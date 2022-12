Studierende der HSG reagieren empört auf den Plagiatsverdacht

Video: Sarah Wagner / Malena Widmer

Umfrage «Es scheint, als würde die Universität alles unter den Teppich kehren»: Studierende reagieren enttäuscht über Umgang mit Plagiatsfall an der HSG Studentinnen und Studenten der HSG werden für Plagiate in ihren Arbeiten bestraft. Doch ein BWL-Professor soll damit jahrelang durchgekommen sein. Misst die Universität St.Gallen mit zweierlei Ellen? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Malena Widmer Jetzt kommentieren 06.12.2022, 16.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von mitleiderregend über frustrierend bis hin zu nicht so schlimm: Die befragten Studierende vertreten unterschiedliche Meinungen zu dem Plagiatsverdacht. Bild: Sarah Wagner/ Marius Eckert

Ein verhangener Nachmittag an der HSG: Die Studentinnen und Studenten strömen nach Ende der Vorlesungen aus den Gebäuden. Wer die Schlagzeilen der vergangenen Tage mitverfolgt hat, würde vermuten, dass der Plagiatsfall die Pausengespräche dominiert. Doch obwohl täglich neue Ungereimtheiten über den beschuldigten BWL-Professor ans Licht kommen, haben viele Studierende vom Skandal noch nie gehört. Die meisten scheuen sich, die Universität und ihre Angestellten zu kritisieren. Einige wenige tun ihren Missmut aber öffentlich kund.

Frustration und Verärgerung

Lena Schweizer studiert an der HSG und ist vor allem enttäuscht. Sie habe kürzlich ihre Bachelorarbeit abgeben und dabei akribisch auf die Zitierstandards achten müssen.

«Wie kann es passieren, dass wir Studierende so genau auf Plagiate geprüft werden, es bei dem Professor aber niemandem aufgefallen ist?»

Auch andere Studierende der HSG sind verärgert. «Es sollten doch alle gleich behandelt werden, egal ob Studierende oder Professoren», sagt Penelope Papas, eine BWL-Studentin. Werden in Arbeiten von Studierenden Plagiate gefunden, hat das für sie nämlich Konsequenzen. Sie erhalten eine ungenügende Note und in schweren Fällen drohen ihnen rechtliche Konsequenzen. «Es ist einfach frustrierend und traurig, dass wir uns solche Mühe geben, andere aber anscheinend damit durchkommen», sagt Pauline Ohling, die auch Betriebswirtschaftslehre studiert. Das Ansehen der Universität und des Professors wäre erschüttert, sollte sich der Verdacht bewahrheiten, sagt sie.

Studierende wollen mehr Transparenz

Ohling wünscht sich, dass die HSG sich zu den Vorwürfen äussern würde. Bis jetzt sei es nämlich sonderbar still gewesen, was diesen Fall angeht. Auch Lena Schweizer findet:

«Es scheint, als würde die Universität alles unter den Teppich kehren. Mehr Transparenz wäre schön.»

Das sei generell ein Problem der Universität St.Gallen, sagt sie. Ihr Freundeskreis habe deshalb zynisch auf die Schlagzeilen reagiert: Ein weiterer Skandal würde niemanden sonderlich überraschen, sagt die Studentin. Sie erinnert an den Vorfall im Januar, als zwei HSG-Professorinnen beim Lästern über ihre Schülerinnen und Schüler ertappt wurden. «Die Studentinnen haben sich daraufhin gewehrt. Es ist dann aber doch nichts passiert, weil die Dozierenden von der Uni geschützt werden.» Die Kommunikation zwischen Leitung und Studierenden ist ihrer Meinung nach dürftig und die Wertschätzung gegenüber den Lernenden lasse zu wünschen übrig.

Auch Marlon Amiet kritisiert die Kommunikation der HSG. Er studiert im ersten Jahr und findet es schade, dass er von der Universität noch nichts Konkretes zum Vorwurf gehört hat.

Mitleid mit dem Professor

Er habe aber fast schon Mitleid mit dem beschuldigten Professor. Es werde den Studierenden regelrecht eingebläut, dass sie keine Plagiate in der Arbeit haben dürfen, und jetzt passiere es einem Professor:

«Das ist wirklich sehr ungeschickt.»

Ben Mulder, der auch im ersten Jahr an der HSG studiert, findet jedoch, dass der Professor nicht zu stark verurteilt werden dürfe. Er unterrichte schliesslich schon längere Zeit an der Universität und werde deshalb wohl auch ein guter Lehrer sein. «Ich fände es daher auch nicht so schlimm, wenn er mal plagiiert hat», sagt Mulder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen