Umwandlung in AG Olma-Aktien: 6 Millionen Franken in den ersten 100 Tagen Im August haben die Olma-Messen St.Gallen die geplante Wandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft und die damit verbundene Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken angekündigt. Nach rund 100 Tagen kann ein Zwischenstand von 6 Millionen Franken verkündet werden. 23.11.2022, 10.10 Uhr

Die Olma wurde dieses Jahr sehr gut besucht. Bild: Arthur Gamsa

Christine Bolt, Direktorin Olma-Messen. Bild: Ralph Ribi

«Gut drei Monate nach der Ankündigung der geplanten Wandlung in eine Aktiengesellschaft dürfen wir einen ersten Zwischenstand verkünden», lässt sich Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen, in einer Medienmitteilung vom Mittwoch zitieren. Im August wurde die Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft angekündigt sowie die damit verbundene Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken. Nach rund 100 Tagen kann ein Zwischenstand von 6 Millionen Franken verkündet werden.