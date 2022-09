Unfall Diepoldsau: Betrunkener Autofahrer prallt in Steinmauer Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Diepoldsau verunfallt. Der Mann geriet zu weit auf die rechte Strassenseite und fuhr in eine Steinmauer. 04.09.2022, 11.21 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es um 01:45 Uhr auf der Schmitterstrasse in Diepoldsau zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Polizeimeldung schreibt, ist ein 37-jähriger Autofahrer vom Grenzübergang Schmitter Richtung Zentrum Diepoldsau gefahren. Dabei geriet er zu weit an den rechten Strassenrand und kollidierte mit einer Steinmauer.