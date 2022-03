Experte für Umweltrecht Adrian Ettwein zum Amcor Umweltskandal

Interview 5000 Franken Busse nach Umweltdelikt im Bodensee – Experte ordnet ein: «Diese Entscheidung ist ein Hilfeschrei der Strafverfolgung» Der Verpackungskonzern Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach liess drei Tonnen giftigen Löschschaum in den Bodensee fliessen und kam mit einer Busse von 5000 Franken davon. Umweltstrafrechtsexperte Adrian Ettwein sagt, was es bräuchte, damit ähnliche Delikte effektiver geahndet werden könnten. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Die Amcor Flexibles Rorschach AG. Zur Gewässerverschmutzung kam es wegen einer defekten Brandschutzanlage auf dem Firmenareal. Bild: Raphael Rohner

Vom Firmengelände des australischen Verpackungskonzerns Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach (Amcor) sind vor etwa einem Jahr knapp drei Tonnen giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Das Unternehmen gefährdete damit potenziell das Trinkwasser von Millionen Menschen und versuchte dennoch, die Vorfälle zu verschweigen. Nur durch aufmerksames Handeln eines Fischereiaufsehers bekamen die Behörden Kenntnis davon. Die Staatsanwaltschaft hat den Konzern zu einer Busse von 5000 Franken und 28’000 Franken Ersatzforderung für die ersparten Entsorgungskosten verurteilt. Umweltstrafrechtsexperte Adrian Ettwein ordnet den Fall ein und spricht über die Hürden in der Strafverfolgung von Umweltdelikten.

Unter dem Artikel dieser Zeitung, der den Amcor-Umweltskandal publik machte, hinterliess ein Leser folgenden Kommentar: «Lächerliche Busse auch mit Ersatzforderung. Das müsste viel strenger gehandhabt werden!» Wie sehen Sie das?

Adrian Ettwein: Man hat sich entschieden, den Fall über das Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) abzuwickeln, wo die maximale Busse 5000 Franken beträgt. Eigentlich hätte man verschiedene Artikel im Umweltschutzrecht und auch im Strafgesetzbuch, die stattdessen in Frage gekommen wären und wahrscheinlich zu höheren Strafen geführt hätten.

Zum Beispiel?

Artikel 102 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB), welcher die Strafbarkeit eines Unternehmens regelt. Dieser entstand 1986 nach der Katastrophe in Schweizerhalle bei Basel, als eine Lagerhalle des Chemiekonzerns Sandoz (heute Novartis) in Brand geriet. Mit dem Löschwasser flossen zirka 30 Tonnen hochgiftige Chemikalien in den Rhein, was zu einem Fischsterben flussabwärts bis Mannheim (DE) führte. Gemäss Artikel 102 StGB können die Bussen für Unternehmen bei Umweltdelikten bis zu fünf Millionen Franken betragen.

Adrian Ettwein, Jurist spezialisiert auf Umwelt- und Strafrecht. Bild: Karl Mathis / Keystone

Und warum wurde dieser hier nicht angewendet?

Meines Erachtens ist diese Entscheidung ein Hilfeschrei der Strafverfolgung. So ein Umweltdelikt kann extrem aufwendig und komplex zu untersuchen sein. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass viele Staatsanwaltschaften in der Schweiz ressourcentechnisch am Limit operieren. Ich glaube, es fehlten in diesem Fall schlicht die notwendigen Mittel, weswegen man den Weg des geringsten Widerstands wählte.

Tatsächlich geht aus dem Strafbefehl hervor, dass «zweifelsohne zahlreiche Personen mit grösseren und kleineren Tatbeiträgen zum Schaden beigetragen» hätten, wenn auch «die Verantwortung für genügende Sicherheitsvorkehrungen im Wesentlichen bei der Geschäftsleitung» liege. «Zwecks Vereinfachung der Strafuntersuchung» komme Artikel 7 des VStrR zur Anwendung.

Da haben Sie es.

Die Staatsanwaltschaft hat die Verantwortlichen also praktisch ungeschoren davonkommen lassen, weil es ihr sonst zu aufwendig geworden wäre?

Schauen Sie: Wenn man einen solchen Fall über das StGB abwickelt, müssen unter anderem subjektive Schuld und vorsätzliches Handeln der einzelnen involvierten Personen nachgewiesen werden. Und will man das ganze Unternehmen nach Artikel 102 verurteilen, müssen die Strafverfolgungsbehörden zusätzlich beweisen, dass Mängel in der Organisation vorgelegen haben.

Das hört sich vernünftig an.

Ja, es macht den Prozess in der Praxis jedoch um ein Vielfaches aufwendiger und kann ihn über Jahre in die Länge ziehen. Wenn man also gegen einen Konzern wie Amcor alle Geschütze auffährt, muss man warm angezogen sein. Ein solches Unternehmen hat praktisch endlose finanzielle Mittel und kann mehrere Anwälte auf den Fall ansetzen. Dem gegenüber sitzt ein ohnehin schon überarbeiteter Staatsanwalt, der Hunderte andere Verfahren nebenher bearbeiten muss. Das ist eine andere Liga. Und der Ausgang eines solchen Verfahrens dementsprechend alles andere als sicher.

Eine Recherche von CH-Media hat ergeben, dass es allein im Jahr 2020 in der Ostschweiz mehr als 130 Strafentscheide wegen Umweltdelikten gab. Passieren solche grösseren Umweltdelikte unter dem Radar öfters, oder haben wir es hier mit einem schwerwiegenden Einzelfall zu tun?

Ich wurde schon von Umweltbeauftragten solcher Unternehmen aufgesucht, die sich beklagten, dass ihre Empfehlungen bei ähnlichen Vorfällen im Konzern einfach ignoriert wurden. Aufgrund dieser konkreten Fälle, die nie zur Anzeige kamen – obwohl manche davon meines Erachtens gravierender waren als der Amcor-Skandal – vermute ich, dass es tatsächlich nicht selten vorkommt, dass grössere Umweltdelikte unentdeckt bleiben.

Amcor erzielt hierzulande einen Umsatz von 160 Millionen Franken, weltweit sind es fast 12 Milliarden Franken. Haben Strafen in dieser Grössenordnung überhaupt eine abschreckende Wirkung auf solche Konzerne?

Nicht im Geringsten.

Das stimmt nicht gerade zuversichtlich.

Bei uns in der Schweiz basiert vieles auf der unternehmerischen Eigenverantwortung. Auch im Bereich des Umweltrechts. Aber das funktioniert im Umweltbereich nicht und wahrscheinlich nirgends. Solange Bussen für schwerwiegende Umweltdelikte aus der Portokasse bezahlt werden können und mit einem «Sorry» alles wieder gutgemacht ist, hat sich das Delikt für das Unternehmen in jeder Hinsicht gelohnt.

Jedoch scheint selbst die kantonale Staatsanwaltschaft nicht über ausreichende Mittel zu verfügen, Umweltdelikte effektiv zu ahnden. Was könnte man ändern, um die Strafverfolgung in diesem Bereich besser angehen zu können?

Ein Ansatz wäre ein Parteirecht für Umweltverbände in Strafverfahren.

Was würde das bewirken?

Umweltverbände könnten als Partei beziehungsweise als Vertreter der Natur an einem Prozess teilnehmen und somit allenfalls gegen einen zu milden Strafentscheid, wie er hier vorliegt, Einspruch erheben. Im Verbandsbeschwerderecht (VBR) können Umwelt- und andere Organisationen bereits Verfügungen der kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden anfechten – zum Beispiel beim Bau von Stauseen, Windanlagen oder der Zulassung neuer Pestizide. Ein Parteirecht für Umweltverbände würde dieses Recht sozusagen auf Umweltstrafprozesse erweitern. Auch könnte ich mir vorstellen, dass man das Verwaltungsrecht anpasst und die Höchststrafe erheblich anhebt. Von 5000 Franken auf beispielsweise fünf Millionen, analog zum StGB. Das hätte sicher einen Effekt.

Seit Publikmachen des Skandals wurden bereits zwei Vorstösse im Kantonsparlament zum Fall eingereicht. Was muss auf politischer Ebene geschehen, damit man solche Vorfälle in Zukunft möglichst effizient unterbinden kann?

Die rechtlichen Grundlagen sind vorhanden. Aber man muss die Staatsanwaltschaften mit ausreichend Mitteln ausstatten, damit sie solchen Vergehen nachgehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen können. Stattdessen werden Stellen abgebaut und überall gespart. Auf diese Art wird sich so schnell nichts ändern.

Zur Person Adrian Ettwein Adrian Ettwein ist Jurist, spezialisiert auf Umwelt- und Strafrecht mit besonderem Augenmerk auf die Umweltaspekte von Infrastrukturprojekten. Ettwein studierte an der Universität St.Gallen. Während mehr als 20 Jahren war er als Ermittlungsrichter und Staatsanwalt in der Strafverfolgung tätig – unter anderem bei der Stadt St.Gallen – und während mehr als 13 Jahren als Bundesanwalt/Staatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft. Seinen MAS in Umwelttechnik und -management schloss er an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ab, wo er heute doziert und den CAS in Umweltrecht und Vollzug leitet.

