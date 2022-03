Grosskonzern vergiftet Bodensee mit verbotener Chemikalie

Umweltskandal 2760 Kilogramm Löschschaum in Goldach ausgelaufen: Grosskonzern verschmutzt Bodensee mit längst verbotener Chemikalie Vom Firmengelände des australischen Verpackungskonzerns Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach sind knapp drei Tonnen giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Das Unternehmen versuchte anfangs, die Vorfälle zu verschweigen. Nun hat es die Staatsanwaltschaft zu einer Busse von 5000 Franken und 28'000 Franken Ersatzforderung verurteilt. Enrico Kampmann, Sandro Büchler, Raphael Rohner 1 Kommentar 04.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier liefern Lastwagen Flüssigkeiten und Waren für die Amcor Flexibles Rorschach AG an. Zur Gewässerverschmutzung kam es wegen einer defekten Brandschutzanlage auf dem Firmenareal. Bild: Raphael Rohner (2. März 2022)

Das Unheil beginnt zwischen Weihnachten und Neujahr: Im Dezember 2020 und im Januar 2021 kommt es beim Aluriesen Amcor Flexibles Rorschach AG (Amcor), der auf Goldacher Boden eine Produktionsstätte betreibt, zu zwei gravierenden Vorfällen innert zwei Wochen. Insgesamt gelangten dabei 2760 Kilogramm Löschschaum in den Bodensee. Das Problem: Im Feuerlöschmittel war die giftige und längst verbotene Chemikalie Perfluoroctansulfonsäure, kurz PFOS, enthalten.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat das Unternehmen nun wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und wegen Vergehens gegen das Gesetz über den Umweltschutz schuldig gesprochen. Es muss eine Busse von 5000 Franken bezahlen. Hinzu kommen 28’260 Franken Kosten für die eingesparte Entsorgung im Sinne einer Ersatzforderung, wie aus dem entsprechenden Strafbefehl hervorgeht. Dieser ist noch nicht rechtskräftig.

Einfach den Strom abgestellt

Am 29. Dezember 2020 stellt Amcor in Goldach während Wartungsarbeiten für gewisse Betriebsteile den Strom ab. Durch den Stromunterbruch kommt es bei der Brandschutzanlage auf dem LKW-Umschlagplatz zu einem Druckabfall, was die Anlage automatisch auslöst. 2,7 Tonnen Löschschaum treten aus. 1,8 Tonnen werden auf dem Platz zurückgehalten, aber 850 Kilogramm des giftigen Löschschaums gelangen über die Regenwasserentwässerung erst in die Goldach und dann in den Bodensee.

Der Eingang zum Firmengelände der Amcor Flexibles Rorschach AG. Bild: Raphael Rohner (2. März 2022)

Doch damit nicht genug: Der Verpackungshersteller informiert gemäss Strafbefehl weder die aufgebotene Kanalreinigungsfirma, die das zurückgehaltene Löschmittel einsammelt und zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) Morgenthal bringt, noch die ARA über den höchst problematischen Schaum. Wohl deswegen, weil PFOS seit 2011 verboten ist und spätestens Ende 2018 durch das Unternehmen adäquat hätte entsorgt und durch ein unbedenkliches Löschmittel ersetzt werden müssen.

So gelangen die gesamten 2,7 Tonnen der fluorbasierten Chemikalie, die sich in der Umwelt nicht abbaut, ungehindert ins Abwasser und fliessen in unverminderter Menge in den Bodensee.

Langfristig sind gesundheitliche Schädigungen durch Perfluoroctansäure möglich Perfluoroctansäure gilt nicht als akut toxisch. Bei längerfristiger Aufnahme kann PFOS allerdings einen negativen Einfluss auf das Immunsystem und die menschliche Entwicklung haben. Heisst: Die Chemikalie kann toxische Auswirkungen auf die menschliche Leber, Niere, Schilddrüsen und Fruchtbarkeit haben. In Gewässern kann sie langfristige Schädigungen hervorrufen. (rtl/sab)

Eine ganze Reihe weiterer Versäumnisse begünstigt die Gewässerverschmutzung zudem. So ist ein Entwässerungsschieber, der das überquellende Löschmittel hätte stoppen können, undicht. Den Defekt bemerkt die Firma weder beim jährlichen Unterhalt noch bei den monatlichen Schieberfunktionstests. Auch die automatische Alarmierung der Feuerwehr durch die aktivierte Brandschutzanlage funktioniert nicht.

Verunreinigung des Trinkwassers kann nicht ausgeschlossen werden

Pius Kölbener, Kantonschemiker Kanton St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Gemäss neuestem Wissensstand schwäche PFOS bei erhöhter Aufnahme die immunologische Abwehr, sagt der St.Galler Kantonschemiker Pius Kölbener. Er beruft sich dabei auf eine Stellungnahme des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung. Andere Quellen stufen die Substanz zudem als möglicherweise krebserregend ein.

Kölbener sagt: «Es ist gut möglich, dass die Trinkwasser-Grenzwerte an den Ansaugstellen im Bodensee zeitweise überschritten wurden.» Der erlaubte Höchstwert von PFOS liege bei 0,3 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser, weswegen es bei der entwichenen Menge PFOS eine «beträchtliche Verdünnung» brauche, um diesen zu unterschreiten. Doch das Wasser werde nach dem Absaugen aus dem Bodensee für die Trinkwassergewinnung einer mikrobiologischen und chemischen Reinigung unterzogen.

«Es ist zu hoffen, dass die Endverbraucher kein Wasser mit einer zu hohen PFOS-Konzentration zu sich genommen haben.»

Aber mit Sicherheit könne man das im Nachhinein nicht sagen. Zahlreiche Gemeinden, darunter auch die Kantonshauptstädte St.Gallen und Herisau werden mit Trinkwasser aus dem Bodensee versorgt.

Das Unternehmen unterliess es, den Behörden mitzuteilen, dass im Havariewasser die giftige Chemikalie Perfluoroctansäure enthalten war. Bild: Raphael Rohner

(2. März 2022)

Schieber noch nicht repariert

Gerade einmal zwei Wochen nach dem ersten Ereignis dann das nächste Versagen der Amcor Produktionsstätte in Goldach. Auch das ist im Strafbefehl minutiös notiert: Am Mittwoch, 13. Januar 2021, bersten wegen der herrschenden Minustemperaturen bei der bereits zuvor fehlerhaften Schaumlöschanlage die Gläser von drei Löschdüsen. Und weil beim Löschwassertank eine Verschlusskappe fehlt und der defekte Schieber noch nicht repariert wurde, gelangen erneut 60 Kilogramm des giftigen Löschschaums in den Bodensee.

Wieder löste die Aktivierung der Sprinklerfunktion keinen automatischen Alarm bei den Einsatzkräften aus und auch diesmal informierte die Amcor weder die Kanalreinigungsfirma noch das Kläranlagenpersonal über den bedenklichen Schaum. «Ein weiteres Ausleiten in den Bodensee konnte lediglich gestoppt werden, weil der Schadendienst in Kenntnis der beiden Ereignisse am 14. Januar 2021 unter anderem die ARA Altenrhein über die Inhaltsstoffe des entsorgten Löschwassers unterrichten konnte», heisst es im Strafbefehl.

Menge ist eine Gefahr für Wasservögel

Marion Junghans, Leiterin Gruppe Risikobewertung beim Schweizerischen Ökotoxzentrum der Eawag in Dübendorf. Bild: PD

Insgesamt gelangten bei den beiden Ereignissen gemäss Strafbefehl 88,5 Tonnen kontaminiertes Löschwasser in den Bodensee. Und PFOS ist nicht nur für Menschen schädlich. Die Chemikalie PFOS könne sich in der Nahrungskette anreichern und stelle dadurch eine Gefahr für fischfressende Vögel und Säuger dar, sagt Marion Junghans, Leiterin der Gruppe Risikobewertung des Schweizerischen Ökotoxzentrums im zürcherischen Dübendorf. Für eine umfassende Risikobeurteilung in diesem konkreten Fall müsste man die Konzentrationen im Bodensee nach dem Unfall kennen, sagt Junghans.

«Doch grundsätzlich ist jede weitere Belastung als sehr kritisch zu betrachten.»

Die Substanzengruppe der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), zu welcher auch PFOS gehört, steht gemäss Junghans unter besonderer Beobachtung der EU-Kommission. In der EU werde der Grenzwert für PFOS in Oberflächengewässern aufgrund neuer Erkenntnisse momentan überarbeitet.

5000 Franken Busse ist das Maximum bei Umweltdelikten

Angesichts der hohen Toxizität des Stoffs, erscheint eine Busse von gerade einmal 5000 Franken zuzüglich 28’000 Franken Ersatzforderung für die ersparten Entsorgungskosten als eher geringe Strafe. Insbesondere für einen Grosskonzern.

Martin Anderegg, Leiter Rechtsdienst des Amts für Umwelt Kanton St.Gallen. Bild: PD

Doch Martin Anderegg, Leiter des Rechtsdienstes des Amtes für Umwelt, sagt, 5000 Franken sei die höchste Busse, die bei Umweltdelikten in Anwendung des sogenannten Verwaltungsstrafrechts verhängt werden könne. Zusammen mit den 28’260 Franken Ersatzforderung und 500 Franken Gebühren seien dies fast 34’000 Franken, welche die Amcor insgesamt zahlen müsse.

«Eine vergleichsweise hohe Strafe für ein Umweltdelikt.»

Anderegg sagt, man hätte alternativ auch Strafverfahren gegen die involvierten Einzelpersonen durchführen können, was womöglich zu höheren Strafen geführt hätte. Doch dies sei für die Untersuchungsbehörden mit viel Aufwand verbunden und werde in Fällen dieser Art in der Regel nicht getan.

Amcor gesteht Fehler ein

Im Strafbefehl steht, dass «zweifelsohne zahlreiche Personen mit grösseren und kleineren Tatbeiträgen zum Schaden beigetragen haben, wenn auch die Verantwortung für genügende Sicherheitsvorkehrungen im Wesentlichen bei der Geschäftsleitung liegt».

Die Firma Amcor Flexibles Rorschach AG lässt über eine Konzernsprecherin aus Grossbritannien ausrichten, dass ihnen der Vorfall leid tut und man mit den lokalen Behörden zusammengearbeitet habe: «Der Zwischenfall ereignete sich, als wir die Brandschutzanlagen erneuerten. Wir haben sofort die Behörden informiert», schreibt Mara Escalante.

Die konkrete Frage, warum das Unternehmen verschwiegen habe, dass es sich beim Löschschaum um eine verbotene Chemikalie handle, beantwortet das Unternehmen nicht. Der fragliche Stoff in den Tanks der Löschanlage sei inzwischen ausgetauscht worden. Auch habe man die Kontrollen vor Ort verstärkt, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Amcor Flexibles Rorschach AG Der australische Verpackungsmaterialhersteller Amcor mit weltweit rund 46’000 Mitarbeitenden erzielte 2021 gemäss Geschäftsbericht einen Umsatz von fast 13 Milliarden US-Dollar. Mit rund 300 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 160 Millionen Franken gehört die Amcor Flexibles Rorschach AG zu den grössten Arbeitgebern der Region am See. «Wir sind Veredler und Lieferant von Folien und Verbunden aus Aluminium für Behälter, Schalen und Dosen für Lebensmittel, Tiernahrung und technische Anwendungen», beschreibt das Unternehmen seine Tätigkeit im Internet. In den Goldacher Produktionshallen werden Nespresso-Kapseln oder auch Aluverpackungen für Medikamente veredelt. (sab)

1 Kommentar Urs Bühler vor etwa einer Stunde 910 Kilogramm flossen via Goldach in den Bodensee. Aber warum weiter unten von knapp drei Tonnen schreiben, die in den Bodensee geflossen seien? Sind die drei Journalisten bei Blick in die Lehre gegangen? Auch im Tagblatt ist es zu empfehlen, die Artikel ganz genau zu lesen, wie im Blick... Alle Kommentare anzeigen