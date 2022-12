Plagiatsskandal an der HSG: Das ist bisher passiert

Universität St.Gallen Sie haben den Faden im Plagiatsskandal an der HSG verloren? Die Ereignisse im Überblick Die HSG wird von vielen Vorwürfen erschüttert: Es geht um Plagiate, Dementi, Drohungen und schliesslich um die Freistellung zweier Professoren. Eine Chronologie der Ereignisse in sechs Kapiteln. Elia Fagetti 20.12.2022, 12.00 Uhr

Einem HSG-Professor wird vorgeworfen, er habe in seiner Doktorarbeit und in seiner Habilitationsschrift plagiiert. Er soll zudem Arbeiten von Studierenden unter eigenem Namen veröffentlicht haben. Auch der Habilvater des Professors – die zwei kennen sich schon länger – ist darin verwickelt. Doch was ist genau passiert?

Kapitel 1: So kam der Skandal ins Rollen

Ein Betriebswirtschaftsprofessor hat bei seiner Habilitationsschrift an der Universität St.Gallen systematisch plagiiert. Zu diesem Schluss kommt der renommierte externe Gutachter Stefan Weber. Bereits zuvor haben Studierende der Universität St.Gallen auf die Plagiate des Professors hingewiesen. Daraufhin setzte die HSG eine Untersuchungskommission ein, um den Fall zu prüfen. Die interne Untersuchung kam nach neun monatiger Untersuchung jedoch zum Schluss, alles sei in bester Ordnung, die Vorwürfe gegen den Professor seien haltlos.

Diesem Ergebnis der HSG-Untersuchung widersprach Plagiatsforscher Stefan Weber jedoch heftig. Obwohl er nur einen Teil der Habilitationsschrift untersuchte, entdeckte er schon nach kurzer Zeit zahlreiche Plagiate. Diese Arbeit sei so nicht zulässig, sagte Weber.

Nach der Publikation des ersten Artikels fordert eine SP-Kantonsrätin eine rasche Aufklärung des Falls. Für sie ist klar: «Die Universität muss jetzt die Flucht nach vorne antreten.» Der verantwortliche Bildungsdirektor des Kantons, Stefan Kölliker, wollte sich zu diesem Zeitpunkt nicht äussern.

Kapitel 2: Die ehemalige Universität in Deutschland ermittelt

Plagiatswürfe gibt es auch gegen die Doktorarbeit des Professors. Da diese nicht an der Universität St.Gallen eingereicht wurde, muss seine ehemalige Universität, die Technische Universität Darmstadt, ermitteln. Dort laufen die Untersuchungen seit über einem Jahr. Auf Anfrage heisst es knapp: «Das Verfahren läuft noch, darum werden wir uns nicht äussern.»

Brisante Recherchen zeigen: Die Studierenden, die die Plagiate aufgedeckt haben, wurden im Zuge der Untersuchung nie von der HSG angehört. Nicht nur Plagiatsforscher Weber, auch eine St.Galler Anwältin, die die betroffenen Studierenden der HSG vertritt, stellt daraufhin die Untersuchung der Uni St. Gallen in Frage.

Nach und nach kommen mehr Missstände ans Licht. Der plagiierende Professor soll nun auch über Jahre Arbeiten seiner Studierenden als Erstautor publiziert haben. Mehrere seiner ehemaligen Studierenden sind empört und wollen sich wehren.

Kapitel 3: Der Rektor stellt sich der Kritik

In den folgenden Tagen spricht HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller in einem Interview mit dieser Zeitung. Darin verteidigt er das Vorgehen der Uni. Die Universität St.Gallen habe den mutmasslichen Plagiatsfall nach bestem Wissen und Gewissen untersucht. Trotzdem will er die Vorwürfe des Plagiatsexperten Stefan Weber nun prüfen – und erwägt eine weitere Untersuchung.

Kapitel 4: Habilvater mischt sich ein

Der nächste Aufreger: Der Professor, der die plagiierte Habilitationsschrift des beschuldigten BWL-Professors betreut hat, hat Studierenden gedroht, damit diese nicht mit der Presse reden. Über einen Anwalt versucht er, sie zum Schweigen zu bringen. Die Kritik an der HSG wird nach Bekanntwerden dieser neuen Details stärker.

Kapitel 5: HSG will aus erster Hand von Missständen erfahren

In schnellem Tempo geht es weiter. Die Schlagzeilen über Verstösse gegen die wissenschaftliche Integrität an der HSG veranlasst die Universitätsleitung zu einer internen Information. Die Haltung: Die Uni will künftig aus erster Hand über Missstände verständigt werden und bittet betroffene Studierende, sich zu melden. Einen Plan jedoch, möglichst schnell aus der Misere herauszufinden, gibt es nicht.

Dann verkündet die HSG erste Konsequenzen aus der Plagiatsaffäre: Sie will eine neue Untersuchung einleiten und betroffene Studierende anhören. Zudem verurteilt die Uni den juristischen Alleingang des Institutsleiters, der die Studierenden mit Briefen bedroht hat.

Kapitel 6: Die beiden Professoren werden freigestellt – und der HSG-Rektor und Regierungsrat Kölliker stehen unter Polizeischutz

Nur zwei Tage später kommt der Knall: Universitätsrat und Rektor haben die zwei Professoren vorläufig freigestellt. Alle digitalen Zugänge der beiden wurden abgestellt und sie erhalten ein Rayonverbot für das gesamte Unigelände. Der St.Galler Regierungsrat und Bildungsdirektor Stefan Kölliker spricht von einem «Befreiungsschlag» und will umfassende Ermittlungen einleiten. HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller sagt: «So etwas gab es an der HSG noch nie».

Die HSG und ihre Skandale Bereits mehrmals sorgte die Universität St.Gallen (HSG) in den vergangenen Jahren für negative Schlagzeilen. Von 2012 bis 2016 haben die Jungfraubahnen gemäss Finanzmarktaufsicht Finma ihren Aktienkurs manipuliert. Der damalige HSG-Rektor Thomas Bieger stand der Bahngesellschaft als Präsident vor. Einer der grössten Skandale der vergangenen Jahre ist die Spesenaffäre: Ein Professor hat sich jahrelang massiv erhöhte Spesenabrechnungen von der HSG bezahlen lassen. Erst nach zwei Jahren Verhandlung zahlte der Professor 80'000 der 100'000 bis 120'000 Franken zurück. Auch ein nationaler Skandal trifft die HSG: Die Raiffeisen-Affäre rund um Pierin Vincenz. Der HSG-Professor und damalige Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident Johannes Rüegg-Stürm hatte Vincenz' Spesen ohne Nachfragen einfach genehmigt. Rüegg-Stürm ist weiterhin an der HSG als Professor angestellt. (elf.)