Unfallstatistik «Die Verkehrszahlen sind nach wie vor tiefer als vor der Pandemie»: Weniger Unfälle, aber mehr Schwerverletzte auf St.Galler Strassen Weil während der Pandemie weniger Fahrzeuge im Strassenverkehr unterwegs waren, nahm auch die Zahl der Unfälle ab. Zugenommen haben dagegen die Unfälle mit E-Bikes und Motorrädern, wie die Verkehrsunfallstatistik 2021 zeigt. Olivia Jasek Jetzt kommentieren 17.03.2022, 15.41 Uhr

Mehr Unfälle mit E-Bikes Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Eine erfreuliche Nachricht vorab: Die Anzahl der Unfälle im Strassenverkehr hat sich im vergangenen Jahr erneut reduziert, wie die am Donnerstag publizierte Verkehrsunfallstatistik zeigt. Auffallend sind in diesem Jahr allerdings die hohe Zahl der Schwerverletzten sowie die vielen E-Bike-Unfälle.

Weniger Unfälle im Strassenverkehr

Im Jahr 2021 ereigneten sich auf St.Galler Strassen 2357 Unfälle, im Vorjahr waren es 2392. Diese Zahlen lassen sich mit der Coronapandemie erklären. Zum Vergleich: 2019 waren es mit 2651 deutlich mehr. Philipp Sennhauser, Leiter der Verkehrspolizei St.Gallen, sagt: «Die Verkehrszahlen sind nach wie vor tiefer als vor der Pandemie, es gab weniger Berufsverkehr, zudem wurden viele Veranstaltungen nicht durchgeführt.» Es habe aber auch damit zu tun, dass der gesamte Strassenverkehr grundsätzlich sicherer werde.

Mehr Zweiradfahrer, mehr Schwerverletzte

Weniger erfreulich ist die Zahl der Schwerverletzten: Lag sie 2017 noch bei 138, betrug sie im vergangenen Jahr 221. Weshalb gibt es mehr Schwerverletzte, während der Strassenverkehr grundsätzlich sicherer geworden sei? «Dies dürfte mit der erhöhten Anzahl an Zweiradfahrenden zusammenhängen», sagt Sennhauser dazu. Die Schwerverletzten seien meist E-Bike- oder Motorradfahrer. Mit dem E-Bike-Trend hätte die Zahl der Schwerverletzten in den letzten Jahren enorm zugenommen. 2017 verzeichnete die Polizei 72 Unfälle mit E-Bikes, letztes Jahr waren es 105 Unfälle. Sehr gefährlich sei es auch, wenn Ältere und eher Untrainierte mit einem E-Bike unterwegs sind.

Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, empfiehlt Sennhauser, stets einen Schutzhelm zu tragen. Verkehrsregeln sollten strikt eingehalten werden. Ausserdem gäbe es ab dem 1. April 2022 ein Lichtobligatorium für alle E-Bikes, dies verbessert die Sichtbarkeit. Für die Autofahrer gilt:

«Sie sollten auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen und diese beispielsweise mit genügend Seitenabstand überholen.»

Mangelnde Aufmerksamkeit

Während die Zahl der Unfälle insgesamt rückläufig ist, haben Fussgängerunfälle im vergangenen Jahr sprunghaft zugenommen. 2020 wurden 86 Passanten verletzt, 2021 waren es 101. Die genaue Ursache für diesen Anstieg sei schwer zu ergründen, sagt Philipp Sennhauser. Immer wieder käme es beim Überqueren der Fahrbahn zu Kollisionen. Dies sei auf mangelnde Aufmerksamkeit seitens der Autofahrenden oder Zweiradlenkenden zurückzuführen.

«Aber auch auf die Unvorsichtigkeit der Fussgänger und mangelnde Sichtbarkeit – insbesondere bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter.»

Mehr Motorradunfälle bei Jugendlichen

Wie bereits erwähnt, gab es auch vermehrt Motorradunfälle. Auffallend dabei ist, dass sich unter den Verunfallten viele Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren befinden. 2020 verzeichnete die Polizei 16 Verunfallte, letztes Jahr waren es 28 in dieser Altersgruppe. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Motorradfahren nach wie vor sehr beliebt sei – insbesondere während der Pandemie. «Zudem gehen wir davon aus, dass eher in der Region Motorrad gefahren wurde, weil Töfftouren im Ausland eher schwierig waren», sagt Sennhauser. Der Grund, warum so viele Jugendliche verunfallten, läge hauptsächlich daran, dass ihnen das Können und die Erfahrung im Strassenverkehr fehlen, was zur eine Häufung von Unfällen führe.

