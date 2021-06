Code of Conduct: Universität St.Gallen lanciert Verhaltenskodex

Universität Wertekompass für die neue HSG-Kultur: Die Universität St.Gallen installiert Verhaltensregeln Infolge der Vorfälle von 2019 hat die HSG Massnahmen zur verschärften Kontrolle und Transparenz ergriffen. Dazu gehört ein jüngst publizierter «Code of Conduct», ein Verhaltenskodex für alle Universitätsangehörigen, der Werte und Prinzipien bewusst machen soll. Marcel Elsener 19.06.2021, 05.00 Uhr

Mit ihren Werten auch der Stadt und dem Kanton St.Gallen verpflichtet: Die HSG auf dem Rosenberg. Bild: Michel Canonica

Oha, Überraschung: Wer in diesen Tagen die HSG-Website aufruft, staunt an erster Stelle über einen kürzlich aufgeschalteten Artikel mit dem Titel «Unsere zentralen Werte – der neue Kodex HSG». Und liest dann unter den sieben Prinzipien schöne grosse Sätze wie: «Unsere Verantwortung ist individuell und konkret.» «Integrität ist ein zentraler Aspekt unserer Tätigkeiten.» «Wir achten auf Nachhaltigkeit.» Oder Prinzip 7: «Wir handeln transparent.»

Beim vertiefteren Einblick folgen unter den Prinzipien konkrete Grundsätze, beispielsweise zur Integrität: «Unsere privilegierte Stellung missbrauchen wir nicht für private Zwecke. Wir widerstehen unangemessenen Beeinflussungsversuchen. Interessenskonflikte werden vermieden oder offengelegt.» Schliesslich weisen Links auf das Regelwerk hin, auf kantonale oder nationale Gesetze, aber auch auf das Auslagen- und Spesenreglement, die Richtlinien zur Integrität wissenschaftlichen Arbeitens. Oder, bei der Transparenz, auf die Richtlinien für Nebenbeschäftigungen sowie zur Information und Offenlegung.

Ein Auftrag aus dem Massnahmenplan nach den Skandalen

Offensichtlich ein Schritt auf dem viel beschworenen «Kulturwandel», oder, wie es heisst, ein Auftrag aus dem «Massnahmenplan Compliance», den die Universität St.Gallen 2019 infolge der diskreditierenden Vorkommnisse ergreifen musste. Aufgrund der gehäuften Skandale um Spesenmissbrauch, unlautere Nebenbeschäftigungen und anderes mehr stand die renommierte Wirtschaftsuniversität arg unter Beschuss und litt ihr Ruf: «Saustall der Selbstbedienung» gehörte noch zu den anständigeren Beschimpfungen aus dem empörten Publikum.

Ulrich Schmid, Prorektor Aussenbeziehungen HSG und Professor für Slawistik. Bild: PD

Tatsächlich ist in den zwei Jahren seit jenem Sommer viel passiert, und die mit einem Kompass illustrierte Werteliste eine der umgesetzten Massnahmen, wie Ulrich Schmid, Prorektor für Aussenbeziehungen und Professor für Slawistik, bestätigt. Der Verhaltenskodex soll für alle Universitätsangehörigen, über 12'000 an der Zahl, Studierendenschaft und Hausdienst inklusive, verbindlich beschreiben, wie «wir auf dem Campus miteinander umgehen und was wir intern und extern in Lehre und Forschung verkörpern». Der Kodex diene dazu, die Regeln zu verinnerlichen und «die HSG-Kultur bewusst zu machen».

Verbindliche Regeln, dem Recht vorgelagert

Als «notwendige Ergänzung zu Vision, Mission und Zielen der Universität» baut der Kodex als normative, «vorrechtliche» Schrift Brücken zu den Vorgaben von Bund und Kanton und den internen Reglementen, wiederholt diese aber nicht, wie es heisst. Mit anderen Worten zielt er nicht auf Sanktionen, sondern formuliert positiv, welche Bestimmungen gelten. Ulrich Schmid sagt:

«Wir wollen nicht mit der Keule und nicht einmal mit dem erhobenen Zeigefinger drohen.»

Allfällige Sanktionen, angefangen von der niedrigsten Eskalationsstufe einer Beanstandung, beziehen sich demnach nicht auf den Kodex, sondern auf das Regelwerk. Schwerwiegendes Fehlverhalten oder Verdachtsmomente können vertraulich der Meldestelle für Missstände gemeldet werden, die von der ehemaligen St.Galler Regierungsrätin Kathrin Hilber geleitet wird; ihre Stellvertreter sind der frühere Ausserrhoder Regierungsrat Matthias Weishaupt und der St.Galler Rechtsanwalt Raphael Kühne. Die von der HSG seit 2019 installierte Meldestelle wurde schon mehrfach in Anspruch genommen.

Zusammengetragen wurde der Wertekompass von einer Kommission mit Vertretung aller Stände, «aber ohne Unileitung, also bewusst nicht top-down», wie Schmid sagt. Als Verfasser zeichnen der Staatsrechtler und Jurist Benjamin Schindler und der Politikwissenschafter Christoph Frei verantwortlich. Freilich hätten sie entsprechende Kodexe anderer Universitäten konsultiert, namentlich jenen der London School of Economics, doch wollte die HSG «etwas Eigenes und Überschaubares» schaffen, sagt Schmid, «keine Konfektionsware, sondern ein echtes Zeugnis für den HSG-Geist». Dazu gehören die Bebilderung vor Ort und eine saubere Sprache, wohlgemerkt alles auf Deutsch und ganz ohne englische Worthülsen – nicht selbstverständlich für die international ausgerichtete Wirtschaftsuni.

Zur Verinnerlichung folgen Videos, Stelen und eine szenische Intervention

Es bleibt nicht beim Online-Artikel: Zur «stufenweise Implementierung» der Grundsätze folgen laut Prorektor Schmid Videos, die der Kampagne (HSG-)Gesichter geben und im Herbst – «wenn der Campus hoffentlich wieder öffentlich bevölkert ist» – Stelen mit einzelnen Prinzipien. Ausserdem wird das Thema an der Senatsklausur mit einer szenischen Intervention aufgegriffen: Schauspieler spielen ein «moralisches Dilemma», Dozierende übernehmen Rollen.

Der publizierte Kodex verweist darauf, dass die HSG das Gros ihrer Massnahmen geregelt habe, sagt Schmid. Nach den Spesenmissbrauchsfällen und Unregelmässigkeiten bei Nebenbeschäftigungen sei nun «alles im grünen Bereich», bestätigt auch von der Finanzkontrolle. Die Kommission zur Prüfung der Nebenmandate habe ihre Arbeit getan und lediglich zwei Fälle ausstehend. Schmid sagt:

«Wir arbeiten nicht mehr in der Reaktion, sondern im Regelbetrieb.»