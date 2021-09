Universität St.Gallen und Corona Raus aus dem stillen Kämmerlein – was zwei HSG-Studierende zur Rückkehr auf den Campus sagen Am Montag beginnt für Lucas Englisch und Laura Fagetti das Herbstsemester an der Universität St.Gallen. Beide freuen sich auf den Präsenzunterricht. Die umstrittene Zertifikatspflicht begrüssen sie. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Semesterstart hat auch das frisch sanierte Bibliotheksgebäude wieder geöffnet. Bild: Michel Canonica (17. September 2021)

Bald ist es so weit. Am Montag starten insgesamt 9435 Studierende an der Universität St.Gallen (HSG) ins Herbstsemester 2021. Das sind gegenüber dem Vorjahr 388 mehr. Auf Bachelorstufe werden an der Universität am Rosenberg 3289 Studierende, auf Masterstufe 3742 Studierende erwartet. Zudem sind 576 Doktorandinnen und Doktoranden immatrikuliert. 51 weitere Studierende belegen zusätzliche Ausbildungen.

Die HSG bleibt beliebt, auch wenn sie gemäss dem Vergleichsdienst Comparis die zweitteuerste Uni der Schweiz ist. Teurer ist nur noch das Studium an der «Università della Svizzera Italiana» in Lugano. Auf Bachelorstufe kostet ein HSG-Semester für Schweizer Studierende 1229 Franken, für Studierende aus dem Ausland 3129 Franken. Schweizer Masterstudierende müssen für ein Semester an der HSG 1429 Franken, Studierende aus dem Ausland 3329 Franken bezahlen.

Feiern im Bermudadreieck

Für 1777 Erstsemestrige hat das erste Studienjahr bereits vergangenen Montag mit der Startwoche begonnen. Einer dieser Studenten ist Lucas Englisch.

Der 18-Jährige, der in der deutschen Stadt Königstein bei Frankfurt mit seinen Eltern, seinem Zwillingsbruder, und einem jüngeren Bruder aufgewachsen ist, blinzelt müde. Der grossgewachsene angehende Student der Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit den dunkelblonden Locken setzt sich an einen tiefen Holztisch im HSG-Hauptgebäude. Englisch ist nicht der Einzige, der fürs Studium aus dem Ausland nach St.Gallen gezogen ist. Der maximale Ausländeranteil ist gemäss Jürg Roggenbauch, Medienverantwortlicher der HSG, vom Kanton gesetzlich festgelegt und liegt bei maximal 25 Prozent.

Lucas Englisch aus Königstein (D) ist einer von 1777 Assessment-Studierenden an der HSG. Bild: Tobias Garcia

Draussen prasselt der Septemberregen auf den Campusasphalt. «Ich war gestern Abend im ‹Trischli› feiern», sagt Englisch und trinkt einen Schluck Migros-Eistee. Ausser im Club in der Brühlgasse hat Englisch auch schon im «Alpenchique» gefeiert und die Bars des berühmt-berüchtigten «Bermudadreiecks» in der St.Galler Innenstadt erkundet.

In den Ausgang gehen, neue Menschen aus aller Welt kennen lernen, mit ihnen feiern: All das gehört zum Studentenleben dazu, das dieser Tage langsam nach St.Gallen zurückkehrt – auch an die Universität am Rosenberg, denn: Das neue Herbstsemester 2021 startet mit Vollpräsenz und Zertifikatspflicht. Weitere Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht oder Kapazitätsbeschränkungen in den Hörsälen entfallen.

Er halte die 3G-Regel für sinnvoll und sei sehr froh, dass er sein Studium nicht im Fernunterricht habe beginnen müssen, sagt der doppelt geimpfte Lucas Englisch erleichtert. Er sagt: «Ein Freund von mir studiert in Mailand im dritten Semester Architektur und hat das Unigebäude bis heute noch nicht von innen gesehen!» Hätte er sein HSG-Studium im Fernunterricht beginnen müssen, wäre er nicht nach St.Gallen gezogen, fügt Englisch hinzu. Ob Zimmer im elterlichen Zuhause in Königstein oder WG-Zimmer in St.Gallen, mache keinen grossen Unterschied.

Die Küche in der Männer-WG steht noch

Warum hat es den 18-Jährigen für seinen neuen Lebensabschnitt nach St.Gallen gezogen? Wäre eine internationale Metropole wie München für den bei Frankfurt aufgewachsenen Sportfan nicht naheliegender gewesen? Nein, sagt Englisch. Er habe schon früh gewusst, dass er BWL studieren wolle, sagt der Sohn einer Personalsachbearbeiterin und eines selbstständigen Investmentberaters. Lucas Englisch sagt:

«Will man BWL studieren, gehört die HSG international zu den Top Universitäten.»

Auch habe er schon immer gewusst, dass er im Ausland studieren wolle. St.Gallen sei klein, aber fein, sagt Englisch. Ihm gefalle, dass Städte wie Zürich oder München schnell erreichbar seien. Zudem schätze er die Nähe zum Bodensee oder zu den Bergen, ergänzt der begeisterte Skifahrer.

Englisch wohnt seit einer Woche mit einem Schulfreund, der ebenfalls an der HSG studiert, in einer Wohnung in St.Fiden. Dass von nun an nicht mehr seine Mutter die Wäsche wasche und das Essen koche, daran müsse er sich noch gewöhnen. Doch Englisch ist zuversichtlich:

«Bis jetzt ist unsere WG-Küche nicht in Flammen aufgegangen. Noch nicht.»

Gut ein Drittel Studentinnen

Ein Grossteil der HSG-Studierenden ist männlich, gut ein Drittel sind Frauen. Darunter auch die St.Gallerin Laura Fagetti. «Impfzwang? Nein, das finde ich nicht», sagt die 24-Jährige zur ab Montag geltenden Zertifikatspflicht an der HSG, wo Fagetti nach erfolgreich abgeschlossenem Bachelor den Master in Rechtswissenschaften beginnt. Jeder, der sich nicht impfen lassen wolle, habe die Wahl, sich testen zu lassen, sagt sie.

Der St.Galler Jurastudentin Laura Fagetti gefällt das Leben in ihrer Stadt. Bild: Andrea Stalder

Die zierliche Jurastudentin mit dunklen Haaren und grossen, grünen Augen sitzt in einem Café in der südlichen Altstadt von St.Gallen, wo sie sich mit ihrer Schwester eine Wohnung teilt. Draussen tost die Steinach die Mühleggschlucht hinunter. In fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens werde das Zertifikat mittlerweile verlangt, da sei es sinnvoll, die 3G-Regel auch auf dem Campus einzuführen.

Fagetti besitzt ein Zertifikat, die 24-Jährige ist geimpft. Als sie im Impfzentrum sass, hatte sie zwar wegen der möglichen Nebenwirkungen ein leicht mulmiges Gefühl, doch sie sei froh, habe sie sich piksen lassen:

«Impfen ist mein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.»

Raus aus dem stillen Kämmerlein

Die aus einer Journalistenfamilie stammende Jurastudentin ist nach Studienbeginn im Präsenzunterricht und anderthalb Jahren Fernunterricht froh, nicht mehr alleine in ihrem Kämmerlein lernen zu müssen. Der Fernunterricht sei ihr zwar nicht schwergefallen und habe durch die online aufgezeichneten Veranstaltungen auch mehr Flexibilität mit sich gebracht, sagt Fagetti, die neben dem Studium in einem Escape-Room jobbt.

«Doch rauszugehen, an die Uni zu fahren, meine Freunde zu treffen – das ist einfach ein ganz anderes, besseres Gefühl.»

Die im rheintalischen Lienz und in Rorschach aufgewachsene Fagetti lebt seit 14 Jahren in der Gallusstadt. Sie sagt:

«St.Gallen, das ist meine Stadt. Hier möchte ich nicht mehr weg.»

Die Verbundenheit zur Stadt und ihren Menschen – Eltern, Geschwister und Freund leben alle in St.Gallen – ist laut Laura Fagetti auch der Grund, warum sie nicht in Zürich oder im Ausland Jura studiert. Für den Master nach Zürich zu gehen, habe sie sich zwar überlegt. Doch auch finanzielle Faktoren hätten eine Rolle gespielt. «Das Leben in St.Gallen kostet deutlich weniger als in Zürich», sagt die zukünftige Anwältin.