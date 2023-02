Ein Jahr HSG-Square: Die soziale Architektur beflügelt die Uni

Universität St.Gallen Innovative Wirkkraft gegen innen, noch wenig Ausstrahlung in die Stadt: HSG-Neubau Square ist seit einem Jahr in Betrieb Mit hohen Erwartungen wurde vor einem Jahr der gläserne HSG-Erweiterungsbau Square eröffnet. Der zukunftsweisende Lern- und Begegnungsort hat den Praxistest bestanden – auch dank eines «produktiven Konflikts» mit den Studierenden. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

So wurde an der HSG noch nie gelehrt: Kurs zur partizipativen Führung Anfang September im Square-Foyer. PD

Ende Januar erst war Ai Weiwei da, Mitte März kommt Maja Göpel. Grosse Namen im Square, dem neuen Glasbau der Universität St.Gallen. Namen mit Ausstrahlung, die den Anspruch der HSG belegen, mehr zu sein als eine schnöde Wirtschaftsuniversität; Aushängeschilder für kritische Wissensvermittlung in einer Welt im Umbruch. Dass der chinesische Starkünstler und Dissident vom kühnen Quadratschachtelbau des japanischen Architekten Sou Fujimoto laut Bericht des Schweizer Fernsehens «mässig begeistert» war, spielt keine Rolle – Weiwei kam nicht als Architekturtourist, sondern als Regimekritiker.

Auch Maja Göpel, Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschafterin, fordert einen Wandel – für eine ökologisch und sozial verträgliche Gesellschaft. «Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen» heisst ihr neuer Bestseller, der Titel passte auch als Leitspruch für den Square. «Prototyp für die Universität der Zukunft» hat Rektor Bernhard Ehrenzeller das Learning-Center genannt.

«Maja Göpel wird hier einiges aufmischen», freut sich Square-Intendant Philippe Narval. Es gehe ihr darum, Bilanzierungsstandards zu ändern, den wirtschaftspolitischen Code umzuschreiben. «Dafür hat es an der HSG echt coole Nerds.» In der künftigen HSG-Lehre soll Nachhaltigkeit in allen Bereichen vertieft werden – Klimapolitik wird ab 2025 ein Pflichtfach im ersten Studienjahr sein.

Die Reihe «Personality in Residency» gehört zu den Trümpfen im Square. Bevor die «Scientists4Future»-Initiantin vier Tage «residiert», ist das Medienunternehmen Ringier zu Gast: CEO Marc Walder, in Goldach aufgewachsen, wird mit seinem Team erstmals eine öffentliche Konzernleitungssitzung abhalten und im «Unplugged»-Format bei Bier und Pizza Publikumsfragen beantworten – angesichts der Affäre um Bundesratsinterna wohl kein kalter Stuhl.

Transformation und Digitalisierung beschäftigt Ringier ebenso wie andere hochkarätige Gäste, namentlich die amerikanische Bildungsexpertin Esther Wojcicki, die an der HSG Textbildung mittels künstlicher Intelligenz (Chat GPT) beleuchtet. Ebenfalls im Frühling geht es um die Kehrseiten der digitalen Welt, wenn die Netzaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin im Square gastiert. Strafrechtsprofessorin Monika Simmler spricht mit ihr über digitale Gewalt im Strafrecht.

Die flexiblen Räume fordern Interaktion

Square-Intendant Philippe Narval als Moderator des Gesprächs mit Ai Weiwei. Arthur Gamsa

Der gemeinsame Nenner aller Veranstaltungen ist die Interaktion – und das Teamwork. «Das offene Gebäude mit seinem flexiblen Mobiliar funktioniert», sagt Intendant Narval. «Vom ersten Tag an lief die angestrebte Nutzung, ein Horror für Innenarchitekten, aber für uns ein ideales Spielfeld.» Narvals bisheriges Highlight war das Zusammenspiel vom roten Turm auf dem Julierpass mit der Glaspyramide auf dem Rosenberg, sprich die gemeinsame Woche von Studierenden der Wirtschafts- und Rechtswissenschaft mit Choreograf und Mitgliedern des Kulturfestivals Origen, die in zwei ausverkauften Tanzperformance-Abenden mündete.

Inzwischen wuselt es täglich nur so vor Studentinnen und Studenten, die alle Plätze und Nischen belegen. Beziffern lässt sich dies schwierig, doch 130 Vorlesungen (4235 Stunden) und 5900 teilnehmende Studierende im 2022 sind schon mal viel. Wie die «soziale Architektur» die HSG beflügelt, soll der heutige Tag des «Open Square» dem breiten Publikum vor Augen führen – angesagt ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Workshops, politischen Diskussionen (wiederum auch zum Krieg in der Ukraine), aber auch Musik, Kultur, Sport, Spiel und Mode. Beteiligt sind 44 Institutionen, davon sind 35 studentische Vereine von Unichor und Orchester bis zum Fashion-Verein Un-Dress und Rugbyklub. Dass 35 dieser 135 Vereine die «Kultur des Zurückgebens» pflegen, freut Narval speziell.

«Das Gemeinwohl zu fördern, ist in unserer Krisenzeit das Wichtigste.»

Irina Kopatz, Präsidentin der Studentenschaft. Bild: PD

Längst überwunden ist der anfängliche Unmut seitens der Studierenden, die im Learning-Center stille Lernplätze vermissten und die Öffnungszeiten kritisierten. Narval spricht von einem «produktiven Konflikt», der das Bewusstsein fürs innovative Haus im Unterschied zur Bibliothek geschärft habe. Weil die Intendanz Wünsche wie stille Seminarräume während der Lernphase berücksichtigte, wurde der Glasbau akzeptiert. Sogar «mit viel Freude», bestätigt Irina Kopatz, Präsidentin der Studentenschaft. Für die Studierenden sei das neue Unigebäude «ein Begegnungsraum zur Horizonterweiterung». Besonders geschätzt werden die Beteiligung am «Austausch unterschiedlichster Personengruppen» sowie neue Lernformate, in denen eigene Lösungsvorschläge erarbeitet werden könnten.

Katalysator für Innovation auch auf Dozierendenseite

Martin Eppler, HSG-Professor für Medienmanagement und zuständiger Prorektor für die Lehrinnovation. Bild: Jaeger Michael Düsseldorf

«Dank der offenen Architektur gehen wir viel stärker und früher in die Interaktion», sagt Martin Eppler, HSG-Professor für Medienmanagement und zuständiger Prorektor für die Lehrinnovation. Grossgruppenveranstaltungen zu Themen wie Polarisierung, Krisenmanagement oder Mentoring zeigten, wie neue Lerngefässe «über den klassischen Klassenverband hinaus» entwickelt werden könnten. Der Square habe seine «kulturelle Katalysatorenrolle bereits erfüllt», meint Eppler. (Im Teehaus ziehen Studierende wie Dozierende selbstverständlich ihre Schuhe aus.)

«Es fühlt sich einfach komisch an, im Square eine herkömmliche Power-Point-Präsentation abzuhalten, anstatt mit Studierenden Inhalte gemeinsam zu erarbeiten und zu visualisieren.»

Dass die Studierenden das Gebäude rasch in Beschlag genommen haben, bestätigt Caspar Hirschi, Historiker und Dekan der School of Humanities and Social Sciences an der HSG. Gerade für die geistigen und kulturellen Zusammenhänge, die das Kontextstudium bietet, sei der Square «eine tolle Chance» und versprühe einen «positiven Vibe». Dabei hatte Hirschi zunächst Bedenken: «Die Flagship-Architektur an den Unis, wie das Rolex Learning Center in Lausanne, läuft Gefahr, gegen aussen zu strahlen und nach innen keine klare Funktion zu erfüllen.» Der Square jedoch habe sofort im wörtlichen Sinn einen öffentlichen Platz für «grandiose Anlässe geschaffen, die so an der Uni vorher nicht möglich waren», sagt Hirschi und nennt als Beispiele die Diskussion zum Kriegsausbruch in der Ukraine und die erwähnte Origen-Tanzaufführung.

Caspar Hirschi, Historiker und Dekan der School of Humanities and Social Sciences an der HSG. Bild: Hanspeter Schiess

Wie viele seiner Kollegen unterrichtet Hirschi gern im Square und schwärmt auch von der technischen Infrastruktur, die seinem populären Kurs «Geschichte im Film» zugutekam. Freilich gebe es auch Formate, die sich im Neubau nicht eigneten, räumt er ein. Weil die Akustik für ein älteres Publikum mit Hörproblemen schwierig sei, seien die klassischen Vorlesungssäle für öffentliche Vorlesungen besser geeignet. Und ganztägige Veranstaltungen wie ein Berufungsverfahren litten unter der mangelhaften Luftzirkulation.

Die Schnittstellen zur Stadt sind noch ungeklärt

Das Gefährt sei gestartet, das Potenzial längst nicht ausgeschöpft, stellt Intendant Narval fest. «Ich kenne keinen andern Ort an einer Uni, der so gemischt bespielt und genutzt wird.» Der Leuchtturm sei «ein Geschenk für die Stadt», doch der «Weg zu den Schnittstellen mit der Region noch lang», eine Schwellenangst noch spürbar. Der Square könne viel zum öffentlichen Diskurs in der Stadt beitragen, ist Historiker Hirschi überzeugt. Allerdings sei das Angebot kultureller Veranstaltungen erstaunlich gross und verlange da und dort eine Absprache unter den Institutionen, welches je nach Thema und Form der bestmögliche Raum in der Stadt sei.

Kurz vor der Eröffnung 2022: Der Erweiterungsbau der HSG in Rotmonten. Bild: Belinda Schmid

Tatsächlich hat das Angebot von Lesungen, Vorträgen und Diskussionsanlässen in St.Gallen jüngst markant zugenommen, man denke nur an die Reihe des noch unbehausten Literaturhauses, das etwa im Kunstmuseum (Katja Petrowskaja) oder in der Lokremise (Kim de l'Horizon) veranstaltet. Die meisten Veranstalter in der Stadt schauen distanziert-interessiert auf die Bewegungen der Uni auf dem Hügel, Kooperationen haben sich bisher kaum ergeben.

Stellvertretend meint Rolf Bossart von der Erfreulichen Uni Palace, einer Art Volksuni: «Der Square ist ein interessantes Projekt. Der Anspruch, die Hochschule mit dem Ort, wo sie steht und den Leuten, die hier leben, zu verbinden, gefällt.» Square und Palace machen «oft ähnliche Sachen, eine Zusammenarbeit wie wir sie bereits mit der HSG pflegen, ist daher gut vorstellbar». Allerdings dürfe man den Unterschied nicht vergessen: «Kultur und Debatte im Square sind Teil eines Gesamtkonzepts, um Innovation an der HSG zu fördern. Was bei uns stattfindet, steht für sich selber, hat also eher eine Dringlichkeit.»

Ständeratspodien oder «Stadtgespräche» (wie in der Grabenhalle) müssen nicht im Square stattfinden. Doch eine Debatte zur nachhaltigen Stadtentwicklung («Grünes Gallustal») oder zur Identität der Stiftsbibliothek mit oder ohne ägyptische Mumie kann man sich dort vorstellen. Nicht Schepenese, aber eine andere historische Frau wird demnächst im Square verhandelt: Das ökumenische Team Wiborada 2021-2026 sucht im Uni-Glasbau am 19. April nichts weniger als das «fünfte Leben» von St.Gallen. Mit «zahlreichen Stakeholdern der Stadt und Region» wird erörtert, wie Wiborada «für St.Gallen zu einer neuen Marke werden kann». Schliesslich sei die erste Frau der Welt, welche heiliggesprochen wurde, «ein ungehobener Schatz und eine Chance für regionales Wachstum». Hat da jemand den Square gemeint?

Programm Open Square heute Samstag: https://www.hsg-square.ch/de/open-square