Unfälle Stadt St.Gallen und Umgebung: Seit Jahresbeginn wurden fünf Fussgänger auf Zebrastreifen angefahren Innerhalb von knapp vier Wochen sind im Umkreis der Kantonshauptstadt besonders viele Menschen beim Überqueren eines Fussgängerstreifens angefahren worden. Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen erklären, weshalb es zur Häufung kam. Nina Steiner Jetzt kommentieren 27.01.2023, 17.00 Uhr

Die fünf Personen wurden beim Überqueren der Zebrastreifen verletzt, eine ältere Frau sogar lebensgefährlich. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Seit Jahresbeginn sind in der Stadt St.Gallen und in der nahen Umgebung fünf Personen auf Zebrastreifen angefahren worden. Davon drei in der Stadt St.Gallen und zwei im Umkreis, genauer in Gossau und Engelburg. Die Unfälle ereigneten sich immer an unterschiedlichen Übergängen.