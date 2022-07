Sind St.Galler Mittelschulen zu links?

Umfrage an Schulen «Würde das falsche Signal senden»: St.Galler Bildungschef sieht keinen Anlass, die Neutralität der Mittelschulen zu prüfen Eine Maturaarbeit war im Kanton Aargau Anfang Jahr zum Schluss gekommen, die Mittelschulen seien nicht neutral. Während im Aargau nun eine entsprechende Untersuchung läuft, nehmen selbst bürgerliche Stimmen das Ganze im Kanton St.Gallen weitaus gelassener. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klimastreik St.Gallen 2019: Neuer Gesetzesentwurf soll Schulabsenzen für die Teilnahme an politischen Veranstaltungen im Kanton St.Gallen verbieten. Bild: Benjamin Manser

Aargauer Kantonsschulen sind zu links. So lautet das Fazit einer Maturaarbeit dreier Kantischüler aus Baden, die Anfang Jahr eine hitzige Diskussion losgetreten hat. So hitzig, dass jetzt die Aargauer Politik aktiv geworden ist.

Konkret stellten die Verfasser aufgrund einer nicht repräsentativen Umfrage mit 530 Teilnehmenden fest, dass die Schülerinnen und Schüler die Aargauer Mittelschulen nicht als politisch neutral wahrnehmen. Von rund einem Viertel der Schüler würde der Unterricht als «eher links» empfunden. Dies widerspreche dem Aargauer Schulgesetz, so die Verfasser. Dieses besagt nämlich: «Die öffentlichen Schulen sind unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten; sie sind politisch und konfessionell neutral.»

Die drei Jungpolitiker der FDP kamen in ihrer Arbeit ebenfalls zum Ergebnis, dass manche Schülerinnen und Schüler das Gefühl hätten, ihre Meinung nicht frei äussern zu können. «Je ‹rechter› sich die Schülerinnen selbst einschätzen, desto weniger wohl fühlen sie sich, ihre Meinung an der Schule zu äussern.»

Der Aargauer FDP-Grossrat Adrian Schoop fand die Resultate der Arbeit «erschreckend» und «beängstigend» und verlangte in einem Postulat vom Regierungsrat, die Einhaltung der politischen Neutralität an Aargauer Mittelschulen mit einer repräsentativen Umfrage unter Schülerinnen und Schülern zu prüfen. Der Vorstoss wurde mit 75 zu 54 Stimmen angenommen. Kurz darauf hat der Aargauer SVP-Bildungsdirektor Alex Hürzeler nun das Forschungsinstitut Sotomo beauftragt, eine repräsentative Umfrage zu dem Thema durchzuführen. Die Kantone Baselland und Solothurn sind bereits mit ähnlichen Vorstössen nachgezogen.

«Es würde das falsche Signal senden»

Stefan Kölliker, Regierungsrat (SVP) und Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen. Bild: Donato Caspari

In St.Gallen sieht man zum jetzigen Zeitpunkt hingegen noch keinen Grund, diesbezüglich aktiv zu werden. Bislang habe sich die Frage nach einer Untersuchung der politischen Neutralität der St.Galler Mittelschulen noch nicht gestellt, «da wir nicht mit entsprechenden Hinweisen konfrontiert worden sind», sagt Regierungsrat Stefan Kölliker (SVP), der dem Bildungsdepartement vorsteht. Sie «auf Vorrat» zu thematisieren, mache keinen Sinn.

Auch für Andreas Egli ist klar, dass es eine solche Untersuchung im Kanton St.Gallen nicht braucht. Der Vizepräsident des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbands (KMV) sagt: «Wir sind überzeugt, dass unsere Leute ihren Lehrauftrag professionell umsetzen.»

Andreas Egli, Vizepräsident des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbands. Bild: PD

In diesem Sinne habe der Verband keine Angst vor den allfälligen Resultaten einer solchen Untersuchung, dennoch würde es das falsche Signal senden. Egli sieht eine Tendenz, dass politische Aktivitäten von Lehrern in gewissen Kreisen rund um die Schule zunehmend kritisch gesehen würden. Das sei heikel.

«Lehrpersonen haben genauso ein Recht auf politisches Engagement wie andere Menschen.»

Politische Bildung gehöre ausserdem zum Lehrauftrag, sagt Egli, der selbst an der Kantonsschule Wattwil unterrichtet. Doch eine solche Untersuchung könne dazu führen, dass politische Themen fortan im Unterricht vermehrt gemieden würden, da Lehrpersonen sich sorgten, sich damit politisch zu sehr zu exponieren. Im Verband beobachte man, dass in der Basis bereits eine gewisse Verunsicherung zu spüren sei. «Ich habe selbst teils Hemmungen, auf Nachfragen der Jugendlichen meine politische Position preiszugeben.»

«Gesinnungskontrolle» ist nicht sinnvoll

Klaus Rüdiger ist ebenfalls Mittelschullehrer sowie Mitglied des kantonalen Bildungsrats und des Wiler Stadtparlaments (SVP). Er findet es grundsätzlich richtig, die Frage nach der Neutralität des Unterrichts zu thematisieren. Allerdings mache es keinen Sinn, eine «Gesinnungskontrolle» unter den Lehrpersonen durchzuführen.

Klaus Rüdiger, Mitglied des kantonalen Bildungsrats und des Wiler Stadtparlaments (SVP). Bild: PD

Selbst wenn dabei herauskäme, dass mehr Lehrer links eingestellt seien, sage dies grundsätzlich noch wenig über die Unterrichtsqualität aus. Zentraler sei für ihn die Frage nach der freien Meinungsäusserung.

«Wenn Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie sich nicht frei ausdrücken können, dann ist das ein Warnsignal.»

Gymnasien hätten den Prozess der politischen Meinungsbildung zu fördern. Wenn Schülerinnen und Schüler das Gefühl hätten, dass sie nicht äussern könnten, komme die Schule einer ihrer zentralen Aufgaben nicht nach, so Rüdiger.

Lukas Huber, der Präsident der jungen SVP des Kantons St.Gallen schloss die Kantonsschule Wattwil 2017 ab. Der heutige Jurastudent sagt, er habe während seiner Schulzeit nie die Erfahrung gemacht, sich nicht frei äussern zu können.

«Ich hatte das Glück, dass unsere Lehrer im Unterricht immer viel Raum für Diskussionen und verschiedene Meinungen gelassen haben.»

Dennoch würde er einer Untersuchung der Gesinnung der Lehrer im Kanton St.Gallen, wie sie nun im Aargau durchgeführt werden soll, grundsätzlich zustimmen. «Ich würde nicht unterschreiben, dass Lehrpersonen prinzipiell zu links sind, aber es ist wichtig, auf das Thema zu sensibilisieren und daran zu erinnern, dass Lehrer eine politisch neutrale Haltung haben müssen.»

Verschärfung der Absenzenregelung per Gesetz

Lukas Huber, Präsident junge SVP des Kantons St.Gallen. Bild:PD

Ebenfalls begrüsst Huber, dass die Regierung als Reaktion auf die Aktionen der Klimajugend die Absenzenregelung an Mittelschulen verschärfe.

Ende 2018 gingen St.Galler Kantonsschülerinnen und -schüler auf die Strasse, um gegen die Erwärmung der Erde zu protestieren – in Absprache mit der Schulleitung. Doch schon nach der zweiten Demonstration im Januar 2019 wollten die Bildungsbehörden keine politischen Streiks mehr zu Lasten der Unterrichtszeit dulden. Im Februar dieses Jahres wurde nun ein Nachtrag zum Mittelschulgesetz in die Vernehmlassung geschickt, worin präzisiert wird: «Der Gesetzesnachtrag schliesst Urlaub für die Teilnahme an einer politischen Veranstaltung im Grundsatz aus».

Huber sagt: «Schülerinnen und Schüler für politische Demonstrationen vom Unterricht zu entschuldigen, geht über die Kompetenz der Schulen hinaus. Schulen müssen neutral sein.»

Léonie Schubiger, Mitglied des Kollektivs «Klimastreik St.Gallen», vertritt eine andere Meinung. Sie sagte im Februar gegenüber dieser Zeitung: «Gegenüber uns Jugendlichen wird immer betont, wir sollten uns politisch betätigen und uns für die Welt interessieren. Ausgerechnet die Politikerinnen und Politiker wollen uns das nun verbieten?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen