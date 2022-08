Unfall 14-jährige Trottinettfahrerin von Auto angefahren – St.Galler Kantonspolizei sucht Unfallfahrer und Zeugen Am Mittwochabend ist es auf der Höfenstrasse in Weesen zu einer Kollision zwischen einem Trottinett und einem Auto gekommen. Der Autofahrer erkundigte sich kurz nach dem verletzten Mädchen und fuhr dann weiter. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen. 18.08.2022, 18.43 Uhr

Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Mittwoch in Weesen von einem Auto angefahren. Bild: Kapo

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch um rund 18.15 Uhr in Weesen ein 14-jähriges Mädchen auf dem Trottinett angefahren, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einem Communiqué. Laut eigenen Angaben wurde das Mädchen über die Motorhaube geschleudert und blieb auf der Strasse liegen.