Unfall Oberriet: Streifkollision zwischen Auto und Motorrad – Kantonspolizei St.Gallen such Zeugen Am Freitagmittag sind in Oberriet ein Auto und ein Motorrad ineinandergeprallt. Der Töfffahrer wurde dabei verletzt. 03.09.2022, 11.20 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Freitagmittag um 12:45 Uhr sind auf der Staatsstrasse, Höhe Abzweigung Kapellweg, in Oberriet ein Auto und ein Motorrad zusammengeprallt. Gemäss Polizeimeldung fuhr ein 73-jähriger Autofahrer von Oberriet Richtung Altstätten. An der Abzweigung zum Kapellweg beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zur selben Zeit war ein 38-jähriger Motorradfahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Während dem Abbiegen des Autofahrers kam es gemäss Meldung zur Streifkollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der Motorradfahrer setzte anschliessend seine Fahrt noch mehrere Meter im Wiesland fort, bevor er sein Motorrad anhielt und seine Verletzungen bemerkte.