Finanz- und Bankenexperte Manuel Ammann neuer HSG-Rektor

Universität St.Gallen «Er ist in keine der Affären verstrickt»: Reaktionen zur Wahl des neuen HSG-Rektors Die HSG vertraut einem Eigengewächs: Der 52-jährige Finanzprofessor Manuel Ammann wird neuer Rektor. Er übernimmt 2024 als Nachfolger von Bernhard Ehrenzeller eine kritisch beobachtete Wirtschaftsuni im Umbruch. Stimmen und Einschätzungen. Marcel Elsener 22.12.2022, 05.00 Uhr

Strahlemann mit viel Finanzfachwissen: Der neue HSG-Rektor Manuel Ammann tritt seine Stelle am 1. Februar 2024 an. Archivbild: Michel Canonica

Kaum hat die Universität St.Gallen (HSG) ihre Plagiatsaffäre halbwegs gemeistert, überrascht sie kurz vor Weihnachten noch mit der Wahl ihres neuen Rektors: Er heisst Manuel Ammann, ist Finanzprofessor mit Jahrgang 1970, HSG-Absolvent, seit 2002 dort angestellt und ein Ostschweizer. Ammann, dem breiten Publikum als Bankenexperte am Schweizer Fernsehen bekannt, folgt im Februar 2024 auf den Staatsrechtler Bernhard Ehrenzeller, der das Amt im Februar 2020 von Thomas Bieger übernahm – befristet auf Ende 2023, weil er bei der Wahl bereits das Pensionsalter überschritten hatte.

Die Rektoratsstelle war im Sommer erstmals national und international ausgeschrieben, das Feld bewusst auch für externe Bewerbungen geöffnet worden. In der Endauswahl waren zwei Kandidaten und ein Kandidat, darunter eine Person aus dem Ausland. Manuel Ammann schwang obenaus, die Findungskommission schlug ihn einstimmig zur Wahl vor, der Rest war Formalität.

«Überzeugende Führungspersönlichkeit»

Was den Ausschlag für Ammann gab, betont Findungskommissionspräsident Oliver Gassmann, HSG-Professor für Technologiemanagement, in der Medienmitteilung wie folgt: «Manuel Ammann hat mit einer professionellen Präsentation seiner Zukunftsvision für die HSG, seinem breiten Erfahrungsschatz und seiner kooperativen, aber durchsetzungsfähigen Führungspersönlichkeit überzeugt.» Auch Bildungsdirektor Stefan Kölliker streicht die «überzeugende Zukunftsvision» Ammanns hervor und spricht von einem «Macher mit grossem Leistungsausweis». Seine Qualitäten als «unabhängige, authentische, glaubwürdige, integre und belastbare Persönlichkeit» prädestinierten ihn «auch für den Lead bei den Veränderungen in Governance und Compliance», heisst es weiter.

Dass Ammann, seit 2003 Direktor am Institut für Banken und Finanzen, als künftiger Rektor die Institute verstärkt kontrollieren sollte, sehen die Wahlverantwortlichen nicht als Nachteil. Im Gegenteil betonen sie das «tiefe Verständnis», das er «für die Bedeutung der Institute an der HSG» mitbringe, und dass er «mit dem Selbstverständnis, der Identität und den Arbeitsabläufen der HSG bestens vertraut» sei. Offensichtlich gilt das Vertrauen auch dem Umgang mit heiklen Sponsoren: Ammann leitet mit dem Center for Financial Services Innovation just jenes Forschungszentrum, das von der Credit Suisse mit 20 Millionen Franken finanziert wird. Das sorgte im Frühjahr 2021 für Zündstoff, doch der Bankenexperte verpflichtete sich in jedem Fall der unabhängigen Forschung. Er werde sich wie bis dahin «weiterhin kritisch zur Credit Suisse äussern, wenn es dafür einen Anlass gibt».

Ammann, der zunächst in Vancouver Informatik studierte und später als Quereinsteiger an der HSG in Finanzwissenschaften dissertierte sowie in Basel habilitierte, lehrte auch an den Universitäten von Berkeley und New York. Nebst der internationalen Erfahrung verfüge er über einen hohen Praxisbezug und sei in der Ostschweiz gut vernetzt, heisst es. So ist er Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank AG (seit 2010) sowie Verwaltungsratspräsident der Neue Bank AG (Vaduz) und der Anlageberatungsfirma Algofin – Mandate, die er im Zuge seiner Amtsübernahme als Rektor 2024 niederlegen wird.

Stirnrunzeln bei SP und Grünen

Die ersten Reaktionen auf die Rektorwahl fallen grösstenteils positiv aus. Mit Manuel Ammann habe die HSG «einen der in der Schweiz aktuell profiliertesten und bekanntesten Finanzwissenschafter» gewählt, meint etwa SVP-Fraktionschef Christoph Gull. Die Wahl stimme «zuversichtlich im Sinne einer positiven Weiterentwicklung der HSG». Dass es sich bei Ammann um ein «Eigengewächs» handle, sei kein Nachteil, sagt Gull. Er sei «in keine der internen Affären verstrickt gewesen und bringe überdies ausreichend Erfahrungen aus anderen Schweizer und ausländischen Universitäten mit». Gulls Fazit: «Ich traue Herrn Ammann den notwendigen Kulturwandel in der HSG zu.»

Kritischer sind freilich die Stimmen auf linker Seite. Zur Person Ammann könne sie nichts sagen, weil sie ihn nicht kenne, sagt SP-Fraktionschefin Bettina Surber. Doch grundsätzlich sei sie skeptisch: «Für uns ist klar, dass sich die Universität St.Gallen öffnen muss – weg von der Fokussierung auf Finance, Marketing und Banking.» Nun deute die Wahl «leider gerade in die entgegengesetzte Richtung». Die SP hoffe sehr, dass Ammann «die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Universität mitbringt».

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen, befremdet der Zeitpunkt der Wahl: «Mitten im Sturm rund um die Plagiatsgeschichte wird der neue Rektor vorgestellt, obwohl es noch mehr als ein Jahr dauert bis zu seinem Amtsantritt.» Ohne die Qualitäten des designierten Rektors schmälern zu wollen, löse die Wahl «eines Bankers doch Fragen aus», sagt Gschwend. «Nach der Kritik an der Nähe zur Finanzwirtschaft müssen sich Universitätsrat und Regierung die Frage gefallen lassen, ob es angezeigt ist, einen klassischen Bankenvertreter zum obersten HSGler zu wählen.» Dass mit der CS eine Bank mit «gröberen Negativschlagzeilen» das von ihm geleitete Institut sponsore, werde es Ammann «nicht leicht machen, das Amt unbeschwert anzutreten», folgert Gschwend.

Politisch und privat nicht exponiert

Wie der Banken- und Finanzspezialist Ammann die HSG künftig prägen wird, bleibt derzeit Spekulation. Anders als der amtierende Rektor Bernhard Ehrenzeller, der einst Berater von CVP-Bundesrat Arnold Koller war und der Mitte-Partei nahesteht, lässt sich bei Ammann keine Nähe zur Politik erkennen. Welchem Rektoratsvorgänger er am nächsten steht (wie Ehrenzeller Alois Riklin), ist unbekannt – am ehesten wohl Ökonom Peter Gomez.

Ein Hinweis auf die künftige Ausrichtung wird die Wahl der vier Prorektoratspersonen geben, die bereits im Frühjahrssemester 2023 ansteht. Über das Privatleben Ammanns ist wenig bekannt: Aufgewachsen in Romanshorn, lebt er heute in Niederteufen, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Das Dorfblatt fand immerhin heraus, dass er Amerika schätzt, aber die hiesige Lebensqualität doch vorzieht, am liebsten vegetarisch isst und Wandern, Skifahren und Langlaufen als Hobbys pflegt – Ausdauer wird er als Rektor einer von Skandalen erschütterten Uni brauchen.

