ETH Zürich. Es folgen die EPFL Lausanne (Platz 41), die Universität Zürich (Platz 82), Bern (Platz 94), Basel (Platz 101) und die Uni Lausanne (Platz 135). Nicht mehr unter die 200 besten schaffte es die Uni Genf, die letztes Jahr noch Platz 197 belegte.

Auf den hinteren Plätzen werden die Universitäten in Gruppen geordnet, nicht mehr einzeln aufgeführt. Die Uni Genf ist nun auf den Plätzen 201 bis 250 vertreten. Die HSG ist erst einiges weiter unten auf der Liste zu finden: auf den Plätzen 301 bis 350.

HSG nicht überrascht

Die HSG reagiert erstaunlich cool auf das ernüchternde Ergebnis. Man sei nicht überrascht, sagt Winfried Ruigrok, Professor für Internationales Management und Dekan der Executive School of Management, Technology and Law an der HSG.

Winfried Ruigrok, Professor für Internationales Management und Dekan der Executive School of Management, Technology and Law an der HSG. Bild: PD

Ruigrok sagt: «Die HSG ist eine Wirtschaftsuniversität.» Sie sei auf den Kernbereich Wirtschaft und damit zusammenhängende Bereiche spezialisiert. Das THE-Ranking aber basiere auf Forschung und Leistungen in allen wissenschaftlichen Themenfeldern. Somit auch auf jenen, in denen die HSG gar nicht tätig ist.

«Es erstaunt nicht, dass die HSG in Geschichte, Physik und den Sprachwissenschaften nicht gut abschneidet, denn sie hat schlicht keine entsprechenden Fakultäten.»

Dennoch würden genau diese Bereiche im Gesamtergebnis des THE-Rankings miteinbezogen.

Ein akkurateres Bild zeichnen laut Ruigrok beispielsweise die Rankings der «Financial Times». Im «FT Masters in Management Ranking» belegt die HSG mit dem «Master in Strategy and International Management» seit 2011 ununterbrochen den ersten Platz weltweit. Auch der «Master in Banking and Finance» erzielt dort regelmässig Platzierungen in den Top Ten. Diese Rankings würden die Qualität einzelner Programme nach einer Vielzahl von Kriterien messen. Somit seien sie «viel genauer».

Ausserdem habe THE auch ein Ranking nach Fachrichtungen. In der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften schneide die HSG in den besten acht Prozent weltweit ab.