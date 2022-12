So kontert Plagiatsjäger Weber die Stellungnahme des HSG-Rektors

Universität St.Gallen «Humbug» und «Stümperei»: So kontert Plagiatsjäger Stefan Weber die Stellungnahme des HSG-Rektors Nach den Plagiatsvorwürfen soll die Universität St.Gallen die Habilitationsschrift des beschuldigten Titularprofessors noch einmal prüfen. Das fordert Experte Stefan Weber. Bislang hat die HSG diesbezüglich keine Absichten verlauten lassen. Seraina Hess Jetzt kommentieren 08.12.2022, 16.34 Uhr

Plagiatsprüfer Stefan Weber kritisiert die Universität St.Gallen. Bild: Joachim Bergauer

In einem investigativ anmutenden Frage-Antwort-Katalog äusserte sich HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller auf der Universitätswebsite am Dienstag erstmals zu den Plagiatsvorwürfen, die Titularprofessor Lars Dinkel (Name geändert) betreffen. Diese Form der Information wird von Experten bereits kritisch beäugt: So sagt etwa Krisenkommunikationsspezialist Roger Huber gegenüber TVO, er wünsche sich, der Rektor hätte sich vor der Kamera persönlich zum Sachverhalt geäussert. «Hier fehlt Leadership – und das in einer Institution, welche die Leader der Zukunft ausbilden soll.»

Jede Prüfung startet mit der Software

Weniger auf die Kommunikation, sondern vielmehr auf den Inhalt der Stellungnahme zielt die Kritik von Stefan Weber. Der Plagiatsexperte ist von dieser Zeitung mit der Prüfung von Lars Dinkels Habilitationsschrift beauftragt worden und hat rund 25 Fremd- und weitere Eigenplagiate aufgedeckt.

Obschon Rektor Bernhard Ehrenzeller beteuert, die Uni habe den Plagiatsverdacht ernst genommen, zweifelt Weber an diesem Umstand:

«Man kann es nicht anders ausdrücken: Wenn die Universität in dieser Habilitationsschrift keine relevanten Plagiatsfragmente festgestellt hat, war die Prüfung stümperhaft.»

Den Einwand des Rektors, eine Plagiatsprüfung erschöpfe sich nicht in algorithmischen Formulierungsvergleichen und könne nicht an eine Software delegiert werden, hörte Weber bereits in zahlreichen Fällen anderer Unis, die mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert worden waren. «Humbug», sagt Weber, «das viel genannte Argument, Software allein erkenne kein Plagiat, ist eine völlige Irreführung.» Denn mit seinem Team verfahre der Plagiatsprüfer genau gleich wie die HSG, weshalb die Arbeit nicht geschmälert werden könne:

«Nicht das Programm macht eine Textstelle zum Plagiat, sondern die wissenschaftliche Wertung. Doch zu Beginn jeder Plagiatsprüfung steht die Software – übrigens nutzt die Uni St.Gallen dasselbe Programm.»

Auch den Deckmantel der sogenannten kumulativen Habilitation, bei der einzelne Bestandteile vor der Abgabe der Arbeit bereits publiziert wurden, lässt Weber nicht gelten. Eigenplagiate seien genauso ernst zu nehmen wie Fremdplagiate, zumal die Uni dies in ihrem Regelwerk selbst festhält.

Eng geschnürter kommunikativer Spielraum der Uni

Ehrenzellers Stellungnahme geht mit den Medien hart ins Gericht. Der HSG-Rektor unterstellt der Presse eine «Bewirtschaftungslogik» und die Häufung von «umfangreichen und komplexen Medienanfragen», mit deren Antworten Artikelserien folgten, um die Aufmerksamkeit von Leserinnen und Lesern aufrechtzuerhalten. Der kommunikative Spielraum der Uni hingegen sei eng geschnürt und eingeschränkt, da sie umsichtiger formulieren müsse und nicht bereits aufgrund eines Anfangsverdachts ein Urteil fällen könne.

Weber sagt dazu: «Wenn sich eine Untersuchungskommission neun Monate Zeit lässt für die Prüfung der Habilitationsschrift und den Professor daraufhin entlastet, kann nicht kritisiert werden, dass die Medien, die zu einem anderen Schluss gekommen sind, eine rasche Antwort erwarten.»

«Sollte sich die wissenschaftliche Diskussion danach der Frage widmen, wie viele Plagiate zulässig sind, wäre das gefährliches Terrain für die Uni – und nicht zuletzt fatal für die Studierenden», sagt Stefan Weber. Bild: Keystone / Christian Beutler

Zeit, die Prüfung wieder aufzunehmen

Weber folgert aus der Stellungnahme weiter, dass die HSG zum jetzigen Zeitpunkt keine neuerliche Prüfung der Habilitationsschrift in Betracht zieht. «Doch genau das sollte sie. Niemand fordert, dass ein Kopf rollt; vielmehr ist es Zeit, die Plagiatsprüfung an der Universität wieder aufzunehmen», sagt er. Beizuziehen seien dieses Mal zwei unabhängige Experten, ein Fach- und ein Zitierspezialist. Auch Webers eigenes Gutachten will er dem Gremium vorlegen. Dass eine erneute Prüfung durch die Uni Plagiate zum Vorschein bringen würde, davon ist Weber überzeugt: «Sollte sich die wissenschaftliche Diskussion danach der Frage widmen, wie viele Plagiate zulässig sind, wäre das gefährliches Terrain für die Uni – und nicht zuletzt fatal für die Studierenden.»

