Aviatik-Experte über den Flugzeugabsturz am Säntis

Unglück Aviatik-Experte zum Flugzeugabsturz am Säntis: «Für viele Privatpiloten ist eine Alpenüberquerung eine echte fliegerische Herausforderung» Im Säntisgebiet ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Cessna mit einer Person an Bord ist im deutschen Siegen gestartet und war unterwegs nach Italien. Aviatik-Experte Hansjörg Egger über mögliche Gründe, die zum Absturz geführt haben könnten. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.54 Uhr

Blick auf Teile des verunglückten Flugzeugs. Bild: Kapo SG

Weshalb könnte die Cessna im Alpstein abgestürzt sein, welche Szenarien sind möglich?

Hansjörg Egger: Ich kann mir vorstellen, dass der Pilot im Sichtflug geflogen ist und dann plötzlich desorientiert war über den Alpen, vielleicht wegen einer Nebelschwade oder generell schlechter Sicht. Das ist für mich am wahrscheinlichsten.

Die Cessna wird seit Mitte der 80er-Jahre gebaut. Seither gab es mit diesem Typ nur etwa ein Dutzend Abstürze, bei denen praktisch immer menschliches Versagen der Grund war. Die Cessna Caravan wird auch als Arbeitstier der Lüfte bezeichnet, sie ist ein sehr zuverlässiges Flugzeug. Deshalb schliesse ich ein technisches Versagen nahezu aus.

Hansjörg Egger ist Militär- und Zivilluftfahrtexperte. Bild: pd

Welches sind die besonderen Schwierigkeiten beim Überflug über ein Gebirge?

Eine Alpenüberquerung ist immer anspruchsvoll, bei schlechter Sicht sowieso. Die Auf- und Abwinde und Turbulenzen in den Tälern und über den Kämmen sind nicht zu unterschätzen. Man könnte auch als Kleinflugzeug in höheren Höhen fliegen, im Instrumentenflug. Das ist aber aufwendig und man muss sich an- und abmelden. Ich habe auch schon erlebt, dass wir während einer Alpenüberquerung mit dem Helikopter in die Höhe wechseln mussten, weil wir plötzlich nur noch Nebelwände um uns herum vorfanden. In den Bergen kann die Sicht sehr schnell prekär werden.

Kommt es demnach gehäuft vor, dass ein Flugzeug über den Bergen abstürzt?

Ja, das kommt immer wieder vor. Für viele Privatpiloten ist eine Alpenüberquerung eine echte fliegerische Herausforderung. Viele Kleinflugzeuge sind zudem knapp motorisiert. Wenn man nicht im richtigen Moment umkehrt, das heisst, den sogenannten Point of no Return verpasst, indem man zum Beispiel in zu geringer Höhe in einen Talkessel einfliegt, gibt es keinen Ausweg mehr. Auch das bis zu 2500 Meter hohe Säntismassiv hat da seine Tücken.

Welches sind jetzt die Schwierigkeiten bei der Bergung?

Schlechte Sicht und Turbulenzen behindern auch die Bergung. Erst recht, wenn man davon ausgeht, dass es keine Überlebenden gibt, geht man kein unnötiges Risiko ein. Das dürfte hier der Fall sein, da das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit in eine Felswand geflogen ist.

Ist es erlaubt, alleine eine Cessna zu fliegen?

Das Zweimanncockpit ist von nationaler zu nationaler Behörde anders geregelt. Bei Frachtflugzeugen, die weit fliegen, macht es Sinn, dass zwei Personen im Cockpit sitzen. Bei Passagierflugzeugen sowieso. Nicht vor allem wegen der Sicherheit, sondern wegen der Ruhezeiten, die eingehalten werden müssen. Das BAZL ist generell eher auf der vorsichtigen Seite. Es ist aber nicht unbedingt sicherer, wenn vier Augen eine Situation beurteilen. Am Ende muss doch jemand alleine und schnell entscheiden in einer brenzligen Situation. Einer muss die Verantwortung übernehmen, nicht zwei Halbe. Es ist immer mal wieder vorgekommen, dass sich Pilot und Copilot in die Haare geraten sind wegen unterschiedlicher Meinungen. Das hat zum Beispiel 1990 beim Anflug der Alitalia-Maschine auf den Flughafen Zürich sogar zu einer Flugzeugkatastrophe geführt.

Das Wrack des Kleinflugzeugs wurde im Bereich Grüehorn in der Nähe der Silberplatten gefunden. Bild: Kapo SG/Google Street View

Haben Kleinflugzeuge auch eine Blackbox, die den Flug aufzeichnet?

Kleinflugzeuge haben keine Blackbox, das kostet nur viel und bringt nichts.

Glauben Sie, dass man die Ursache für diesen Absturz je herausfinden wird?

Ja, ich gehe davon aus. Mit den heutigen Möglichkeiten der Auswertungen ist vieles machbar. Man wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Grund nennen können.

Sind einige Flugzeugabstürze allenfalls auch getarnte Suizide?

Diese Gedanken spielen spätestens seit dem provozierten Absturz der Maschine von German Wings immer auch mit. Aber in diesem Fall gehe ich nicht davon aus, weil das Wetter und die schlechte Sicht ein zentraler Faktor waren. Auch beim Absturz der Boeing 737-800 von China Eastern kam diese These auf. Denn es sind einige Fälle dokumentiert, die einen Suizid des Piloten vermuten lassen.

Hansjörg Egger Hansjörg Egger ist als Luftfahrtfotograf ehemaliger Angehöriger der Luftwaffe. Er ist Militär- und Zivilluftfahrtexperte und Dok-Fotograf. Für Magazine, Zeitschriften, Tages- und Wochenzeitschriften ist er als Journalist tätig. Egger lebt in Uster und Vattiz Lumnezia und ist Mitglied der Schweizerischen Vereinigung für Flugwissenschaften, im Akademischen Aviatikverein und im Deutschen Luftfahrt-Presse-Club. (red)

