Schädel-Hirn-Trauma: Fredy Fässler fällt nach Sturz länger aus

Fredy Fässler ist nach seinem Sturz weiterhin in Spitalpflege. Der Übertritt in die Rehabilitation verzögert sich, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Aufgrund der aktuellen medizinischen Beurteilung muss davon ausgegangen werden, dass Fässler längere Zeit ausfällt.

26.10.2022, 08.40 Uhr