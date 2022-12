Geldnot: Ostschweizer Kinderspital setzt auf Treffen mit Berset

Ungedeckte Kosten Ostschweizer Kinderspital vor dem Krisengipfel mit Alain Berset: «Wir erwarten zumindest einen Zeitplan» Die Kinderspitäler stecken in Finanznot, weil die Tarife die Kosten nicht decken. In Bundesbern erhöhen Ostschweizer Parlamentsmitglieder den Druck. Gesundheitsminister Alain Berset hat derweil in ein Treffen mit den Spitalverantwortlichen von St.Gallen, Zürich und Basel eingewilligt. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Der Druck auf den Gesundheitsminister, ein Machtwort für die Kinderspitäler zu sprechen, steigt: Bundesrat Alain Berset, hier mit Nationalrätin Barbara Gysi (SP/SG). Bild: Anthony Anex / Keystone

Das Problem ist längst erkannt: Die Kinderspitäler in der Schweiz arbeiten zu günstig. Vor allem im ambulanten Bereich sind die Tarife nach wie vor zu tief, Millionendefizite sind die Folge – auch beim Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen.

Das Bundesparlament hat schon vor zwei Jahren entschieden, dass der Bund eine Lösung vorlegen muss, um diese Unterfinanzierung zu beseitigen. Passiert ist das bis jetzt nicht. Mehrere Ostschweizer Parlamentsmitglieder haben darum in der Wintersession interveniert, der jüngste Vorstoss stammt von Barbara Gysi (SP/SG). Sie will vom Bundesrat wissen, wann er den Auftrag des Parlaments umsetzen werde und ob er bereit sei, Sofortmassnahmen zu ergreifen, um etwa den Kostendeckungsgrad bei Kindern mit komplexen Krankheiten zu erhöhen. Gysi fragt auch, ob der Bundesrat ein Machtwort sprechen und den Krankenversicherern Weisungen erteilen werde, um die Unterfinanzierung der Kindermedizin zu beheben.

Mindestens die nächsten Schritte festlegen

Die Antwort des Bundesrats steht noch aus. Allerdings kommt nun Bewegung in die Sache: Gesundheitsminister Alain Berset (SP) hat in ein Treffen mit den Verantwortlichen der Kinderspitäler St.Gallen, Zürich und Basel eingewilligt, wie der «Sonntags-Blick» berichtet.

Arno Noger, Präsident Stiftung Ostschweizer Kinderspital. Bild: Ralph Ribi

Arno Noger, Präsident der Stiftung Ostschweizer Kinderspital, bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung: Das Treffen mit dem Gesundheitsminister findet am 31. Januar statt. Was erhofft er sich von diesem Gespräch? «Ich erwarte, dass wir mindestens in der Lage sind, zusammen die nächsten Schritte und einen Zeitplan zu vereinbaren» – damit das Problem in absehbarer Zeit gelöst werde. «Wir sind besorgt über die neuerliche Forderung aus Bern, wonach die Kinderspitäler zuerst die Möglichkeiten mit den Tarifpartnern ausschöpfen sollen, bevor Bern selbst handelt. Diese Verhandlungen haben wir geführt, leider ohne das erwünschte Ergebnis.»

Das Problem betreffe nicht nur die drei eigenständigen Kinderspitäler St.Gallen, Zürich und Basel, sondern die Kinder- und Jugendmedizin im ganzen Land, so Noger.

Wenn nichts passiert, droht der Abbau

Was wäre die Folge für das Ostschweizer Kinderspital, wenn die Tarife trotz allem noch jahrelang zu tief blieben? Die Trägerschaft – die Kantone St.Gallen, Thurgau, beide Appenzell und das Fürstentum Liechtenstein – müsste weiterhin in die Bresche springen. Im Jahr 2021 leisteten die Träger wegen der nicht kostendeckenden Tarife Zusatzbeiträge im Umfang von zehn Millionen Franken, wie Noger sagt.

Das Kinderspital werde sich auch weiterhin um Spenden von Dritten bemühen. Jedoch: «Keine betriebswirtschaftlich geführte Organisation kann sich auf Dauer ein Defizit in ihrer Kerntätigkeit leisten.» Im Extremfall drohe ein Leistungsabbau beziehungsweise ein Verzicht auf den Ausbau wichtiger Angebote wie etwa für Kinder mit seltenen Krankheiten. «Oder wir werden in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, Belastungssituationen wie die aktuelle RS-Virus-Welle zu stemmen.»

