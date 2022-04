Goldacher Giftskandal: Grüne fordern mehr Staatsanwälte

Umweltdelikte Nach dem Giftskandal in Goldach: Bessere Staatsanwälte, schärfere Bussen – die Grünen fordern Taten in St.Gallen und Bundesbern Der Ärger über die Gewässerverschmutzung durch eine Firma in Goldach und deren milde Bestrafung war gross. Doch ziehen Regierung und Parlament jetzt auch Konsequenzen? Die Grünen machen Druck. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Gelände des Unternehmens Amcor in Goldach trat giftiger Löschschaum aus und floss in den Bodensee. Der Fall hat ein politisches Nachspiel. Bild: Raphael Rohner

Das darf ja nicht wahr sein: So reagierten viele, als unsere Zeitung im März einen Umweltskandal in Goldach und dessen juristische Folgen publik machte. Vom Areal des Verpackungskonzerns Amcor war giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Nur durch Zufall entdeckte ein Fischereiaufseher die Verschmutzung. Die Staatsanwaltschaft bestrafte die Firma mit 5000 Franken Busse und einer Ersatzforderung von rund 28'000 Franken für die ersparten Entsorgungskosten.

Susanne Hartmann (Die Mitte), Vorsteherin des St.Galler Bau- und Umweltdepartements. Bild: Benjamin Manser

Gerade auch diese Strafe stiess auf Unverständnis. «Lächerlich» sei der Betrag, sagte etwa der Goldacher Gemeindepräsident und Mitte-Kantonsrat Dominik Gemperli. Die St.Galler Bauchefin Susanne Hartmann sprach sich für eine schärfere Gesetzgebung auf Bundesebene aus.

Allerdings steht auch der Kanton selber in der Kritik. Schnell wurde klar, dass hier der Strafrahmen nicht ausgeschöpft wurde – und dass es sich dabei um eine gängige juristische Praxis handelt. Höhere Strafen wären laut Umweltgesetzgebung durchaus möglich, kommen aber nur in Verfahren gegen verantwortliche Einzelpersonen in Frage, und für solche Verfahren fehlen den Staatsanwaltschaften gerade im Umweltbereich oft die Ressourcen. Stattdessen wird die Firma als Ganzes gebüsst. Laut dem Verwaltungsstrafrecht ist diese Option dann anwendbar, wenn von vornherein höchstens eine Busse von 5000 Franken in Betracht kommt und Untersuchungen gegen verantwortliche Personen unverhältnismässig wären.

Bussenrahmen auf 50'000 Franken erhöhen

Die Grünen verlangen nun, dass nach der Empörung über den Fall Amcor politische Taten folgen. Die Grünen-Fraktion hat im Kantonsparlament eine Standesinitiative zur Erhöhung der möglichen Bussen in solchen Fällen eingereicht. Wenn der Kantonsrat zustimmt, wird die Initiative nach Bern geschickt, wo sich dann das nationale Parlament mit der Forderung befassen muss.

Wobei: Theoretisch seien im Fall Amcor gemäss Gewässerschutzgesetz Geldstrafen von bis zu 540'000 Franken in Frage gekommen, schreiben die Grünen – dies in der Annahme, die Verschmutzung sei fahrlässig erfolgt.

«Wie nun in Anbetracht der Höchststrafe die zuständige Behörde zur Auffassung gelangen konnte, es sei im Fall Amcor ohnehin nur eine Busse in der Höhe von 5000 Franken auszufällen, ist nicht nachvollziehbar.»

Zwar räumt die Grünen-Fraktion ein: «Die Staatsanwaltschaften sind überlastet» – das sei offensichtlich. Die Sonderordnung im Verwaltungsstrafrecht sei darum grundsätzlich sinnvoll. «Der Fall Amcor hat jedoch gezeigt, dass die Höchstgrenze einer Busse von 5000 Franken für deren Anwendung, das heisst, für das Weglassen von vertieften Untersuchungen, zu tief ist. Die Grenze sollte angemessen erhöht werden.» Auf mindestens 50'000 Franken, wie es in der Standesinitiative heisst.

Staatsanwaltschaft hat keine spezialisierte Stelle mehr

Die Erfahrung zeigt: Standesinitiativen können in Bern durchaus erfolgreich sein. So hat die St.Galler SVP auf diesem Weg durchgesetzt, dass Morde in der Schweiz künftig nicht mehr verjähren können. Bis zu einem positiven Beschluss des eidgenössischen Parlaments zu einer Standesinitiative kann es aber Jahre dauern.

Daniel Bosshard, Präsident Grüne Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Die Grünen hoffen nicht nur auf ein Machtwort aus Bern, sondern fordern auch, dass der Kanton St.Gallen selber Massnahmen trifft. Mit einem weiteren Vorstoss erhöhen sie den Druck auf die Regierung, die Ressourcen der Staatsanwaltschaft für Umweltdelikte unter die Lupe zu nehmen. Parteipräsident Daniel Bosshard schreibt: «Umweltkriminalität gilt in absoluten Zahlen hinter Waffen-, Drogen- und Menschenhandel als die viertgrösste Verbrechensart weltweit.» Im Jahr 2020 hätten die Kantone dem Bund 1331 Strafentscheide wegen der Umweltdelikte gemeldet, davon stammten 73 Fälle aus dem Kanton St.Gallen. «Die Dunkelziffer liegt vermutlich deutlich höher.»

Das Umweltstrafrecht sei komplex – dafür brauche es Staatsanwältinnen und -anwälte mit entsprechendem Fachwissen, schreibt Bosshard. Anders als etwa die Kantone Bern und Zürich habe der Kanton St.Gallen aber keine auf Umweltdelikte spezialisierten Staatsanwälte mehr. «Ab dem Jahr 2000 gab es zwar am kantonalen Untersuchungsamt eine spezialisierte Stelle für Umweltschutz- und Tierschutzdelikte, diese wurde allerdings wenige Jahre später nur noch für Tierschutzdelikte eingesetzt.» Bosshard will wissen, wie die Regierung diesen Schritt rückblickend beurteilt, und ob sie Handlungsbedarf sieht:

«Ist die Regierung bereit, eine spezialisierte Staatsanwaltschaft für die Verhinderung, Aufdeckung und Verfolgung von Umweltdelikten zu schaffen und diese mit den dafür notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen auszustatten?»

Auch stelle sich die Frage, ob weitere Organisationen – etwa die Kantonspolizei – im Umweltbereich mehr Kapazitäten benötigen würden.

Die Regierung hat die Vorstösse noch nicht beantwortet. Wann das Kantonsparlament entscheidet, ob es die Standesinitiative der Grünen nach Bern schicken will, ist offen.

